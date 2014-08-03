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Страшно интересно

Эхо безмолвия

В переплетении света и тени на серебряном экране рождается действие. Я зачарованно наблюдаю за бесплотными красавцами и красавицами. Они, одетые старомодно, хранящие многозначительное молчание, прерываемое мелодией меланхоличного тапера, неспешно прогуливаются перед зрительным залом уже второе столетие.

Герои и злодеи немого кино на вкус современного, пресыщенного спецэффектами зрителя выглядят комично. Но мне они дороги, как милые сердцу призраки ушедшего времени.

Действительно, в самом начале эпохи Великого Немого стандарты скорости воспроизведения не были согласованны, из-за чего ранние фильмы кажутся забавной скачущей картинкой. Невозможность использовать полноценную звуковую дорожку побуждала актеров вычурно жестикулировать и гримасничать. Бутафорский реквизит тоже не добавлял фильмам серьезности.

Несмотря на все это, великие режиссеры зари синематографа создавали причудливые произведения, которые так приятно смаковать зимними вечерами с бокалом бархатной риохи.

Все началось во Франции. Усатый господин импозантного вида, одержимый идеей Нового Зрелища, стремился убедить публику в великом будущем синематографа. Получилось, но не сразу. Бывший циркач – месье Жорж Мельес – отлично понимал потребности зрителя. Зритель любит удивляться. На вертушке роковых событий он отдаст предпочтение самому неожиданному, самому вычурному, самому яркому. Все фильмы Мельеса теперь будут наполнены наивными спецэффектами, трюками и сюрреалистичной атмосферой.

Первый в мире фильм ужасов появился перед озадаченной публикой в 1896-м году. «Замок дьявола» (1896) выглядит забавно, но в нем уже есть та самая неуловимая жуть, за которую я ценю ранний кинематограф. В «Путешествии на Луну» (1902), «В царстве фей» (1903), «Дьявольском кэк-уок» (1903) внимательный зритель заметит мятежную душу серебряного экрана. Гримасы странных лиц, дьявольские танцы и трогательные попытки испугать… вам все еще не страшно?





Годы Великой Войны вернули европейских зрителей из мира сказок Прекрасной Эпохи в жестокую реальность. Ужасы реальной жизни оказались столь явными, что мировоззрение простого человека уже никогда больше не возвращалось в мир кринолинов и лорнеток. Человечество повзрослело, но поумнело ли?

Удивительно, но следующий шаг в развитии жанра синематографических ужасов сделала именно разоренная войной Германия. На пепелище империи кайзера, в ужасающих условиях мировой тоски появился немецкий экспрессионизм. Пропитанный духом сопротивления к новой вещественности, экспрессионизм отражал глубинную суть страдания в безумном и изменчивом мире.

Благодаря Роберту Вине, Фридриху Вильхельму Мурнау, Фрицу Лангу мы можем сполна оценить убранство кабинета безумного доктора, вампирскую симфонию ужаса и социальную проблематику Метрополиса.

«Носферату. Симфония ужаса» (1922) Мурнау до сих пор остается шедевром, влияющим на весь жанр. Макс Шрек – граф Орлок, подобно ангелу гнева простирает свои черные крылья над дремлющим миром.

Художественными и стилистическими особенностями немецкого экспрессионизма (позаимствованными многими более поздними мастерами кинематографа) являются: гротескность изображения и отображения параллельной реальности, мрачность и контрастность цветов, акцент на искривление пространства, темы безумия, меланхолии, депрессии. Часто используется и подчеркнутая примитивность декораций, создающая ощущение нереальности происходящего, абсурда.

Немецкий экспрессионизм постепенно обрел культовый статус и перешагнул национальные рамки. Многие деятели этого направления (по разным причинам) покинули Германию и создали новые культурные стили и жанры, используя художественные особенности экспрессионизма. Известно, что немецкий экспрессионизм стал отправной точкой для создания знаменитой Классической Серии Фильмов Ужасов Студии Universal, классических фильмов Нуар, да и мрачных сказок Тима Бертона не было бы без него.

Но не только переживаниями немецкого народа жил синематограф в межвоенное время. «Горбун из Нотр-Дама» (1923) и «Призрак оперы» (1925), «Кот и канарейка» (1927) предвосхитили появление принципиально нового подхода в искусстве кинопроизводства. Сентиментальный подход, открывающий нам эру голливудского кино обозначил свои границы. Фильмы теперь более шаблонные, серийные, ориентируемые не на творчество а на сборы. Грядет студийная система.

Забытые персонажи страшных сказок из старых фильмов собираются вокруг меня. Их неслышимый шепот угадывается в ночной тиши. Эти призрачные силуэты хотят еще много чего рассказать о себе. Пожалуй, надо дать им шанс высказаться.

Отныне синематограф уступает трон кинематографу, а в кино рождаются новые звезды. Фабрика Грез начинает свою работу.
Вчера, 20:51 by МатвеевскийПросмотров: 57Комментарии: 11
+4

Ключевые слова: Кино статья ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:46
+3
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 692
Комментариев: 8 135
Прочла с интересом. Плюсанула с удовольствием.
Но, как мне думается, эссе о визуальном искусстве кино должно, просто обязано содержать визуальные "материалы"!
Автор, добавьте в комментариях! А то я выберу что-нибудь не то))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#2 написал: Матвеевский
Вчера, 22:04
+2
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Публикаций: 25
Комментариев: 190
Цитата: Летяга
Автор, добавьте в комментариях! А то я выберу что-нибудь не то))

Согласен. Я хотел добавить несколько короткометражек Мельеса, но почему-то не получилосьЗамок Дьявола Адский котел
Зарегистрирован: 5.03.2018
#3 написал: Летяга
Вчера, 22:13
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 692
Комментариев: 8 135
Куда вставлять? Просто после текста? Или куда-то в середину?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#4 написал: Матвеевский
Вчера, 22:14
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Репутация: (62|-1)
Публикаций: 25
Комментариев: 190
Цитата: Летяга
Куда вставлять?

Можно прямо после абзаца о Мельесе
Зарегистрирован: 5.03.2018
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 22:21
+3
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Публикаций: 71
Комментариев: 4 369
Стало как-то грустно. Всегда не легко оглядываться в прошлое.
Я сама недавно вспоминала про стремительно отмирающие традиции, а тут про целый пласт культуры. Запало в душу, хотя я никогда не интересовалась Великим немым. А ведь дорогого стоит — заинтересовать читателя.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Летяга
Вчера, 22:24
+2
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Публикаций: 692
Комментариев: 8 135
Цитата: Матвеевский
Можно прямо после абзаца о Мельесе

Годится?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#7 написал: Матвеевский
Вчера, 22:30
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Репутация: (62|-1)
Публикаций: 25
Комментариев: 190
Цитата: Летяга
Годится?

Да. Все прекрасно.

Цитата: зелёное яблочко
Запало в душу

Я рад. Надеюсь, Вы получите массу удовольствия от множества прекрасных фильмов
Зарегистрирован: 5.03.2018
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:46
+1
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Комментариев: 9 270
Прочитано с интересом и нахлынули воспоминания ранних фильмов и сказок. Всё таки ранний синематограф намного лучше современного кинематографа! +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#9 написал: Матвеевский
Вчера, 22:47
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Комментариев: 190
Цитата: Сделано_в_СССР
Всё таки ранний синематограф намного лучше современного кинематографа!

Он совершенно особенный.
Зарегистрирован: 5.03.2018
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:07
+1
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Репутация: (2523|-1)
Публикаций: 1 439
Комментариев: 9 270
Цитата: Матвеевский
Цитата: Сделано_в_СССР
Всё таки ранний синематограф намного лучше современного кинематографа!

Он совершенно особенный.

Правда любителей такого становится всё меньше. Цифровые технологии задавили всю прелесть старого синематографа. Слава богу,что это всё теперь можно найти в инете, если что)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#11 написал: Матвеевский
Вчера, 23:13
0
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Публикаций: 25
Комментариев: 190
Цитата: Сделано_в_СССР
Правда любителей такого становится всё меньше. Цифровые технологии задавили всю прелесть старого синематографа. Слава богу,что это всё теперь можно найти в инете, если что)

Да. Мне нравятся фильмы, снятые в стилистике синима прошлого. Очень интересно посмотреть на старые жанры, старые приемы, стилистику в современных условиях. Есть забавный фильм "Ведьма любви" 16-го года, снятый в стиле 60-х. На мой взгляд, интересный эксперимент
Зарегистрирован: 5.03.2018
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