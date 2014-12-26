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Необычные мегалитические и "изогнутые" камни в египетском Храме Хефрена

Храм Хефрена в долине ( Khafre's Valley Temple) находится на плато Гиза (Египет) и является одним из самых интересных древних сооружений на Земле. Он построен из сверхмассивных каменных блоков, некоторые из которых весят более 150 тонн, а также имеет такие элементы дизайна, которые до жути напоминают мегалитические постройки, которые находят по всему миру, в том числе в Перу.

Необычные мегалитические и "изогнутые" камни в египетском Храме Хефрена

Храм Хефрена стоит в 500 метрах от пирамиды Хефрена и рядом с Большим Сфинксом. Стены храма неплохо сохранились потому, что вплоть до 19 века он был почти целиком засыпан песком. Огюст Мариет открыл его в 1852 году и дал ему имя Храма Сфинкса, считая, что храм посвящен этому существу. Сейчас считается, что в храме проходила мумификация фараона (фараонов) перед тем, как похоронить его в пирамиде.

Стены и колонны храма созданы из красного гранита, а пол из известняковых плит. Считается, что камни добывали неподалеку.

Необычные мегалитические и "изогнутые" камни в египетском Храме Хефрена

Необычные мегалитические и "изогнутые" камни в египетском Храме Хефрена

Стены храма лишены каких либо надписей или рисунков, его украшали лишь статуи фараона. Храм считается абсолютным чудом древних технологий по целому ряду причин. Во-первых, он одно из древнейших сохранившихся древнеегипетских сооружений. Во-вторых по стилю и невероятной каменной кладке его можно сравнить лишь с нынешним храмом сфинкса, стоящим рядом и храмом Осириса в Абидосе.

Необычные мегалитические и "изогнутые" камни в египетском Храме Хефрена

Необычные мегалитические и "изогнутые" камни в египетском Храме Хефрена

Все эти три храма до сих пор вызывают множество споров у специалистов насчет того как именно они были построены. При строительстве Храма Хефрена использовались массивные блоки весом от 100 до 150 тонн каждый, которые непонятно как перемещались. При этом стены из таких камней не имеют зазоров и каждый камень с беспощадной точностью стыкуется с другим.

В дополнение к мегалитическим каменным кладкам, в Храме можно найти невероятные "изогнутые" угловые камни. Они также вызывают замешательство и восхищение как среди специалистов, так и среди простых туристов.

Они кажутся деталями сложной 3d-головоломки и также очень тщательно крепятся между собой. Как они были созданы, тоже пока остается тайной даже для ученых.

Необычные мегалитические и "изогнутые" камни в египетском Храме Хефрена

Если мы отправимся в местечко под названием Ольянтайтамбо, древний археологический комплекс в Перу, мы найдем там невероятным образом похожие на древнеегипетские сверхмассивные стены, возведенные древними южноамериканскими цивилизациями тысячи лет назад.

Необычные мегалитические и "изогнутые" камни в египетском Храме Хефрена

Такое же ощущение, что "строили по одним инструкциям и чертежам" мы познаем, если отправимся в другой перуанский храм Кориканча в Куско.

Необычные мегалитические и "изогнутые" камни в египетском Храме Хефрена

Хефрен жил в середине третьего тысячелетия до н. э., но мы не знаем, при нем ли был построен храм, названный его именем. Даты начала строительства Ольянтайтамбо и храма Кориканча ученым также неизвестны. Кто же у кого позаимствовал технологии строительства? Или может быть это просто была одна сверхразвитая цивилизация?


Автор неизвестен.
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Вчера, 21:03 by ЛетягаПросмотров: 47Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Египет Хефрен стены кладка мегалиты мегалитические постройки

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Комментарии

#1 написал: Sveta-00785
Вчера, 21:12
+2
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Комментариев: 370
Действительно, очень интересная информация, мы много чего не можем разгадать, я думаю мы много не знаем о мире ,существовавшим до нашего появления.
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#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:34
+1
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Комментариев: 2 062
Как же мне много этих загадок в прошлом. Вот кто бы их приоткрыл
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#3 написал: Tigger power
Вчера, 22:08
+1
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Репутация: (1013|0)
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Комментариев: 2 071
Загнутые плиты это нечто! Первое фото потрясающее +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:02
0
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Группа: Журналисты
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Комментариев: 3 189
Это просто была одна сверхразвитая цивилизация!!! good
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
#5 написал: Estellan
Вчера, 23:08
0
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Публикаций: 107
Комментариев: 1 031
Есть еще умельцы... точнее был один даже в наше время. Невольно вспоминается Коралловый Замок. А если таких было несколько, они могли и не один храмовый комплекс забабахать)
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
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