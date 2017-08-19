Загадки стен Саксайуамана

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 06:00 by

Монументальный комплекс сооружений Саксайуаман находится в Андах на высоте более 3 500 метров над уровнем моря, рядом с перуанским городом Куско — бывшей столицей империи инков. Существует несколько вариантов перевода этого названия с диалектов индейцев кечуа: «Хищная птица серокаменного цвета», «Сытый ястреб», «Гордый сокол».Саксайуаман занимает более трех тысяч гектаров и включает в себя самые разные сооружения.Три зигзагообразные стены, расположенные друг над другом и окаймляющие склон холма, сложены из огромных каменных блоков. Вес каменных глыб нижнего яруса составляет несколько сотен тонн, вес самого большого блока, достигающего более 8 метров в высоту, оценивается примерно в 3 500 тонн.Огромные блоки из андезита – очень твердого и сложного в обработке материала, образуют полигональную кладку с подгонкой камней друг к другу без какого-либо раствора. Самая длинная из стен имеет протяжённость около 400 метров, высота — 6 метров. Стены имеют парапеты, за которыми могли укрываться воины, и несколько входов. По описанию, входы закрывались подъёмными камнями.У каждой из стен — свое название. Первая называется Тиу-пунку, то есть Песчаные ворота (по окружающей почве), вторая — Акавана Пунку, по имени главного мастера, третья — Виракоча Пунку, так как посвящена богу Виракоча.За тремя ярусами мощных стен находится небольшой холм, на вершине которого остались руины от трех башен и нескольких сооружений с окнами, направленными в сторону города. Они были возведены из прямоугольных блоков зеленовато-серого диорит-порфира с горы Саксайуаман. Остатки этих сооружений были обнаружены в ходе археологических раскопок в начале 30-х годов ХХ века, когда были найдены основания башен, описанных Гарсиласо де Ла Вега.От главной башни — Моойок Марка (Круглая крепость), которая принадлежала Инке и его двору, остался фундамент, состоящий из трёх концентрических стен с диаметром внизу — 22 метра. Стены башни были украшены изображениями растений и животных, выполненных в натуральную величину из золота и серебра. В башне имелась цистерна с водой, к которой по подземным водотокам была подведена вода из дальнего обильного источника с хорошей водой.Две меньшие башни были прямоугольными. Одна из них стояла на основании в 19 метров и состояла из пяти этажей со ступенями внутри. В этих башнях были помещения для размещения избранных солдат гарнизона, которые должны быть только инками. Они не жили там постоянно, а сменяли друг друга. Подвалы башен соединялись тоннелями, которые перекрывались каменными балками. Сеть тоннелей была разветвлённой и служила складом, в том числе, и для военного снаряжения. Складами были также две группы небольших помещений, расположенных в юго-восточной части комплекса. В целом, крепость была столь огромна, что могла бы, в случае необходимости, вместить всё население Куско.В XVI веке Гарсиласо де ла Вега в «Истории государства инков» описал Саксайуаман следующим образом:Здесь же Гарсиласо сообщает об одном интересном обстоятельстве, как уже в исторические времена король инков попытался сравниться со своими предшественниками, которые построили Саксайуаман. Было решено привезти еще одну глыбу, чтобы усилить существующее укрепление. «Свыше 20000 индейцев тащили эту глыбу по пересеченной местности, вверх и вниз по крутым склонам… В конце концов она вырвалась у них из рук и свалилась с обрыва, задавив более 3000 человек».Сегодня многие специалисты предполагают, что Саксайуаман и другие памятники Куско относятся к более раннему периоду, чем культура инков. «Цивилизации, о которой идет речь, — объясняет сторонник теории палеоконтактов писатель Андрей Скляров, — как минимум 10 тысяч лет. Об этом сейчас много говорят перуанские археологи и историки. Инки просто пришли на это место, увидели руины. Есть хорошие блоки, хорошие постройки, почему бы не остаться здесь».Напротив стен Сайксайуамана, за ровным пустым пространством, расположен так называемый «большой бассейн», который якобы создали инки для ритуальных целей. «Ритуальный бассейн» больше похож на затянувшуюся со временем воронку от мощного взрыва, причем воронку, которая располагается как раз напротив центральной части зигзагообразных стен Саксайуамана.Был ли Саксайуаман крепостью, возведенной для защиты Куско? Андрей Скляров выдвигает версию, что Саксайуаман построен древней высокоразвитой цивилизацией вовсе не в качестве крепости, а в качестве полигона, на котором проводились взрывы – испытания какого-то оружия. Причем, если учитывать размеры воронки, то мощность соответствующего взрыва оказывается вполне сопоставимой с взрывом ядерной бомбы.В книге «Перу и Боливия задолго до инков», анализируя следы разрушений древних городов в Южной Америке, Скляров пишет о возможном глобальном вооруженном конфликте между представителями древней высокоразвитой цивилизации, который в легендах и преданиях назван «Войной богов». Возможно, Саксайуаман в этой войне и был ядерным полигоном?

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