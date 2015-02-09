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Страшно интересно

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Кости раскрывают секреты далекой древности и позволяют нам хоть одним глазком заглянуть в прошлое. Одна мумия может рассказать историю целой династии, а представляете, сколько всего могут поведать 50 мумий, найденных в одном месте? Узнайте подробности о новой находке древнеегипетского захоронения вблизи Каира из нашего материала.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Могилу, в которой 50 мумий покоились более 2400 лет, нашли на днях на юге Каира.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Черепа найденных мумий хорошо сохранились.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Мумии, 12 из которых — детские, были найдены внутри погребальных камер на месте археологических раскопок Туна Ель-Гебель в конце января 2019 года.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Это одно из самых крупных древнеегипетских захоронений, обнаруженных за последнее время.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Личности погребенных еще не установлены, но эксперты говорят, что они принадлежали людям знатным, которые занимали в обществе престижные места.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Археологи внимательно изучают артефакты прямо на месте находки.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Ученые считают, что это семья, которая жила при правлении династии Птолемеев, во времена раннего римского или византийского периода.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Первые съемки с места находки.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Археологи не нашли иероглифов, которые бы позволили узнать имена погребенных.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

На погребальных масках найдены остатки древнего орнамента.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Некоторые мумии, захороненные на глубине 9 метров, были найдены завернутыми в ткань, а некоторые лежали в каменных гробах и в деревянных саркофагах.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

2400-летние мумии отлично сохранились.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Четыре мумии покоились в каменных гробах.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Посетители, включая послов из нескольких стран, собрались на месте находки. 40 мумий будут выставлены напоказ во время официального объявления о находке.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Некоторые из мумии были завернуты в саван.

Братская могила по-египетски: 50 мумий возрастом более 2400 лет найдены возле Каира

Древний Египет — одно из самых интересных и загадочных звеньев мировой истории. Каждая археологическая находка делает человечество на шаг ближе к разгадке происхождения нашего рода на земле. Кто мы, откуда, и, куда идем: возможно, мумии смогут ответить нам на эти вопросы.

Автор - bigpicture.ru.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:26
Сегодня, 16:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 40Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Артефакт археология Египет захоронение Каир мумия находка открытие

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Комментарии

#1 написал: conjure one
Сегодня, 18:51
+1
Онлайн
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Спали себе мумии сном праведных, никого не трогали. Знали бы они, что мы на них в интернете будем смотреть. +++
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#2 написал: Sniff
Сегодня, 19:26
0
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Комментариев: 1 147
Это археологи виноваты, и Журналист!)+++
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