ЗаложницаУпав в подноготную, я не вылезу оттуда.
И став в душе пробкою, в меня входит лишь халтура.
На мне клеймо. Оно жаркое, как чёрт.
Но оно давно держит меня за счёт.
Хлыста, замка и осколка стекла.
И всё на меня, чтобы я не ушла.
И не подходила, ужасно мне страшно.
За будущее детей, попавших случайно.
Или просто упавших на тарелки в аду.
Огонь в окне, да крики на слуху.
И я за столом, не приглашенная никем.
Сидящая с остолопом, мешочком проблем.
И снова в подвал, похожий на дом.
И снова я наполняюсь овсом.
И нет больше ударов внутри, и опять.
Я оказалась в комнате «P95».
Я хотела сбежать, но мне оторвали
И порвали, и сожгли, и съели всё внутри.
И ничего не осталось, вот в чём цена правды.
Те, кто её знают, плачут, как цикады.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:38
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 11:37 by ShimmyKashimirПросмотров: 107Комментарии: 0
Ключевые слова: Душа ад проблемы авторский стих