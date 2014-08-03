Мес Айнак — загадочные древние сооружения Афганистана

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:30

Причина: Добавила теги.

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:30 by

Мес Айнак — комплекс древних буддийских сооружений, который находится недалеко от Кабула — столицы Афганистана.Мей Айнак расположен в горах, на высоте более двух километров над уровнем моря.Раскопки здесь еще только ведутся, но уже обнаружены два форта, древние монастыри, несколько буддийских ступ и зоорастрийский храм огня.Но больше всего поражают воображение следы самых древних цивилизаций, найденные в Мес Айнаке.

Ключевые слова: Загадки древних цивилизаций Афганистан раскопки

Другие, подобные истории: