Мес Айнак — загадочные древние сооружения Афганистана

Мес Айнак — загадочные древние сооружения АфганистанаМес Айнак — комплекс древних буддийских сооружений, который находится недалеко от Кабула — столицы Афганистана.
Мей Айнак расположен в горах, на высоте более двух километров над уровнем моря.
Раскопки здесь еще только ведутся, но уже обнаружены два форта, древние монастыри, несколько буддийских ступ и зоорастрийский храм огня.
Но больше всего поражают воображение следы самых древних цивилизаций, найденные в Мес Айнаке.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:30
Причина: Добавила теги.
Сегодня, 17:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 28Комментарии: 1
Ключевые слова: Загадки древних цивилизаций Афганистан раскопки