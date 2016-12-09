Сказочные звери

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:50

Причина: Изменен раздел

Сделано_в_СССР Просмотров: 64 Комментарии: 4 +7 Вчера, 18:50 by

Евгений Хонтор - художник, график и основатель студии Demiurgus Dreams - всегда увлекался миром фэнтези. Фигурки причудливых животных он начал создавать 10 лет назад и уже вылепил, наверное, целую вселенную. Почему он любит именно этот стиль? "Фэнтези - это красиво. Это создание новых миров, в которые можно унестись на крыльях воображения".

Ключевые слова: Евгений Хонтор животные скульптура фентези арт пластик

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