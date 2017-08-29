Сивка-бурка, меч-кладенец и прочее: что означают сказочные термины нашего детства

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:17

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 06:17 by

В раннем детстве, слушая сказки и былины, мы узнали о существовании множества необычных вещей и персонажей, которые не существуют в реальной жизни. Тогда мало кто задумывался об этом, но сейчас пришло время узнать, что из себя представляют Калинов мост, меч-кладенец, Сивка-бурка и Тугарин Змеевич.Каждый культурный человек просто обязан быть в курсе значения слов, которыми пользуется или которые часто слышит. Наша подборка былинно-сказочных терминов не претендует на полноту, так как полный справочник наверняка может выглядеть как увесистый том. Но самые распространенные фразы, вызывающие у многих вопросы, мы вам растолкуем.Художник И. ОжигановЭто холодное оружие со странным названием чаще всего упоминается в русских сказках и былинах. Многие ошибочно считают, что меч называют кладенцом, так как он наповал «кладет» врагов. На самом деле это не так, и меч-кладенец зовется так потому, что взят из клада.То есть это оружие, взятое из потаенного, хорошо замаскированного места. Возможно, что меч взят не просто из клада, а из чьей-то могилы — в давние времена было принято хоронить воинов вместе с оружием. Мечи на Руси ценились очень высоко, а хорошие мечи были на вес золота, поэтому вполне можно допустить, что кто-то пошел на серьезный грех, чтобы достать из захоронения легендарное оружие.Художник И. ОжигановПри упоминании этого сооружения мы пытаемся представить хитроумное инженерное сооружение, плетеное из хилых веточек калины. Или, на худой конец, мост из добротного дуба, въезды на который густо обрамляют калиновые кусты. Название реки, на которой стоит мост, где любят биться насмерть богатыри, не вызывает вопросов вообще — таких топонимов на просторах России и сегодня полно.Но все в истории с мостом через реку оказывается хуже, чем вы могли себе представить. Река Смородина получила свое название вовсе не из-за смородины, а из-за сморода, то есть смрада, который издавали ее воды. А Калиновый мост имеет очень отдаленное отношение к калине, так как он «каленый», то есть раскаленный. Сама калина получила свое название по этой же причине — ее спелые ягоды выглядят горячими.Поэтому в незамысловатом сюжете с битвой богатыря с многоголовым змеем на раскаленном мосту через смрадную реку обыгрывается типичная для многих европейских народов история о реке Смерти, отделяющей наш мир от загробного царства и чудовище, охраняющем этот переход.Художник И. ОжигановСразу стоит сказать, что Финистом сокол стал далеко не сразу. Сказка о волшебном женихе появилась у славян гораздо раньше, чем из греческого пришло вместе с книжными премудростями слово Финист, а говоря проще — феникс. Птица, сгорающая в огне, а затем снова возрождающаяся из пепла, поразила в самое сердце впечатлительных русских сказочников, и ее тут же приплели к довольно избитому сюжету с превращениями в птиц.Что касается обитающей в раю птицы Сирин, поющей прекрасные, разгоняющие печаль песни, то ее тоже позаимствовали у греков. Правда, у эллинов были сирены, которых назвать райскими птицами нельзя было даже с натяжкой. Вторая человекоподобная райская птица, Алконост, поющая печальные песни, появилась благодаря греческому мифу об Алкионе, превращенном Зевсом в зимородка.Художник И. ОжигановВ молодецком кличе «Сивка-бурка, вещая каурка», обращенном к коню, содержатся серьезные противоречия. Дело в том, что сивая, бурая и каурая масти — это совсем не одно и то же. Объединяет их одно — все три считались признаками беспородных, дешевых лошадей.Поэтому, называя таким образом животное, хозяин выражал к нему пренебрежение. Но зачем называть так волшебного коня, способного переносить хозяина по воздуху на огромные расстояния? Совершенно ясно, что здесь вмешались древние суеверия, связанные со сглазом.Хороших коней на Руси было принято вслух ругать, чтобы не вызывать ни у кого зависть. Отсюда и «ласковое» обращение к коню «волчья сыть, травяной мешок». Можно сказать, что обзывая своего скакуна сивкой-буркой, его хозяин заботится о нем и иносказательно сообщает нам, что очень им дорожит.Былинный соперник богатыря Алеши Поповича Тугарин Змеевич имеет реального прототипа. В конце XI столетия князю Святополку сильно досаждал набегами половецкий князь Тугоркан. Закончилось все тем, что Святополку пришлось жениться на дочке своего врага, чтобы наступил мир. Но Тугоркан не угомонился, и зятю пришлось его все же убить.В народном творчестве труднопроизносимый Тугоркан быстро трансформировался в Тугарина. Отчество Змеевич этот персонаж получил за свое недостойное поведение. Да, этот персонаж имеет множество названий в русском фольклоре: Змей Тугарин, Змей Тугаретин, Змеище Тугарище.Художник В. ЛосинНаиболее известный отрицательный персонаж русских былин, вне всякого сомнения, — это Соловей-разбойник. Промышлял этот злодей на дорогах, подстерегая путников и целые дружины. Этот герой пришел в народный эпос также из реальной жизни. Оказывается, прототипов у Соловья-разбойника было несколько и жили они в разное время.Речь идет о трех предводителях разбойничьих шаек по имени Соловей, орудовавших на Руси с XIII по XVI столетие. Засаду разбойники, как правило, устраивали в кустах или на деревьях, а тайные команды подавали друг другу, мастерски имитируя птичьи крики.Наиболее известным из этих трех атаманов был мордовский разбойник Соловей, которого поймала в XV веке новгородская дружина. Его, вместе с собратьями по разбою и сыновьями-подельниками судили и, согласно вынесенному приговору, казнили на главной площади.Под победой Ильи Муромца над Идолищем Поганым подразумевается сокрушение богатырем изображения языческого божества. Идол — это статуя некоего дохристианского бога, а прилагательное латинского происхождения «поганый» издавна было принято прикреплять ко всему, что относится к язычеству. Ну а то, что Идолище ело, пило и ругало богатыря — это уже вымысел, призванный сделать историю более захватывающей.Мечта многих — волшебная скатерть-самобранка, в реальности существовать точно не могла. Но вот сам этот термин существовал уже многие столетия назад и относился к вполне реальному предмету. Скатертью-самобранкой в русских княжествах называли дорогие, обильно украшенные орнаментами скатерти, изготовленные не на ткацких станках, а вручную.Художник И. ОжигановЛукоморьем в старину называли морской залив, бухту или просто ярко выраженный изгиб береговой линии. Слово Lukomoria встречается на некоторых морских картах XVII века, где им обозначают заливы северных морей, например, Карского или Белого.Кроме этого, некоторые этнографы считают, что Лукоморьем могло быть реальное место, существовавшее в XV–XVII веках. Предполагается, что это был длинный залив Карского моря возле устья реки Обь. Позднее название перешло в фольклор и стало обозначать отдаленную сказочную местность, населенную мифическими существами.Многие думают, что дядьку Черномора нам подарил А.С. Пушкин, придумавший этого персонажа для своих поэм. У гения русской словесности этот герой встречается дважды — один раз как предводитель 33 богатырей, выходящих из морской пучины в «Сказке о царе Салтане», а второй раз в поэме «Руслан и Людмила» в качестве злобного бородатого карлика-колдуна.Кажется, что имя этого противоречивого героя непосредственно связано с Черным морем, но это не так. Нужно признаться, что Пушкин не сам придумал Черномора, а позаимствовал его из поэмы своего современника Н.М. Карамзина «Илья Муромец». У Карамзина Черномор не был связан с морями вообще, а повелевал «черным мором», то есть чумой.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Древняя Русь мост птица сказки соколы язычество

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