Заложница

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:38

Причина: Стилистика автора сохранена

ShimmyKashimir Просмотров: 107 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:37 by

Упав в подноготную, я не вылезу оттуда.И став в душе пробкою, в меня входит лишь халтура.На мне клеймо. Оно жаркое, как чёрт.Но оно давно держит меня за счёт.Хлыста, замка и осколка стекла.И всё на меня, чтобы я не ушла.И не подходила, ужасно мне страшно.За будущее детей, попавших случайно.Или просто упавших на тарелки в аду.Огонь в окне, да крики на слуху.И я за столом, не приглашенная никем.Сидящая с остолопом, мешочком проблем.И снова в подвал, похожий на дом.И снова я наполняюсь овсом.И нет больше ударов внутри, и опять.Я оказалась в комнате «P95».Я хотела сбежать, но мне оторвалиИ порвали, и сожгли, и съели всё внутри.И ничего не осталось, вот в чём цена правды.Те, кто её знают, плачут, как цикады.

Ключевые слова: Душа ад проблемы авторский стих

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