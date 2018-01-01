Страшные монстры, чудовища и злодеи Алекса Солис

Страшные монстры, чудовища и злодеи Алекса СолисКогда маленькие дети узнают, что и их родители были детьми, они обычно очень удивляются. Но ведь это правда — ВСЕ когда-то были детьми, ведь правильно? И даже самые страшные монстры, чудовища и злодеи тоже когда-то были детьми, ведь верно?
По крайней мере, иллюстратор Алекс Солис так считает.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:58
Вчера, 21:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 36Комментарии: 0
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