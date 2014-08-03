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Страшные Арты

Jeff Brown - художник-фантаст

Jeff Brown - цифровой художник-фантаст. Его работы очень красочные, детализированные и реалистичные. Стоит отметить, что реализм в фантастике ценится очень высоко, так как позволяет зрителю глубже проникнуть в выдуманные миры и представить их реально существующими где-то на другом конце галактики или в параллельном мире. В этом смысле художник иллюстратор Jeff Brown добился определённого мастерства. Его иллюстрации отличаются вниманием к деталям, так что можно точно рассмотреть каждый лист дерева, каждый проводок в научной лаборатории и так далее.

Не менее интересным в его работах является и динамизм композиции, накал событий, постоянное движение. Это говорит о том, что у художника есть особый талант создания повествовательного рисунка, которые могут быть как отличным дополнением для какого-либо литературного произведения, так и вполне самостоятельными картинами, которые рассказывают зрителю о необычных фантастических мирах или предполагаемом будущем. Ну и, конечно же, нельзя не отметить сам талант художника, как фантаста. Выдумать другой мир, который бы отличался от нашего и представлял зрителю нечто кардинально новое, не так-то просто как это может показаться. Здесь необходим безграничный полёт фантазии, который позволяет вырваться за грань обыденности и отнести воображение в совершенно иные миры, и Jeff Brown, без сомнения, обладает и таким воображением и талантом передать свои фантазии через призму изобразительного искусства.

Jeff Brown - художник-фантаст
Jeff Brown - художник-фантаст
Jeff Brown - художник-фантаст
Jeff Brown - художник-фантаст
Jeff Brown - художник-фантаст
Jeff Brown - художник-фантаст
Jeff Brown - художник-фантаст
Jeff Brown - художник-фантаст
Jeff Brown - художник-фантаст

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Jeff Brown художник-фантаст искусство

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 21:18
+1
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Комментариев: 7 222


Похоже, правда?
Верхний рисунок - Алексея Андреева, опубликован в 2009 году.
А так плюс. Все друг у друга потихоньку тащат. Это называется общекультурным контекстом)))
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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