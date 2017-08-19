Страшные истории, которые нужно рассказывать в темноте«Страшные истории, которые нужно рассказывать в темноте» Элвина Шварца — самая мрачная серия детских книг. Некоторые издания Шварца официально запрещены в США, так как, по мнению экспертов, могут навредить детской психике. Убийственнее текстов «Страшных историй» только иллюстрации Стивена Гэммела, хранящие в себе дух отчаяния.
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Сегодня, 13:54 by LynxПросмотров: 52Комментарии: 1
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