10 украденных древних артефактов, несущих проклятия

Новость отредактировал Фея леса - Вчера, 13:22

Фея леса Просмотров: 141 Комментарии: 3 +5 Вчера, 12:57 by

В конце 1980-х годов на границе Израиля и Сирии были обнаружены несколько каменных шаров ядер для баллисты – метательной машины времен Римской империи. С их помощью в начале нашей эры был разрушен древний город Гамла. Всего тогда погибло 9000 людей – часть были убиты, а часть бросилась в ущелье, выбрав добровольную смерть.В 2015 году неизвестный оставил сумку во дворе Израильского музея. В нем лежала два ядра для баллисты и записка: «Это шары для баллисты из Гамлы. Я украл их в июле 1995 и года при раскопках, и они не принесли мне ничего, кроме неприятностей. Пожалуйста, не крадите предметы старины!»Согласно легендам, Помпеи были прокляты богами после того, как некоторые святые места разрушили римские легионеры. Нынешний смотритель Помпей, Массимо Осанна, получает около ста посылок в год, в которых содержатся украденные туристами реликвии из Помпей – кусочки мозаики или статуй. Почти каждая посылка сопровождается письмом, в которых рассказывается о тех бедах, с которыми столкнулись воришки. Один вор из Испании вернул целых пять пакетов артефактов, утверждая, что проклятие постигло всю его семью. Осанна даже создал экспозицию этих предметов с названием «То, что я привез из Помпей». Мы предлагаем добавить к этому названию подзаголовок – «Намного больше, чем я хотел».Кольцо Сенициана было найдено в Британии в конце 1700-х годов. Оно очень большое, весит 12 г, имеет своеобразный дизайн и надпись на латыни «Сенициан, живи в мире с богом». Через несколько десятилетий после его открытия была найдена древняя глиняная табличка, которая имела отношение к кольцу. Она была написана неким римлянином по имени Силвиан, который жаловался богу Ноденсу, что его кольцо было украдено Сеницианом. В табличке было сказано: «Тому, кто носит имя Сенициана не будет здоровья ни на один гран, пока он не вернет кольцо в храм Ноденса». Многим эти детали покажутся знакомыми - оксфордский профессор и начинающий автор Д.Р. Толкиен был хорошо знаком с историей проклятого кольца и использовал ее для своего романа «Властелин колец».Капитан Джеймс Редди Клендон был одним из первых европейских поселенцев в Новой Зеландии. Он содействовал диалогу между маори и европейскими колонизаторами, был председателем первого банка Новой Зеландии и первым консулом США в стране. Дом-музей Кленона содержит множество вещей и артефактов, многие которые некогда принадлежали племени маори. Судя по всему, вор, однажды забравшийся в музей, не знал, что все артефакты маори несут проклятье тем, кто неправильно с ними обращается. Он украл кнут маори, ручка которого была сделана из китового уса. Украденная вещь вернулась в музей через месяц – ее лично передал знакомый вора, рассказав, что тому будто отворились ворота в ад и посыпались все несчастья. Обвинения вору так и не было предъявлено, учитывая то, что кнут вернулась, а вор и так был уже наказан неким высшим судом.Неизвестный человек из Германии в 2004 году во время поездки в Египет отколол в гробнице кусок резьбы с иероглифами. Вскоре кусок вернулся на место, только привез его другой человек – так как расхититель гробниц уже умер. Вскоре после возвращения из поездки, мужчина разбил паралич, началась лихорадка, а затем он скончался от рака. Артефакт был возвращен в надежде на освобождение души умершего от проклятия, а так же для того, чтобы спасти от возможных несчастий членов его семьи.Так же, как и смотритель Помпеи, служители музея в Геттесберге (США) получают десятки посылок в год, содержащие прутья, камни и другие памятные реликвии, украденные с места знаменитой битвы времен войны за освобождение негров. Посылки сопровождаются письмами, в которых горе-воры жалуются на несчастья, которые свалились на них - травмы, болезни, операции, разводы. Один любитель сувениров потерял всю семью, дом и отправился в тюрьму на 9 лет. Смотрители парка теперь предупреждают посетителей – хотя вы и хотите забрать домой маленький кусочек истории, реликвии все же лучше оставить там, где они находятся.Кладбище в шахтерском городе Вирджиния в штате Невада (США) было построено в 1867 году. И тут же здесь начали пропадают каменные надгробия. Местные жители утаскивали их, чтобы использовать «по хозяйству» в своих садах и домах. Однако в городе ходят упорные слухи, что грабителей и их потомков потом обязательно подстерегают несчастья – начиная от финансовых проблем до развода и смерти. Многие возвращают украденные еще далекими предками кладбищенские надгробия в надежде на удачу в делах.С момента своего основания мормонами в 1905 году, небольшой городок Бландинг, в штате Юта (США) стал известен обилием артефактов индейской культуры анасази. Будучи еще юным, местный археолог Уинстон Херст находил здесь в 1950-х годах черепки глиняной посуды, наконечники стрел, причем всевозможные реликвии просто лежали на земле. К 1960-м годам однако жители приняли копать глубже, иногда с применением тяжелой техники. Херст начал воспринимать это как мародерство и осквернение и поссорился со многими своими друзьями, которые остались заядлыми коллекционерами этих артефактов. Рейд ФБР в 1986 году изъял у местных жителей более 900 артефактов. Это несколько замедлило расхищение реликвий, но не объем их продаж, особенно после появления Интернета. В 2009 году ФБР провело еще один рейд по поиску продавцов и хранителей артефактов. Некоторые из наиболее видных граждан были арестованы за украденные предметы старины, в том числе брат шерифа и местный доктор Джим Ред, который когда-то сопровождал Херств в его первых экспедициях по поиску артефактов анасази. Ред покончил с собой на следующий день, а двое других местных жителей, обвиненных по этому же делу, вскоре последовали его примеру.Гоху - древняя община в Кении. Здешние опытные резчики производят делают сложные фигуры, вырезанные из твердой древесины, известные как виганго. Они не только олицетворяют честь мертвых соплеменников, но и воплощают дух умерших. Виганго ценятся на западе как предметы искусства, и украденные работы можно продать по высокой цене. Однако украденные витанго несут проклятие, причем не для воров, а для самого племени гоху. Витанго необходимо постоянно приносить жертвы и возлияния, и они никогда не должны исчезать с того мета, где установлены. Антропологи обнаружили, что после того, как несколько статуй пропало, племя именно этот факт объявило причиной многолетней засухи и неожиданных смертей некоторых членов общины. После нескольких лет поисков украденных витанго, часть из них была возвращена в Кению, причем в Гоху их привезли в железных клетках, - в качестве гарантии, что их снова не украдут.В национальном парке окаменевших деревьев в Аризоне (США), очень велик соблазн поживиться сувениром, ибо куски древних деревьев валяются везде. Однако многие из них потом возвращаются обратно, сопровождаемые отчаянными письмами. Здесь даже издали брошюру с наиболее интересными посланиями любителей сувениров. «По возвращении домой мы впервые узнали, что у нашей матери была почечная недостаточность, а затем умер наша собака». «Едва мы оказались дома, как попали в аварию, а наш кот умер». «В нашем доме произошел взрыв газа, и нам негде жить. Поэтому, пожалуйста. Возьмите этот кусок дерева назад, прежде чем у нас случится еще какой-нибудь несчастье»… Так что, проклятия разных культур действуют одинаково – на расхитителей начинают сыпаться различные напасти.Автор - Наталья Трубиновская.

Ключевые слова: Археология мистика наука кладбища

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