Каменный круг Белтани
Каменный круг Белтани находится в Донеголе, на северо-западе Ирландии и датируется поздним бронзовым веком
Каменный круг более 44 метров в диаметре, состоит он из 64 камней, высота которых 1,8 метров в среднем. Вероятно было еще 15-20 камней
В центре круга, на вершине холма, находится невысокий курган. При раскопках там были найдены кремированные останки
Единственный декорированный камень круга отмечает собой восход солнца на Балтэнэ (1 мая).
Кроме этого при раскопках была найдена голова божества, датируемая железным веком, а это означает, что и во времена кельтов тут продолжали проводиться церемонии в честь праздника
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Сегодня, 11:25 by ЛетягаПросмотров: 38Комментарии: 1
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