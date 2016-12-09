Как вы относитесь к такому типу костниц? Абсолютно нормальное явление. Для меня это неприемлимо. Мне всё равно и ради интереса съездил бы обязательно.



Энергетика мёртвых

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 17:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ernesta Просмотров: 70 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 17:56 by

Вот, как всегда, у меня бывает, случайно возникла новая тема для обсуждения.Сегодня на работе познакомилась с русской туристкой из Владимира Людмилой. Пока выбирали серёжки и колечки успели и поговорить. Вот что мне рассказала женщина о своих экскурсиях по Греции за несколько дней пребывания на острове.Была Людмила на днях с экскурсией в Метеоры.Метеоры (греч. Μετέωρα — «парящие в воздухе») — скалы, состоящие из смеси песчаника и обломочной горной породы и достигающие в высоту 600 метров над уровнем моря, в горах Фессалии на севере Греции, на севере от города Трикала.Скалы образовались более 60 миллионов лет назад и являлись каменистым дном доисторического моря, находившегося на месте равнины.Всего, на протяжении истории, по разным источникам, существовало 22 или 24 монастыря наряду со множеством одиночных келий, аскитириев, часовен, скитов, пещер, затворов, столпов, рассеянных по всем метеорским горам. Некоторые из монастырей сохранились в виде развалин. Ныне всего 6 монастырей: 4 мужских и 2 женских.По преданию, первые отшельники поднялись на эти каменистые и неприступные, отрезанные от мира вершины скал задолго до X века. Они жили в пещерах и в скальных углублениях, а рядом основывали небольшие площадки, так называемые «молельные места» для совместного совершения молитв и изучения духовных текстов.До 20-х годов XX века, когда к монастырям были проложены дороги и сделаны каменные ступени для подъёма, монахи и посетители могли попасть в монастыри только по навесным деревянным лестницам, либо с помощью монахов, которые поднимали их в специальных сетках, а в первые века существования комплекса монахами использовались сплошные леса из брусьев, крепившиеся в расщелинах скал.Но это всё не самое странное.В одном из монастырей собраны черепа всех служителей монастырей ныне умерших. Все черепа разложены в строго иерархическом порядке с надписями имён, чинов и датой смерти.По древней традиции умершего монаха предавали земле без гроба, просто завернув в мантию. Через три года останки откапывали и смотрели на изменения.Если труп полностью не разложился, то значит святой брат не был столь благочестив. Тогда останки закапывали обратно в землю и молились всем монастырём усиленно за спасение души усопшего.В идеале, по истечении трёх лет, должны были оставаться лишь только кости белого цвета, тогда усопший монах считался чистым и непорочным. Мало того, но и соответствующие надписи гравировали на лобной кости черепа.В настоящее время монастыри превратились в туристическое место. Все монахи бежали на святую гору Афон. В каждом скиту осталось по 2-3 монаха, которые скрываются в своих кельях за толстыми стенами от туристов весь день.Входной билет стоит 2 евро. Один из которых идёт непосредственно монастырю, а другой отправляется в Ипархию на оплату наёмных работников обслуживающих территорию монастыря.Так вот договорю про Людмилу. После посещения костницы и ближайшей церквушки, у женщины поднялось давление и самочувствие ухудшилось настолько, что пришлось обращаться к врачу за помощью.Попутно вспомнилась и ещё одна костница, но уже в Чехии в пригороде Кутна-Горы, только история там совсем другая.Не буду вдаваться в подробности, но закончилось всё тем, что из костей погребённых ранее на кладбище были созданы целые компοзиции.Вот, полюбуйтесь....Наибольший интерес представляет интерьер костёла, полностью отделанный человеческими черепами и костями, для оформления которого было использовано около 40 000 человеческих скелетов.Костел всех Святых был построен в 1400 году в центральной части кладбища при цистерианском монастыре в Седлеце. Но мистическая история этого места началась намного раньше.В 1278 году аббат Генрих, служивший в монастыре, был послан Отакаром II в Иерусалим. Оттуда он привез немного земли, взятой с Голгофы, и разбросал ее по кладбищу. В итоге это место получило невероятную популярность не только у чехов, но и среди жителей центральной части Европы. Все хотели найти свой вечный покой именно в седлецком некрополе с его святой землей.К 1500 году костей накопилось огромное количество. Считается, что именно в тот период появились первый предметы интерьера из останков. По легенде, их создал полуслепой монах.Вместо того чтобы просто сбрасывать скелеты в склеп, он отбелил их в хлорном растворе и стал использовать в качестве материала. В результате в усыпальнице возникло две центральных и четыре угловых пирамиды, венчавшихся большими коронами. Спустя некоторое время после окончания своих трудов монах умер.В начале XVI века костел перестроили. По замыслу архитектора Сантини к зданию добавили новый вход и переделали верхний ярус в барочном стиле. Затем больше 150 лет храм был закрыт.Не знаю, может, здесь и нет никакой связи, но такое коллекционирование человеческих останков, лично мне кажется странным и неприятным.Зачем нужна живым мёртвая энергетика? Может, правы были наши предки, сжигавщие тела усопших на кострах?

Ключевые слова: Монастырь горы монахи череп кости авторская история

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