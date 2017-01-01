Колесо духов или Руджум-эль-Хири - каменное кольцо в Израиле

Летяга Просмотров: 10 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:45 by

Расположенный на виду, но столетиями не замечаемый, мегалит у Галилейского моря поверг экспертов в замешательство. Древний памятник, состоящий из огромных каменных кругов и датируемый ранним бронзовым веком, остаётся загадкой и по сей день. Никто не знает, кто и зачем соорудил эти каменные кольца.Древние руины, расположенные на Голанских высотах (оспариваемый регион, на который претендуют как Израиль, так и Сирия), представляют собой колесовидный рисунок из огромных, сваленных в кучу камней — предположительно 40 тысяч тонн чёрного базальта — образующих по меньшей мере пять концентрических колец, с центральным погребальным каирном в центре.На арабском языке объект называется Руджм эль-Хири — «грудой камней дикой кошки». На иврите колесо называют Гильгаль-Рефаим или «колесо великанов». Упоминание расы великанов в Библии — рефаимов, наводит на мысль, что составной монумент соорудили именно они. Руджм эль-Хири имеет такие огромные размеры, что его могут соорудить только гигантские существа.Руджм эль-Хири называют «Стоунхенджем Леванта». Предполагаемый возраст постройки — около 5000 лет. Датируемый вторым периодом раннего бронзового века (3000-2700 гг. до н.э.), он считается ровесником доисторического памятника Стоунхендж в Великобритании.Как сообщает Reuters, на уровне земли он выглядит как груды камней от осыпавшихся стен. Сотни дольменов (пластов скальных пород), разбросаны по обширной области этого места, и поэтому только воздушные археологические исследования в конце 1960-х годов, наконец, позволили обнаружить полный рисунок с воздуха, ведь с земли невозможно распознать огромные концентрические окружности.Раскопки показали, что это одно из крупнейших и очень древнее сооружение в регионе.В крупном месте захоронения не обнаружили телаЦентральную погребальную камеру окружают от пяти до девяти огромных круглых колец, самое крупное из которых имеет размер свыше 500 футов (152 метров) в ширину и достигает от трёх до восьми футов (от одного до 2,5 метров) в высоту, сообщает About Education. Не все кольца сплошные, и некоторые из них соединены короткими стенками, образуя «спицы» в огромном колесе. Стены одинаковой толщины 10,5-10,8 футов (3,2-3,3 м).Неизвестно, сделан ли погребальный каирн в центре этого доисторического мегалита в то же время, что и первоначальные кольца. Груда камней в центре имеет примерно 15-16 футов (пять метров) в высоту и 65-80 футов (20-25 метров) в диаметре.Древний возраст и разграбления Руджм эль-Хири оставили мало драгоценных артефактов. Расхитители обронили одну булавку эпохи неолита. Считается, что центральный каирн мог когда-то содержать драгоценности и оружие. Раскопки обнесённых стенами камер не обнаружили никаких артефактов, указывая на то, что эти пространства не использовались в качестве хранилищ или жилых помещений.ля определения возраста радиоуглеродный анализ нельзя применить, поскольку на этом месте так и не нашли доисторический материал органического характера.Эксперт по мегалитическим гробницам из израильского Управления древностей Ури Бергер отмечает: «Это загадочное место. Мы располагаем крохами информации, а не полной картиной. Приезжают учёные, это место приводит их в изумление, и они начинают придумывать собственные теории», — сообщает Haaretz.Как считают археологи, это место не использовалось в качестве жилого или оборонительного сооружения, но помимо этого, консенсус о его цели или функции у них отсутствует. Ничего подобного этому сооружению на Ближнем Востоке не находили.Одна из теорий, объясняющих цель этого места, состоит в том, что это астрологический календарь. По словам Ури Бергера, в июньское и декабрьское солнцестояние восход солнца совпадает с отверстиями в камнях. Некоторые исследователи полагают, что пока в центре не установили погребальное сооружение, и оно не преградило доступ солнечным лучам в особые дни, этот монумент использовался для астрологического ритуала или поклонения солнцу.Хотя в центре колеса расположена гробница, внутри неё так и не обнаружили человеческие останки. По информации Popular Archaeology, профессор религии и философии в Университете штата Небраска доктор Рами Арав выдвинул предположение, что похороны включали экскарнацию — то есть «освобождение от плоти» при помощи птиц и животных. Затем местные жители собирали останки и складывали в костяные ящики.Ещё одна загадка — кто построил Руджм эль-Хири Проведённые строительные работы очень трудоёмки. Предполагается, что на строительство огромного памятника ушло свыше 25 тысяч рабочих дней. Таким ресурсом кочевая цивилизация не могла обладать — добыча и транспортировка камня, необходимая инфраструктура, отмечает Reuters.Археологи пока не пришли к единому мнению по поводу Руджм эль-Хири — одного из самых уникальных и необъяснимых достопримечательностей этого региона.По одной из версий, Колесо духов возводили в 3000—2700 годах до нашей эры, во времена медного века, как и посёлок, который образовался вокруг него. Что интересно, близко к сооружению люди не селились, а вот на расстоянии 300—350 метров уже строилось жильё.По другой версии, поселение появилось около 4000 лет до нашей эры. Анализ песка из камеры кургана указывает примерно на тот же период — его не касался луч солнца уже в течение 5640±290 лет.Какие люди жили рядом с Колесом духов в те времена? Исследователи обнаружили, что люди, которые жили в поселении, были не такими уж примитивными — они пользовались отполированными камнями для того, чтобы молоть зерно, и умели изготовлять серпы из кремниевых пластин. Строили они, конечно, и зернохранилища, пишет сайт «Ешколот».Из сакральных предметов были найдены базальтовые статуэтки богов. Что интересно, все они были расколоты пополам, и, как говорят исследователи, это не могло быть случайностью. Иногда разрушение такого божка требовало значительных усилий.Ход, ведущий во внутреннюю камеру курганаАрхеологи предполагают, что новые поколения покидали дома предков, выжигая их и закрывая в них все входы и выходы. Статуи богов раскалывали пополам, так же как и другие предметы быта. Таким образом, дом прародителей символически «хоронили», и делал это, по предположению археологов, внук или правнук того, кто строил дом.И действительно — рядом с домами были найдены дольмены. Это были устроенные из огромных тяжёлых каменных валунов п-образные сооружения с захоронениями, возможно, тех же предков — владельцев домов. В самом Колесе духов захоронений найдено не было.Однако если быт людей того времени ещё можно представить, судя по находкам, чем было для них Колесо духов, с уверенностью сказать невозможно. В качестве чего его использовали и как возводили такое величественное сооружение, строительство которого требовало неимоверных усилий, ответить трудно.Была ли это обсерватория, святилище или социально-культурный центр общины — эти загадки до сих пор стоят перед археологами.Автор неизвестен.

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