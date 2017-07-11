Каменный круг Белтани

Летяга Просмотров: 38 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 11:25 by

Каменный круг Белтани находится в Донеголе, на северо-западе Ирландии и датируется поздним бронзовым векомКаменный круг более 44 метров в диаметре, состоит он из 64 камней, высота которых 1,8 метров в среднем. Вероятно было еще 15-20 камнейВ центре круга, на вершине холма, находится невысокий курган. При раскопках там были найдены кремированные останкиЕдинственный декорированный камень круга отмечает собой восход солнца на Балтэнэ (1 мая).Кроме этого при раскопках была найдена голова божества, датируемая железным веком, а это означает, что и во времена кельтов тут продолжали проводиться церемонии в честь праздникаАвтор неизвестен.

Ключевые слова: Круг камни мегалиты кельты календарь Ирландия

Другие, подобные истории: