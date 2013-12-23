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Истории из жизни

"Да это кино снимают..."

Нам было по 13 лет, мы сбежали с уроков и просто поехали гулять за город на электричке. Вышли на каком-то полустанке, пошарились по садоводству, нарвали поспевший терновник (было начало сентября), и решили двинуть по путям железной дороги до следующей станции — куда-нибудь да придем, а оттуда уже доедем до дома.

Идем, громко болтаем, смеемся, вокруг тихий лес, каким ему и положено быть в безлюдном месте. В какой-то момент метрах в 20 от нас впереди на пути из леса вышел мужик и начал пересекать их с намерением снова углубиться в лес. Бросил на нас взгляд и продолжил движение. Мы несколько оторопели, потому что мужик нес в руках пулемет Дегтярева (с блиннообразным круглым магазином сверху, видели, наверное, такой в фильмах). Мужик как мужик, одет, помню, в черную то ли кожанку, то ли бушлат, бородатый, лет тридцати, невысокий и плотного телосложения. Одет он был именно так, как одевались ополченцы 40-х, то есть, в общем, несовременно (помню его несовременный кожаный картуз). Поэтому мы, конечно, подумали, что это снимают кино, а иначе откуда еще ему здесь взяться?

Тогда мы не придали этому значения, но теперь я понимаю, что если бы снимали кино, то в безмолвном лесу съемочную группу должно было быть слышно достаточно далеко, и этому мужику от этой группы пришлось бы отойти порядочно, чтобы мы никого не слышали. Даже если предположить, что отошел он по нужде (достаточно большое расстояние может быть понятным — хотел быть уверенным, что никто не спалит), то кульмультук-то он зачем с собой взял?? Даже если это реквизит, то не из поролона же они его делают... То же самое и с "реконструкциями" — хоть и бывает, одеваются иногда люди в разные эпохи и разыгрывают сражения, но также держатся кучкой, и должны были быть звуки их деятельности...

Дело было под Ленинградом, в самом начале 90-х (тогда реконструкции еще не были распространены).

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:21
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 05:21 by SavelyПросмотров: 263Комментарии: 2
+7

Ключевые слова: Xрономираж встреча в лесу ополченец железная дорога историческая реконструкция авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 06:00
0
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Комментариев: 3 678
Для меня мистика в оружии разбираться.
Ну был хрономираж, подумаешь. (Главное с хронометражем не спутать)). Интересно, а он то что подумал в свою очередь?
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Joss
Сегодня, 08:05
+1
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Комментариев: 895
"... Одет он был именно так, как одевались ополченцы 40-х, то есть, в общем, несовременно (помню его несовременный кожаный картуз)..."

Ну, откуда мы знаем как одевались в прошлом???
Мы имеем лишь общее представление...
Вон возьмите сериал "90" кажется на СТС вроде о временах ближайшего прошлого, но к реалиям 90-х имеет лишь приблизительное
отношение ( приблизительно %% на 30). Так не одевались, так не вели себя. Поэтому и смотреть, то противно.
Вспомните фильм "Назад в будущее" кажется 2 часть: где профессор отправляет парня на дикий запад и одевает по "тогдашней моде"...
оказалось парень одет как клоун.

Вот наша представление о прошлом... об истории...
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
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