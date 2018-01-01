Страшные монстры, чудовища и злодеи Алекса Солис

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 36 Комментарии: 0 +3 Вчера, 21:58 by

Когда маленькие дети узнают, что и их родители были детьми, они обычно очень удивляются. Но ведь это правда — ВСЕ когда-то были детьми, ведь правильно? И даже самые страшные монстры, чудовища и злодеи тоже когда-то были детьми, ведь верно?По крайней мере, иллюстратор Алекс Солис так считает.[/b]

Ключевые слова: Дети злодей малыш монстры рисунок художник чудовища

Другие, подобные истории: