Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Потрясающие фэнтези-миры Грега РутковскиИменно такими, мрачными, жестокими, но всегда прекрасными, представляет себе другие миры польский художник Грег Рутковски. Его картины выполнены в различных стилях и жанрах, но все очень очень атмосферны и надолго приковывают внимание.
Поле брани:
Болотная засада:
Прощальный привет:
Последняя битва:
Драконы:
Предводитель орков:
Дыхание дракона:
Победитель:
Предводитель людей:
Предводитель бессмертных:
Сокровище:
Долина драконов:
Властелин проклятых:
Последний:
Секретный проход на орлином гнезде:
Час опустошения:
Бог саранчи:
Драконья пещера:
Бог скорпиона:
На скале:
Гаррук Неумолимый:
Заклинание Гаррука:
Могильное бедствие:
Рюзей, Падающая звезда:
Драконья скала:
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:05
Вчера, 18:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 45Комментарии: 3
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