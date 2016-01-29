Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Сгорая, плачут свечи

Мне тогда было 15 лет, я учился в школе. У меня было двое друзей, с которыми мы общались с пеленок. Гуляли, играли, уроки вместе делали. Рядом с нашим домом была лесная роща, куда мы любили ходить на прогулки, особенно летом и зимой, когда кругом был либо зеленый ковер, либо белое покрывало. И то, и другое меня одинаково завораживало. Когда стояло лето - мне казалось, что земля дышит и это дыхание зеленого цвета (я с детства любил всякого рода ассоциации чувств с цветом). А когда была зима - я чувствовал, что дыхание зимы белого цвета, словно райский свет.

В тот год зима стояла лютая. Морозы доходили до -30 и выше, занятия в школе отменили, но нам это не мешало выходить на улицу. Несмотря на возмущения матери, я выбегал из дома и несся как угорелый к зимнему лесу. Будучи воспитанным на русских народных сказках, я почему-то считал, что в зимнем лесу живет много сказочных персонажей. И каждый раз, гуляя там, я представлял себе, что будет, если я встречу, например, Деда Мороза или Лису. Если бы я знал, что мне предстоит там увидеть на самом деле...

Вечером я по обыкновению побежал в рощу. Снег не шел уже несколько дней, и дорожка была достаточно утоптанная. Я бежал, вдыхая морозный вкусный воздух, и мне казалось, что я попал в сказку. Откуда-то сбоку ко мне подбежали мои друзья, которые, как и я, не могли сидеть дома. Мы вместе направились в глубину рощи и... замерли на месте. Ибо увидели в середине дивное зрелище: на огромных пушистых сугробах, имеющих вид каких-то горизонтальных камней, горели свечи.

Мы с друзьями замерли, со страхом и восторгом любуясь на это чудо, потому что никогда не сталкивались ни с чем подобным. Да, я слышал от бабушки что-то о Боге, о вере, о церкви, она меня сама тайком покрестила, но чтобы ходить в церковь, - нет, от этого я был в те годы очень далек. Самое странное, что мне тогда даже в голову не пришло подумать - как же свечи стоят на снегу и не падают, и главное, почему не тает снег. Спустя пять минут мы все как-то одновременно пришли в себя. Первое, что пришло мне в голову, - надо привести сюда бабушку. Мы были с ней очень дружны, мои друзья часто приходили ко мне на бабушкины пироги. Более того, бабушка обладала житейской мудростью и рассказывала нам всякие интересные истории.

Вернувшись домой, я сообщил домашним об увиденном. Родители мне не поверили и сказали не болтать глупостей. Бабушка же, наоборот, побледнела и жестом велела мне следовать за ней в комнату. В комнате бабушки был черный ход, она любила рано утром выходить во двор, чтобы никому не мешать и никого не будить. Накинув телогрейку, она вышла вместе со мной на улицу.

- Я расскажу тебе одну вещь, внук. Дело в том, что на том самом месте, где вы гуляли с друзьями, раньше находилась церковь Николая Угодника. Местные часто туда ходили, в их числе была и я, в то время еще молодая девчонка. Но когда к власти пришли большевики, сам понимаешь, какая участь ее постигла. Взорвали. И с тех пор старые люди рассказывают о том, что накануне Николы зимнего (престольного праздника взорванного храма) иногда видят в лесной тиши призрак канунника - подсвечника, где ставят за упокой. Свечи из небесной выси плачут за людей, за их грехи...

С тех пор прошло много лет. Я вырос, отучился, получил профессию, состоялся и как человек, и как профессионал своего дела. Но иногда мысли уносили меня в тот далекий декабрьский вечер, когда я видел горящие свечи на снегу.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11 by ЗонтикПросмотров: 797Комментарии: 7
+18

Ключевые слова: Свечи лес зима церковь бабушка видение авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 18:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (27|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 178
Интересная история, плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#2 написал: Капитан 1 ранга
Сегодня, 18:23
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 82
Комментариев: 211
Мне понравилась история.
Зарегистрирован: 4.09.2011
  
#3 написал: lulutka2104
Сегодня, 18:50
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 34
Очень интересная история.
Зарегистрирован: 1.08.2015
#4 написал: ELEMAT
Сегодня, 19:01
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1774|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 649
История - просто СУПЕР! Так завораживает...
Я искренне верю, что это всё имеет место быть. А как же иначе! Николай Чудотворец ещё и не такое может!
А вообще сколько подобных историй слышала, где на месте старых церквей не только свечи видят и звон колоколов слышат, а даже образы святых замечают.
За историю ПЛЮС +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#5 написал: фергю сон
Сегодня, 21:11
+2
Группа: Посетители
Репутация: (12|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 304
Бог есть, Его не может не быть!
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#6 написал: Doominski.avi
Сегодня, 21:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 61
Хорошая история. Плюс.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#7 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 22:30
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1737|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 292
Величественное и в тоже время пугающее явление. +++++++++++++++
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.