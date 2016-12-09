Сказочные звери

Сказочные звериЕвгений Хонтор - художник, график и основатель студии Demiurgus Dreams - всегда увлекался миром фэнтези. Фигурки причудливых животных он начал создавать 10 лет назад и уже вылепил, наверное, целую вселенную. Почему он любит именно этот стиль? "Фэнтези - это красиво. Это создание новых миров, в которые можно унестись на крыльях воображения".
Источник 1.
Источник 2.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:50
Причина: Изменен раздел
Вчера, 18:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 64Комментарии: 4
Ключевые слова: Евгений Хонтор животные скульптура фентези арт пластик