Музей мумий в Ферентилло

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:01 by

Между горами Сант’Анджело (Sant’Angelo) и Габбьо (Gabbio) в Умбрии лежит живописная долина Вальнерина (Valnerina), на которой уютно раскинулась небольшая деревушка под названием Ферентилло (Ferentillo). Река Нера (Черная река) разделяет коммуну на два исторических борго: Пречетто и Маттерелла. две крепости, возведенные для защиты аббатства Сан-Пьетро.В 742 году во время войны с герцогом Сполето король лангобардов Лиутпранд покинул древний город Ференто и колонизировал необитаемые территории, окруженные болотами, основав новое поселение Ферентилло (от латинского слова «Ferentum illi» или «Те, из Ferento») в память об оставленном доме.Пожалуй, главной достопримечательностью Ферентилло является церковь Сан Стефано (Chiesa di San Stefano). Нижний ярус храма, построенный в романском стиле, восходит к XIII веку. Верхний ярус был построен в XV-XVI веках. После строительства новой церкви старую-нижнюю церковь стали использовать для захоронений. Здесь, в длиной крипте между арками и фресками выставлены знаменитые «Мумии Ферентилло».После наполеоновского «Указа Сен-Клу» (1804 г.), в санитарных целях запрещавшего хоронить умерших внутри городских стен, при храмах и домах, тела, находившиеся внутри церкви, были эксгумированны. Во время этих работ и были обнаружены мумии. Это редкий случай естественной мумификации, когда все еще можно увидеть остатки ткани, одежды, волос.Ученым до сих пор не удалось понять точную комбинацию факторов, ставших причиной мумификации тел. Подобно мумиям, найденным в итальянском городке Урбания, колумбийском Сан-Бернардо и мексиканском Гуанахуато, в Ферентилло не последнюю роль сыграла вентиляционная система, характер местной почвы, содержание в ней определённых солей и микроорганизмов. Местные жители верят, что особый воздух в церкви Святого Стефана содержит определенные микроорганизмов, концентрация которых и поспособствовало сохранности тел. Самой древней мумии более 400 лет, самая «молодая» мумия датируется XIX веком.Сегодня при церкви работает Музей мумий (Museo delle Mummie), и его смотрители уверены, что туристов сюда влечет не необычная история создания экспонатов, а сами герои выставки и праздное любопытство. На двери у входа в музей висит табличка «Oggi a me, domani a te. Io fui quel che tu sei tu sarai quel che io sono. Pensa mortal, che il tuo fine è questo, e pensa pur che ciò sarà ben presto» («Сегодня я, завтра ты. Я был тем, кем был ты, и ты будешь тем, кем являюсь я. Учти, смертный, что это – твоя кончина, и помни, что она скоро наступит»).Тому, кто решится посетить эту жуткую, но интересную достопримечательность Италии, будет предоставлена возможность осмотреть местных «жителей» в окружении арок и фресок 15 века. Среди экспонатов встречаются мумии, которые отлично сохранились и по сей день. Если присмотреться, то можно увидеть, что у умерших сохранились волосы, бороды, зубы и даже элементы одежды, в которой они были погребены.К слову, здесь лежат весьма интересные личности. Так, в музее есть мумия адвоката и мумия его убийцы, покоящиеся рядом мумии матери и ее ребенка, пожилые люди, дети и священники. Однако самым удивительными «постояльцами» являются пилигримы из Китая, умершие в путешествии на территории Италии, и две мумии птиц, над которыми проводил опыты некий доктор, стремившийся постичь тайны мумифицирования.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Италия захоронения музей экспонаты

Другие, подобные истории: