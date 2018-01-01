Сивка-бурка

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:21 by

- Но! - воскликнул Иванушка, запрыгнув на Коня.Конь подпрыгнул и скинул его на землю. Лежит Иванушка, охает, а Конь ему и говорит:- Несправедливо получается-то, Иванушка. Я всю тяжёлую работу делаю, а слава и почёт тебе. Разве это честно?- Так я ж тебя лучшим овсом кормлю, - говорит Иванушка, поднимаясь с земли, - Гриву вот расчёсываю.- Раз в неделю, - подтвердил Конь, - А я по три раза на дню слышу: “Сивка-бурка!”. Надо бы нам пересмотреть условия сотрудничества-то, а?- Сам обещал сослужить великую службу, - ответил Иванушка, - Неча было пшеницу чужую жрать да топтать.- Я за эти десять лет уже сотню великих служб тебе сослужил! И ещё больше раз пожалел, что вообще тогда на это поле прискакал. Нет, хватит! Надоело!- И чего же ты хочешь, Сивка? - спросил Иванушка.- Для начала - два законных выходных! - начал перечислять Конь, - Ограничить число вызовов за день! Или вообще, вызывать меня только для чего-то стоящего и великого! Поле вспахать или телегу на рынок отвезти - это оскорбительно!- Допустим, - кивнул Иванушка, - Ещё что?- Всё, что ты получаешь за подвиги, которые на самом деле совершаю я - делим поровну!- Ничего себе, - удивился Иванушка, - А зачем тебе, скажем, полпуда золота? Или половина от моей половины царства? А ежели мне какую Принцессу предложат, что, тоже половину тебе отдать?- Да, - ответил Конь.- И что ты со всем эти делать будешь?- А это уже моя забота, - Конь гордо тряхнул гривой, - Продам или обменяю.- Дай угадаю, - прикинул Иванушка, - На овёс?- Какая твоя разница? - ощетинился Конь, - Может и на овёс. Моё дело. Не устраивает? Поди, Иванушка, найди себе осла и скачи на нём. Можешь и в ухо к нему влезть, авось, что и получится.- Давай так, - предложил Иванушка в ответ, - Один вызов в день, но без выходных. Овса засыпать буду дважды в неделю. И гриву расчёсывать столько же. А насчёт награды за подвиги - посуди сам, как я скажу, что половина Принцессы Коню достаётся? Нас же тогда живо на костёр отправят.- Объяснение - твоя забота, - с безразличием сказал Конь, - Я подвиги совершаю, а ты договаривайся. Можем наоборот. Могу вообще уйти! Что меня держит?Иванушка пригорюнился и спросил:- Давай остановимся на твоих первоначальных условиях? Только без половины от наград, а? И овса задавать каждый день буду! Честно слово! А ежели золотом платить станут - отдельно буду покупать тебе, что захочешь!- Правда? - Конь прищурился, - Обмануть хочешь, да? Наобещаешь сейчас всякого, а потом будешь руками разводить, мол, не видел, не слышал… А что, и морковку купишь?- Куплю морковку, - кивнул Иванушка.- И сахарочек?- И сахарочек тоже. Всё, что пожелаешь.- Ну что же, - протянул Конь, - На таких условиях, в общем-то, можно и остаться. Только, слышь, Иванушка?- А?- Сервелатом меня больше не называй прилюдно. Скину и копытом стукну.- Договорились, - согласился Иванушка, - Ну что, поскакали?- Залезай, - Конь махнул гривой.Иванушка забрался на Коня и весело закричал:- Но!Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Иванушка конь овёс оплата не такая сказка

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