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Страшно интересно

Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)

Катрина Ю (Katrina Yu) — филиппинская художник-концептуалист, которая любит с помощью фотографий создавать новые сказочные миры и через них рассказывать истории. О самой художнице известно немного, в профилях соцсетей и на платформах для фотографов девушка скромно пишет: «I try to tell stories through images» («стараюсь рассказывать истории через изображения»).

«Я люблю рассказывать истории. Каким-то образом эта любовь проявилась в моей работе с фотографией. Я хотела бы показать свои работы до и после и доказать, что необязательно выдумывать что-то из ряда вон выходящее, чтобы воплотить в жизнь игры вашей фантазии. В конце концов, вас ограничивает только ваше воображение».

Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)
Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)

Автор статьи неизвестен.
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Сегодня, 19:49 by LynxПросмотров: 30Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Художница фоторабота сказочные миры фотошоп

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 20:16
0
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Комментариев: 2 704
Замечательные работы, действительно маленькие истории) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#2 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 20:44
0
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 400
Здорово то как.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
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