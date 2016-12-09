Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Сказочные звери

Евгений Хонтор - художник, график и основатель студии Demiurgus Dreams - всегда увлекался миром фэнтези. Фигурки причудливых животных он начал создавать 10 лет назад и уже вылепил, наверное, целую вселенную. Почему он любит именно этот стиль? "Фэнтези - это красиво. Это создание новых миров, в которые можно унестись на крыльях воображения".

Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери
Сказочные звери

Источник 1.
Источник 2.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:50
Причина: Изменен раздел
Вчера, 18:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 64Комментарии: 4
+7

Ключевые слова: Евгений Хонтор животные скульптура фентези арт пластик

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:20
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1202|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 294
Такие красивые, особенно мой любимый дракошка из мультика) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 22:02
0
Группа: Авторы
Репутация: (2530|2)
Публикаций: 187
Комментариев: 3 253
Прекрасные зверюшки! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#3 написал: Balzac
Вчера, 22:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 102
Очень круто сделано, +
Зарегистрирован: 22.05.2016
#4 написал: guerra
Вчера, 23:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 200
ух, все хороши. но третья - в особенности. аж себе такую захотелось!
Зарегистрирован: 30.08.2015
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.