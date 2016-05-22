Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 45 Комментарии: 3 +7 Вчера, 18:05 by

Именно такими, мрачными, жестокими, но всегда прекрасными, представляет себе другие миры польский художник Грег Рутковски. Его картины выполнены в различных стилях и жанрах, но все очень очень атмосферны и надолго приковывают внимание.Поле брани:Болотная засада:Прощальный привет:Последняя битва:Драконы:Предводитель орков:Дыхание дракона:Победитель:Предводитель людей:Предводитель бессмертных:Сокровище:Долина драконов:Властелин проклятых:Последний:Секретный проход на орлином гнезде:Час опустошения:Бог саранчи:Драконья пещера:Бог скорпиона:На скале:Гаррук Неумолимый:Заклинание Гаррука:Могильное бедствие:Рюзей, Падающая звезда:Драконья скала:

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