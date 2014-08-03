Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшно интересно

Мес Айнак — загадочные древние сооружения Афганистана

Мес Айнак — комплекс древних буддийских сооружений, который находится недалеко от Кабула — столицы Афганистана.
Мей Айнак расположен в горах, на высоте более двух километров над уровнем моря.
Раскопки здесь еще только ведутся, но уже обнаружены два форта, древние монастыри, несколько буддийских ступ и зоорастрийский храм огня.
Но больше всего поражают воображение следы самых древних цивилизаций, найденные в Мес Айнаке.
Мес Айнак — загадочные древние сооружения Афганистана
Мес Айнак — загадочные древние сооружения Афганистана
Мес Айнак — загадочные древние сооружения Афганистана
Мес Айнак — загадочные древние сооружения Афганистана
Мес Айнак — загадочные древние сооружения Афганистана

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:30
Причина: Добавила теги.
Сегодня, 17:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Загадки древних цивилизаций Афганистан раскопки

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 18:25
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7946|-3)
Публикаций: 219
Комментариев: 5 962
Идут года и тысячелетия, а человек по сути своей не меняется: отбить статуе руки и голову, отстрелить из пушки лицо сфинксу...
Плюс!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.