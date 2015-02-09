Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:26

Сделано_в_СССР Просмотров: 40 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 16:26 by

Кости раскрывают секреты далекой древности и позволяют нам хоть одним глазком заглянуть в прошлое. Одна мумия может рассказать историю целой династии, а представляете, сколько всего могут поведать 50 мумий, найденных в одном месте? Узнайте подробности о новой находке древнеегипетского захоронения вблизи Каира из нашего материала.Могилу, в которой 50 мумий покоились более 2400 лет, нашли на днях на юге Каира.Черепа найденных мумий хорошо сохранились.Мумии, 12 из которых — детские, были найдены внутри погребальных камер на месте археологических раскопок Туна Ель-Гебель в конце января 2019 года.Это одно из самых крупных древнеегипетских захоронений, обнаруженных за последнее время.Личности погребенных еще не установлены, но эксперты говорят, что они принадлежали людям знатным, которые занимали в обществе престижные места.Археологи внимательно изучают артефакты прямо на месте находки.Ученые считают, что это семья, которая жила при правлении династии Птолемеев, во времена раннего римского или византийского периода.Первые съемки с места находки.Археологи не нашли иероглифов, которые бы позволили узнать имена погребенных.На погребальных масках найдены остатки древнего орнамента.Некоторые мумии, захороненные на глубине 9 метров, были найдены завернутыми в ткань, а некоторые лежали в каменных гробах и в деревянных саркофагах.2400-летние мумии отлично сохранились.Четыре мумии покоились в каменных гробах.Посетители, включая послов из нескольких стран, собрались на месте находки. 40 мумий будут выставлены напоказ во время официального объявления о находке.Некоторые из мумии были завернуты в саван.Древний Египет — одно из самых интересных и загадочных звеньев мировой истории. Каждая археологическая находка делает человечество на шаг ближе к разгадке происхождения нашего рода на земле. Кто мы, откуда, и, куда идем: возможно, мумии смогут ответить нам на эти вопросы.Автор - bigpicture.ru.

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