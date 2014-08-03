Jeff Brown - художник-фантаст

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:38

Сделано_в_СССР Просмотров: 20 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:38 by

Jeff Brown - цифровой художник-фантаст. Его работы очень красочные, детализированные и реалистичные. Стоит отметить, что реализм в фантастике ценится очень высоко, так как позволяет зрителю глубже проникнуть в выдуманные миры и представить их реально существующими где-то на другом конце галактики или в параллельном мире. В этом смысле художник иллюстратор Jeff Brown добился определённого мастерства. Его иллюстрации отличаются вниманием к деталям, так что можно точно рассмотреть каждый лист дерева, каждый проводок в научной лаборатории и так далее.Не менее интересным в его работах является и динамизм композиции, накал событий, постоянное движение. Это говорит о том, что у художника есть особый талант создания повествовательного рисунка, которые могут быть как отличным дополнением для какого-либо литературного произведения, так и вполне самостоятельными картинами, которые рассказывают зрителю о необычных фантастических мирах или предполагаемом будущем. Ну и, конечно же, нельзя не отметить сам талант художника, как фантаста. Выдумать другой мир, который бы отличался от нашего и представлял зрителю нечто кардинально новое, не так-то просто как это может показаться. Здесь необходим безграничный полёт фантазии, который позволяет вырваться за грань обыденности и отнести воображение в совершенно иные миры, и Jeff Brown, без сомнения, обладает и таким воображением и талантом передать свои фантазии через призму изобразительного искусства.

Ключевые слова: Jeff Brown художник-фантаст искусство

Другие, подобные истории: