Моя лучшая подруга Диди

Новость отредактировал Летяга - 16-07-2025, 16:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 192 Комментарии: 1 0 16-07-2025, 16:40 by

В нашем городе открыли замечательную пиццерию под названием «Кошачье Царство». Непростая, с аниматрониками. Естественно, народу там было достаточно много, тем более детей. Привлекала не столько пицца, хоть она очень вкусная, сколько роботизированные животные. Их было трое: чёрный кот по имени Эдгар, рыжий кот по имени Джо и звезда всей пиццерии – рысь по имени Диди. Все очень любили Диди. Красивая, с мелодичным голоском, добра к своим младшим братьям и всегда готова помочь другим.Я тоже очень любила Диди. Мне очень хотелось, чтобы у меня была такая же сестра или подруга. Жалко, что Диди лишь робот. Думаю, будь она человеком, мы были бы лучшими друзьями.Мне всегда одиноко, сложно общаться с людьми. Внешностью не вышла, слишком тихая и робкая, не такая, как остальные, отчего порой надо мной тайком издеваются. Когда приходила домой в рваной одежде и с синяками, я рассказывала всю правду родителям. Как бы они ни старались, как бы учителя также ни старались – издевательства продолжались. Просто стали издеваться более изощрённо – психологическим давлением. Можно, конечно, сменить школу, но таким людям, как я, нигде нет места. Поэтому просто приходилось терпеть всё. Тем более психологические пытки куда легче переносить, чем физические.Быть подростком — не круто.Если бы не «Кошачье Царство», я бы покончила с собой. В аниматрониках находила успокоение, особенно в Диди. Я часто мысленно общалась с ней, делилась переживаниями и проблемами. Это было моей небольшой радостью. Мне больше некому довериться, кроме Диди. Она единственная, кто меня слушала, хоть таким странным образом — мысленным «общением». Мне порой казалось, что Диди советовалась со своими братьями, чтобы дать мне совет. Эдгар и Джо тоже были неплохими слушателями. Я считала их тоже своими друзьями, Диди — своей первой лучшей подругой.Как гром среди ясного неба, произошла трагедия в пиццерии. Одна девочка каким-то странным образом смогла разбить себе голову, когда игралась с друзьями. Несчастный случай, связанный с аниматрониками, так сказали вскоре по новостям. Поднялся шум после этого случая, репутация пиццерии подпортилась. Стороны обвинения разделились на два лагеря: кто-то обвинял работников пиццерии за небрежную работу с аниматрониками, кто-то обвинял самих девочек, решивших играть возле роботов.С того дня пиццерию закрыли. Я так опечалилась этим событием, заперлась у себя в комнате и не выходила несколько дней. Родители ничего не сказали мне. Уведомили классного, что заболела.Пока сидела дома, успело произойти ещё пару несчастных случаев.Трое мальчишек ради забавы решили отправиться в «Кошачье Царство» ночью и не вернулись. Их тела нашли только спустя время возле той пиццерии. Кто-то со звериной жестокостью растерзал их тела. Естественно, никаких диких животных у нас в городе не водилось, завели дело об убийстве. Пошли слухи, что в городе завёлся маньяк. Были те, кто считал, что аниматроники убили тех ребят.Второй случай произошёл следом за первым: любителю лазить по заброшенным местам взбрело в голову сделать ролик про «оживших злых аниматроников» из пиццерии «Кошачье Царство». Естественно, ничем хорошим такая авантюра не закончилась. Его тоже нашли мёртвым, сильно покалеченным. Камера была при нём, но запись так не обнародовали.Всё это услышала, когда вернулась в школу. Я думаю, что Диди взбесилась. Ей не особо понравилось закрытие пиццерии. Её оставили совсем одну, она больше никого не развлекает, и разум Диди помутился от горя и одиночества. Теперь она будет убивать каждого, кто проникнет в пиццерию.Бедная моя Диди…Я так по ней скучаю…Скоро летние каникулы. Думаю, тогда смогу навестить мою подругу. Сейчас остаётся с трудом выдержать конец учебного года. Боже, дай мне сил…***С приходом лета пришла моя свобода. Никакой учёбы, никаких гадких одноклассников. Только я и моя комната. Предоставлена самой себе, и это радует. Что самое главное – я смогу наконец-то навестить Диди.Вокруг пиццерии «Кошачье Царство» ходили жуткие легенды с момента закрытия. Про оживших аниматроников, души ими убитых людей. Были свидетели того, как ночью аниматроники бродили по пустым залам заведения; интернет был заполнен роликами с доказательствами. Верить в них или нет – каждый решал сам. Я лично верила, что они живые. Всё из-за чувства тоски и одиночества.Мне немного страшно, думаю, что Диди меня не узнает; прошло несколько месяцев. Даже если узнает, не приходить мне с пустыми руками. Сложная задача – чем угощать аниматроников? Ничего лучше не придумала, пришлось покупать пару пачек печений. Должно хватить на меня и Диди с её братьями. Я понимаю, что это глупо, но мне хотелось хоть как-то порадовать Диди.Собравшись с силами, я направилась в пиццерию «Кошачье Царство». Родителям сказала про ночёвку у подружки. С наступлением вечера вышла из дома с рюкзаком, где лежали пачки печений. Всё шло гладко, я спокойно дошла до пиццерии и проникла в здание, тем более, к моему счастью, никто не охранял территорию. Даже ставить охрану сюда боялись из-за слухов.Внутри пиццерии было темно и слегка холодновато. Яркие украшения поблекли, праздничные столы не такие красивые, кругом витала пыль. Полная пустота. Я прошла в главный зал, где была сцена. Диди и её братья стояли на своих местах. Их глаза закрыты, казалось, будто они крепко спят. Я подошла поближе, залезла на сцену и протянула руку, чтобы коснуться лица Диди, как вдруг её глаза открылись, светясь красным цветом. Испугавшись, я отпрянула назад, пристально смотря на неё.- Диди, это я! Ты меня узнаёшь? – тихо произнесла я.Она слегка наклонила голову, изучая меня. После кратко кивнула. На душе приятно, Диди вспомнила меня.Я взяла в руки рюкзак, только хотела открыть, потом одумалась.- Наверное, это глупо с моей стороны… Я взяла печенье… Просто не хотела приходить с пустыми руками… - неуверенно сказала я, натягивая улыбку.Диди слегка наклонила голову. Я продемонстрировала ей пачку печений. Она аккуратно взяла пачку, рассматривая, после вернула мне обратно.- Значит, аниматроники не едят печенья, - Диди кивнула в ответ, подтверждая мои слова.- Кстати, могу задать один вопрос?Моя подруга кивнула.- Те убийства, что произошли здесь… Ты убила их из-за помутнения? Тебе было грустно и одиноко, вот ты разозлилась на людей, бросивших тебя и братьев. Верно?Диди не сразу ответила. Лишь через минуту она вновь кивнула мне.- Я тебя понимаю.Страх улетучился, я смело подошла к Диди. Она всё смотрела на меня. В такой момент нужно было просто обнять её, что я и сделала. Она положила голову на плечо, слегка приобняла меня своими большими лапами.Моё плечо пронзила резкая боль. Я оторвалась от Диди, с ужасом осознавая – меня укусила моя лучшая подруга. С её железной пасти капала моя кровь. Глаза аниматроника стали ещё более красными – буквально тёмно-багровые. За её спиной встали Джо и Эдгар.- Диди, что с тобой? Это же я…Не успела договорить, как она сорвалась с места и налетела на меня. Я боролась с ней, но сила аниматроника превышала человеческую силу.- Диди! Диди! – я всё звала её, хотела достучаться до её разума.Диди продолжала меня калечить, я дальше не могла защититься. Крепко прижатая к холодному полу, чувствовала, как железные кулаки моей подруги пробивают моё тело.Напоследок увидела; её пасть нависла над моим лицом.

Ключевые слова: Пиццерия аниматроник убийства авторская история

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