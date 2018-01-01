Хампи — руины великой империи в сердце Индии

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 25 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 01:25 by

Если в некоторых странах достопримечательности высасывают буквально из любого старого камня, то в Индии таких проблем нет. Тут куда ни плюнь, попадешь в какой-нибудь древний храм, дворец или город. Тут всяких древних развалин так много, что на мелкие даже внимания никто не обращает. Другое дело что-то действительное крупное и значимое!И руины древнего города Хампи — как раз такой случай! Огромные раскопки на площади более 30 кв.км, древнейшие храмы и дворцы, история и легенды, величие и упадок... Хампи по праву стоит в одном ряду с главными индийскими достопримечательностями, а его колесницу вы обязательно увидите на индийских туристических проспектах. Так что это за Хампи? Чем он так известен? И что там интересного?На самом деле Хампи — это лишь небольшая индийская деревушка, расположенная возле руин древнего города Виджаянагара, который был столицей очень большой и могущественной когда-то Виджаянагарской империи. Город был очень крупным и во времена своего рассвета, в 15-16 веках, насчитывал около 500 тысяч жителей, а его площадь составляла около 30 квадратных километров! Говорят, что по своему размаху он даже превосходил Рим времен расцвета Римской империи. Но в конце 16-го века империя пришла в упадок, мусульманские войска захватили город и практически полностью его разрушили, так что от древней столицы остались лишь величественные руины, разбросанные по огромной территории.С 1986 года город Виджаянагара (под именем Хампи) входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его активно раскапывают и реставрируют, и он по праву является одним из интереснейших историческим мест в Индии. Площадь раскопок огромна, поэтому пешком вы вряд ли успеете посмотреть даже его главные достопримечательности. Лучше все же перемещаться на транспорте или взять рикшу, который выступит еще и гидом.Самым главным, самым древним и самым известным местом в Хампи является храм Вирупакши, откуда, как правило, и начинается посещение развалин древнего Виджаянагара. Храм посвящен Вирупакше — одному из воплощений бога Шивы, хотя, по большому счету, это просто храм Шивы.Многие считают, что вот эта громадная пирамида и есть храм (или его крыша), но это не так. Эта «пирамида» на самом деле называется гопурам (или гопура), и это всего лишь ворота в храм. Да-да, именно ворота! И эти ворота, как правило, намного красочнее и выше, чем сами индуистские храмы! А смысл гопурама состоит в том, что, проходя через ворота, ты как бы очищаешься и в храм входишь с чистой душой.Храм начал строиться в 11-12 веках, но его нынешний вид был сформирован уже в 15 веке. Храм, как и город, был разрушен и разграблен мусульманами, и лишь в начале 19 века его отреставрировали, а также восстановили северный и южный гопурамы (ворота). Территория его огромна, и кроме самого храма тут есть и бассейн, и кухня, и палаты, а под храмом протекает река Тунгабхадра, которая ассоциируется с женой Вирупакши — Пампой.Храм Вирупакши, несмотря на то, что является музеем, действующий, и это одно из самых священных мест паломничества для индуистов. В этом храме всегда много народу, причем именно не туристов а местных индусов-паломников, приезжающих сюда со всей Индии.А самое большое скопление паломников можно увидеть во время свадебного фестиваля Вирупакши и Пампы, который проходит в декабре. Что здесь творится во время фестиваля, даже страшно представить... Но уверен, будет очень красочно и очень многолюдно!А это уже остатки древних джайнских храмов. Немного от них осталось, увы...Зато сохранилась громадная статуя Нарасимха — еще одного из воплощений Вишну. То ли мусульмане пожалели ее, то ли она оказалась слишком прочной и ее просто не смогли разрушить, но сохранилась она практически идеально!Кажется, что мы идем по длинному каменному коридору, а на самом деле это древний базар, торговые ряды, на которых всего-то полтысячи лет назад велась оживленная торговля. А сейчас это действительно лишь мертвый каменный тоннель...И пройдя сквозь этот длинный коридор торговых рядов, мы попадаем во второй по значимости и известности храм в Хампи — Виттхала.Гопурам в храм Витхала сделаны из красного камня и когда-то выглядели монументально и очень красиво. Но сейчас мы можем лишь полюбоваться их нижней частью, которая в целом сохранилась довольно неплохо. В отличие от главного храма, эти ворота не восстановили.А вот, собственно, и сам храм Витхала, ну или точнее, то, что от него осталось... В отличие от Вирупакши, этот храм недействующий и работает лишь как музей. Хотя никто не мешает вам помолиться, место-то все равно священное.Витхала — это не просто храм, а целый храмовый комплекс, посвященных богу Виттхалу, одному из воплощений бога Вишну. Кроме главного храма тут есть несколько зданий для музыкальных, танцевальных и поэтических собраний. Да-да, древние индусы были очень культурны и образованны, не хуже чем в Древнем Риме, с которым очень часто сравнивают Хампи. А где еще потанцевать или попеть, как не на территории храма? Ведь именно храмы были местом массовых скоплений в древней Индии.В одном из залов храмового комплекса мы находим такие вот колонны, которые почему-то очень и очень сильно затерты. Оказывается, это знаменитые «музыкальные колонны», а затерты они потому, что на них постоянно играют. Хотя как играют, просто постукивают, как по барабанам. Но колонны и правда звучат, и при определенном навыке можно даже сыграть на них мелодию. Всего в храме 56 музыкальных колонн, каждая из которых звучит по-своему. Услышать «музыку» колонн можно либо, когда дует ветер, либо постукивая по ним. К счастью, для «игры» выделено лишь несколько колонн (вот этих затертых), а к остальным даже прикасаться запрещено! А так как на этих помузицировать может каждый, то их уже затерли до черноты.Есть, кстати, поверье, что тот, кто услышит, как поют эти колонны, исполнит свои самые потаенные желания! Ну, чем не лишний повод сюда приехать?Ну а главным символом храма Витхала (да и, наверное, всего Хампи) является, конечно же, большая каменная колесница бога Вишну. Ее вы увидите на всех проспектах, сувенирах и рекламных плакатах, посвященных Хампи, да и вообще достопримечательностям южной Индии. Колесница действительно красива и уникальна, а самое главное — она отлично сохранилась!Везут колесницу, конечно же, священные в Индии животные — слоны, причем радостно так везут, хотя колесница в разы больше них.А ее колеса сделаны в виде цветков лотоса, и самое удивительное, что они сделаны именно как колеса, а крутятся так, что глубоко теоретически эта колесница могла бы и поехать по-настоящему (а может быть, когда-то и ездила). В Индии на праздниках частенько можно увидеть такие вот повозки, поэтому у всех туристов возникает этот вопрос: «Ездит ли ЭТА колесница?». Но нет, эта стоит тут уже давно и не сдвигается ни на сантиметр, тем более колеса зафиксировали, чтобы туристы их не крутили.А теперь отправимся в так называемый королевский район Хампи. Здесь 500 лет назад проживала элита древнего города, самые богатейшие раджи и, конечно же, Махараджа со своей семьей. Почти все дома и королевские покои были разрушены, кроме одного — прекрасного Лотосового дворца.Этот дворец в виде прекрасного цветка Махараджа построил для своей жены, а в его архитектуре переплелись индийские и исламские мотивы.А вот это не дворец, как может издали показаться. Да и вообще, эта постройка не для людей... Это жилище для слонов!Я когда увидел это сооружение, вообще пришел в шок! Такая роскошь для слонов! Лотосовый дворец Махараджи слегка меркнет по сравнению с этими слоновьми хоромами! Вот как в древней Индии почитали слонов, тем более королевских!Как я уже говорил, территория Хампи (или точнее - Виджаянагары) огромна, посмотреть ее всю за один день практически невозможно. Я увидел и показал лишь самые знаменитые ее места, и помню, как мы проезжали мимо многих других храмов, даже не останавливаясь возле них. Здесь, как мне известно, до сих пор ведутся раскопки и, думаю, в скором времени раскопают еще много интересного. Так что не пропустите это уникальное место, тем более из Гоа до Хампи не так уж и далеко.

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