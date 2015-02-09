Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле КаираКости раскрывают секреты далекой древности и позволяют нам хоть одним глазком заглянуть в прошлое. Одна мумия может рассказать историю целой династии, а представляете, сколько всего могут поведать 50 мумий, найденных в одном месте? Узнайте подробности о новой находке древнеегипетского захоронения вблизи Каира из нашего материала.
Могилу, в которой 50 мумий покоились более 2400 лет, нашли на днях на юге Каира.
Черепа найденных мумий хорошо сохранились.
Мумии, 12 из которых — детские, были найдены внутри погребальных камер на месте археологических раскопок Туна Ель-Гебель в конце января 2019 года.
Это одно из самых крупных древнеегипетских захоронений, обнаруженных за последнее время.
Личности погребенных еще не установлены, но эксперты говорят, что они принадлежали людям знатным, которые занимали в обществе престижные места.
Археологи внимательно изучают артефакты прямо на месте находки.
Ученые считают, что это семья, которая жила при правлении династии Птолемеев, во времена раннего римского или византийского периода.
Первые съемки с места находки.
Археологи не нашли иероглифов, которые бы позволили узнать имена погребенных.
На погребальных масках найдены остатки древнего орнамента.
Некоторые мумии, захороненные на глубине 9 метров, были найдены завернутыми в ткань, а некоторые лежали в каменных гробах и в деревянных саркофагах.
2400-летние мумии отлично сохранились.
Четыре мумии покоились в каменных гробах.
Посетители, включая послов из нескольких стран, собрались на месте находки. 40 мумий будут выставлены напоказ во время официального объявления о находке.
Некоторые из мумии были завернуты в саван.
Древний Египет — одно из самых интересных и загадочных звеньев мировой истории. Каждая археологическая находка делает человечество на шаг ближе к разгадке происхождения нашего рода на земле. Кто мы, откуда, и, куда идем: возможно, мумии смогут ответить нам на эти вопросы.
Автор - bigpicture.ru.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:26
Сегодня, 16:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 40Комментарии: 2
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