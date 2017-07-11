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Страшно интересно

Каменный круг Белтани

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/8/100/58/100058023_733907_200c__Beltany_Stone_Circle.jpg

Каменный круг Белтани находится в Донеголе, на северо-западе Ирландии и датируется поздним бронзовым веком
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/8/100/58/100058024_733907_debeltan_1_.jpg
http://www.newgrange.com/images/beltany_stone_circle.jpg

Каменный круг более 44 метров в диаметре, состоит он из 64 камней, высота которых 1,8 метров в среднем. Вероятно было еще 15-20 камней

http://www.newgrange.com/images/beltany_stonecircle.jpg

В центре круга, на вершине холма, находится невысокий курган. При раскопках там были найдены кремированные останки

http://www.newgrange.com/images/bealtaine-kw.jpg

Единственный декорированный камень круга отмечает собой восход солнца на Балтэнэ (1 мая).

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/8/100/58/100058025_733907_beltonyhead.jpg

Кроме этого при раскопках была найдена голова божества, датируемая железным веком, а это означает, что и во времена кельтов тут продолжали проводиться церемонии в честь праздника

http://mirtayn.ru/wp-content/uploads/megalit_5-1.jpg

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Сегодня, 11:25 by ЛетягаПросмотров: 38Комментарии: 1
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Ключевые слова: Круг камни мегалиты кельты календарь Ирландия

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Комментарии

#1 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 11:39
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Комментариев: 37
Культовое место......энергетика наверное так и прёт нехорошая. 45
Зарегистрирован: 11.07.2017
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