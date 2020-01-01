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Страшно интересно

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Между горами Сант’Анджело (Sant’Angelo) и Габбьо (Gabbio) в Умбрии лежит живописная долина Вальнерина (Valnerina), на которой уютно раскинулась небольшая деревушка под названием Ферентилло (Ferentillo). Река Нера (Черная река) разделяет коммуну на два исторических борго: Пречетто и Маттерелла. две крепости, возведенные для защиты аббатства Сан-Пьетро.

Музей мумий в Ферентилло

В 742 году во время войны с герцогом Сполето король лангобардов Лиутпранд покинул древний город Ференто и колонизировал необитаемые территории, окруженные болотами, основав новое поселение Ферентилло (от латинского слова «Ferentum illi» или «Те, из Ferento») в память об оставленном доме.

Музей мумий в Ферентилло

Пожалуй, главной достопримечательностью Ферентилло является церковь Сан Стефано (Chiesa di San Stefano). Нижний ярус храма, построенный в романском стиле, восходит к XIII веку. Верхний ярус был построен в XV-XVI веках. После строительства новой церкви старую-нижнюю церковь стали использовать для захоронений. Здесь, в длиной крипте между арками и фресками выставлены знаменитые «Мумии Ферентилло».

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

После наполеоновского «Указа Сен-Клу» (1804 г.), в санитарных целях запрещавшего хоронить умерших внутри городских стен, при храмах и домах, тела, находившиеся внутри церкви, были эксгумированны. Во время этих работ и были обнаружены мумии. Это редкий случай естественной мумификации, когда все еще можно увидеть остатки ткани, одежды, волос.

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Ученым до сих пор не удалось понять точную комбинацию факторов, ставших причиной мумификации тел. Подобно мумиям, найденным в итальянском городке Урбания, колумбийском Сан-Бернардо и мексиканском Гуанахуато, в Ферентилло не последнюю роль сыграла вентиляционная система, характер местной почвы, содержание в ней определённых солей и микроорганизмов. Местные жители верят, что особый воздух в церкви Святого Стефана содержит определенные микроорганизмов, концентрация которых и поспособствовало сохранности тел. Самой древней мумии более 400 лет, самая «молодая» мумия датируется XIX веком.

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Сегодня при церкви работает Музей мумий (Museo delle Mummie), и его смотрители уверены, что туристов сюда влечет не необычная история создания экспонатов, а сами герои выставки и праздное любопытство. На двери у входа в музей висит табличка «Oggi a me, domani a te. Io fui quel che tu sei tu sarai quel che io sono. Pensa mortal, che il tuo fine è questo, e pensa pur che ciò sarà ben presto» («Сегодня я, завтра ты. Я был тем, кем был ты, и ты будешь тем, кем являюсь я. Учти, смертный, что это – твоя кончина, и помни, что она скоро наступит»).

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Тому, кто решится посетить эту жуткую, но интересную достопримечательность Италии, будет предоставлена возможность осмотреть местных «жителей» в окружении арок и фресок 15 века. Среди экспонатов встречаются мумии, которые отлично сохранились и по сей день. Если присмотреться, то можно увидеть, что у умерших сохранились волосы, бороды, зубы и даже элементы одежды, в которой они были погребены.

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

Музей мумий в Ферентилло

К слову, здесь лежат весьма интересные личности. Так, в музее есть мумия адвоката и мумия его убийцы, покоящиеся рядом мумии матери и ее ребенка, пожилые люди, дети и священники. Однако самым удивительными «постояльцами» являются пилигримы из Китая, умершие в путешествии на территории Италии, и две мумии птиц, над которыми проводил опыты некий доктор, стремившийся постичь тайны мумифицирования.

Музей мумий в Ферентилло


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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:01
Сегодня, 07:01 by Сделано_в_СССРПросмотров: 64Комментарии: 0
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Ключевые слова: Италия захоронения музей экспонаты

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