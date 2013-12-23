Музей мертвецов в Палермо: факты и мистика

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 17:40

Сделано_в_СССР Просмотров: 61 Комментарии: 2 +3 Вчера, 17:40 by

Это рассказ об уникальном музее в Палермо, который вызывает у посетителей самые разнообразные эмоции от любопытства до отвращения, но никого не оставляет равнодушным. В данным топике содержатся жуткие фотографии, поэтому просьба: впечатлительным в публикацию не заглядывать!Катакомбы капуцинов — погребальные катакомбы, расположенные в Палермо, в которых в открытом виде покоятся останки более восьми тысяч человек. Это одна из самых знаменитых выставок мумий — склеретированные, мумифицированные, забальзамированные тела усопших лежат, стоят, висят, образуют композиции, поэтому и ощущение, что находишься не на кладбище, а в настоящем городе мертвых. Многие мумии одеты по последней, на момент захоронения, моде. Все мумии застыли в разных позах, с разным поворотом головы, на некоторых сохранились остатки волос и усов. Зрелище захватывающее и отталкивающее одновременно! Ты видишь остатки плоти и фактически тебя от мумии не отделяет ни саркофаг, ни даже перегородка.Фотографии делать запрещено, поэтому только первые фотографии сделаны мной, остальные взяты с просторов интернета.Вход в Катакомбы выглядит совершенно обыденно, на входе встречает монах, который продает билеты и сувениры. Пока все как в обычном музееЛестница, ведущая вниз.И дальше начинаются катакомбы... На каждом теле бирка с указанием имени и фамилии и даты захоронения. Коридоры узкие, и идешь буквально через строй мертвецов. При желании (не знаю, возникало ли у кого-нибудь такое желание) до останков можно дотронуться рукой.Самая старая часть – это захоронения монахов. В XVIII-XIX веках катакомбы капуцинов стали престижным кладбищем для духовных лиц, дворянских и буржуазных семей Палермо. Для их захоронения были вырыты дополнительные коридоры. Для удобства ориентировки залы разбиты на категории: мужчины, женщины, девственницы, дети, священники, монахи и профессионалы - захоронения известных деятелей из различных профессиональных областей: врачей и юристов, священников, деятелей искусств, военных.Коридор женщин - самое запоминающееся зрелище. Черепа с пустыми глазницами украшают модные головные уборы, драгоценностями и бижутерией украшены высохшие руки мумий, выглядывающие из-под красивой одежды.Коридор детей. Здесь захоронены малыши. Все покоятся в открытых или закрытых гробиках. Самое глубокое впечатление от этого зала производит центральная композиция — старший брат сидит на кресле и держит на руках останки своей младшей сестры.Самой известной частью катакомб является часовня святой Розалии, в центре часовни в стеклянном гробу покоится тело двухлетней Розалии Ломбардо, которая умерла в 1920 году от воспаления легких. Отец Розалии обратился к известному бальзамировщику доктору Альфредо Салафии с просьбой сохранить тело дочери от тления. В результате успешного бальзамирования, секрет которого Салафия так и не раскрыл, тело сохранилось нетленным. Остались невредимыми не только мягкие ткани лица девочки, но и глазные яблоки, ресницы, волосы.Тело выглядит именно так, как видно на фотографии. Кажется, что девочка просто спит.Именно это вызывало много вопросов и недоверия. Высказывались предположения, что малышка находится в летаргическом сне, или она вообще является куклой. Но результаты рентгеновского исследования, проведенные группой ученых в 2009 году, подтвердили, что это настоящий умерший ребенок, тело которого не подверглось никаким изменениям.Это были факты, а дальше начинается мистика.Есть фотографии, на которых видно, что глаза девочки приоткрыты. Именно по этой причине в одночасье сошел с ума один из служителей катакомб, который увидел, как девочка открыла глаза.Специалисты утверждают, что были зафиксированы слабые электроимпульсы, исходящие от мозга девочки. Компьютер зафиксировал две вспышки продолжительностью 33 и 12 секунд. Такое возможно, только если человек жив, подобные вспышки можно ожидать у спящей, но не у мертвой девочки.Монахи рассказывают, что вокруг таинственной комнаты, в которой в стеклянном гробу лежит девочка, постоянно происходят какие-то чудеса. В частности, пропадает ключ от деревянной решетки, закрывающей вход.Служители часовни утверждают, что иногда от тела девочки исходит слабый аромат лаванды. Объяснить это явление ученые не в силах до сих пор, а глубоко религиозные люди считают Розалию «вестницей Бога».Собственные ощущения.О данном музее я знала давно и при возможности планировала его обязательно посетить. Предварительно читала о нем информацию и смотрела фотографии и была подготовлена к тому, что увижу. И тем не менее, спустившись по лестнице вниз в коридоры катакомб, я резко ощутила дурноту. В катакомбах прохладно, свежий воздух, отсутствуют запахи, и, тем не менее, мне стало нехорошо. Как только мы закончили осмотр и поднялись наверх, я снова стала чувствовать себя отлично. Чем объяснить данный феномен, я не знаю.Так что, посещать ли катакомбы, решать вам.Автор - Винтажный будуар.

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