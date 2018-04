Сказочные миры филиппинской художницы Катрины Ю (Katrina Yu)

Lynx Просмотров: 30 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 19:49 by

Катрина Ю (Katrina Yu) — филиппинская художник-концептуалист, которая любит с помощью фотографий создавать новые сказочные миры и через них рассказывать истории. О самой художнице известно немного, в профилях соцсетей и на платформах для фотографов девушка скромно пишет: «I try to tell stories through images» («стараюсь рассказывать истории через изображения»).«Я люблю рассказывать истории. Каким-то образом эта любовь проявилась в моей работе с фотографией. Я хотела бы показать свои работы до и после и доказать, что необязательно выдумывать что-то из ряда вон выходящее, чтобы воплотить в жизнь игры вашей фантазии. В конце концов, вас ограничивает только ваше воображение».Автор статьи неизвестен.

Ключевые слова: Художница фоторабота сказочные миры фотошоп

Другие, подобные истории: