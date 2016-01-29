Сгорая, плачут свечи

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:11

Зонтик Просмотров: 797 Комментарии: 7 +18 Сегодня, 18:11 by

Мне тогда было 15 лет, я учился в школе. У меня было двое друзей, с которыми мы общались с пеленок. Гуляли, играли, уроки вместе делали. Рядом с нашим домом была лесная роща, куда мы любили ходить на прогулки, особенно летом и зимой, когда кругом был либо зеленый ковер, либо белое покрывало. И то, и другое меня одинаково завораживало. Когда стояло лето - мне казалось, что земля дышит и это дыхание зеленого цвета (я с детства любил всякого рода ассоциации чувств с цветом). А когда была зима - я чувствовал, что дыхание зимы белого цвета, словно райский свет.В тот год зима стояла лютая. Морозы доходили до -30 и выше, занятия в школе отменили, но нам это не мешало выходить на улицу. Несмотря на возмущения матери, я выбегал из дома и несся как угорелый к зимнему лесу. Будучи воспитанным на русских народных сказках, я почему-то считал, что в зимнем лесу живет много сказочных персонажей. И каждый раз, гуляя там, я представлял себе, что будет, если я встречу, например, Деда Мороза или Лису. Если бы я знал, что мне предстоит там увидеть на самом деле...Вечером я по обыкновению побежал в рощу. Снег не шел уже несколько дней, и дорожка была достаточно утоптанная. Я бежал, вдыхая морозный вкусный воздух, и мне казалось, что я попал в сказку. Откуда-то сбоку ко мне подбежали мои друзья, которые, как и я, не могли сидеть дома. Мы вместе направились в глубину рощи и... замерли на месте. Ибо увидели в середине дивное зрелище: на огромных пушистых сугробах, имеющих вид каких-то горизонтальных камней, горели свечи.Мы с друзьями замерли, со страхом и восторгом любуясь на это чудо, потому что никогда не сталкивались ни с чем подобным. Да, я слышал от бабушки что-то о Боге, о вере, о церкви, она меня сама тайком покрестила, но чтобы ходить в церковь, - нет, от этого я был в те годы очень далек. Самое странное, что мне тогда даже в голову не пришло подумать - как же свечи стоят на снегу и не падают, и главное, почему не тает снег. Спустя пять минут мы все как-то одновременно пришли в себя. Первое, что пришло мне в голову, - надо привести сюда бабушку. Мы были с ней очень дружны, мои друзья часто приходили ко мне на бабушкины пироги. Более того, бабушка обладала житейской мудростью и рассказывала нам всякие интересные истории.Вернувшись домой, я сообщил домашним об увиденном. Родители мне не поверили и сказали не болтать глупостей. Бабушка же, наоборот, побледнела и жестом велела мне следовать за ней в комнату. В комнате бабушки был черный ход, она любила рано утром выходить во двор, чтобы никому не мешать и никого не будить. Накинув телогрейку, она вышла вместе со мной на улицу.- Я расскажу тебе одну вещь, внук. Дело в том, что на том самом месте, где вы гуляли с друзьями, раньше находилась церковь Николая Угодника. Местные часто туда ходили, в их числе была и я, в то время еще молодая девчонка. Но когда к власти пришли большевики, сам понимаешь, какая участь ее постигла. Взорвали. И с тех пор старые люди рассказывают о том, что накануне Николы зимнего (престольного праздника взорванного храма) иногда видят в лесной тиши призрак канунника - подсвечника, где ставят за упокой. Свечи из небесной выси плачут за людей, за их грехи...С тех пор прошло много лет. Я вырос, отучился, получил профессию, состоялся и как человек, и как профессионал своего дела. Но иногда мысли уносили меня в тот далекий декабрьский вечер, когда я видел горящие свечи на снегу.

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