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Страшные Арты

Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Именно такими, мрачными, жестокими, но всегда прекрасными, представляет себе другие миры польский художник Грег Рутковски. Его картины выполнены в различных стилях и жанрах, но все очень очень атмосферны и надолго приковывают внимание.


Поле брани:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Болотная засада:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Прощальный привет:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Последняя битва:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Драконы:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Предводитель орков:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Дыхание дракона:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Победитель:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Предводитель людей:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Предводитель бессмертных:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Сокровище:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Долина драконов:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Властелин проклятых:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Последний:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Секретный проход на орлином гнезде:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Час опустошения:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Бог саранчи:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Драконья пещера:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Бог скорпиона:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

На скале:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Гаррук Неумолимый:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Заклинание Гаррука:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Могильное бедствие:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Рюзей, Падающая звезда:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски

Драконья скала:
Потрясающие фэнтези-миры Грега Рутковски
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:05
Вчера, 18:05 by Сделано_в_СССРПросмотров: 45Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Грег Рутковски рисунки фэнтези арты драконы

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Комментарии

#1 написал: Balzac
Вчера, 22:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 102
Хотелось бы мне побывать в одном из таких миров)
+
Зарегистрирован: 22.05.2016
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 22:39
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2530|2)
Публикаций: 187
Комментариев: 3 253
Крутые и впечатляющие арты! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#3 написал: FataMorgana
Сегодня, 00:30
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (30|-1)
Публикаций: 114
Комментариев: 2 624
Шикарные!)) Напоминают сцены из фэнтези-игр и фильмов. Плюс)
Зарегистрирован: 7.06.2012
           
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