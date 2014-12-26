Необычные мегалитические и "изогнутые" камни в египетском Храме Хефрена

Летяга Просмотров: 47 Комментарии: 5 +4 Вчера, 21:03 by

Храм Хефрена в долине ( Khafre's Valley Temple) находится на плато Гиза (Египет) и является одним из самых интересных древних сооружений на Земле. Он построен из сверхмассивных каменных блоков, некоторые из которых весят более 150 тонн, а также имеет такие элементы дизайна, которые до жути напоминают мегалитические постройки, которые находят по всему миру, в том числе в Перу.Храм Хефрена стоит в 500 метрах от пирамиды Хефрена и рядом с Большим Сфинксом. Стены храма неплохо сохранились потому, что вплоть до 19 века он был почти целиком засыпан песком. Огюст Мариет открыл его в 1852 году и дал ему имя Храма Сфинкса, считая, что храм посвящен этому существу. Сейчас считается, что в храме проходила мумификация фараона (фараонов) перед тем, как похоронить его в пирамиде.Стены и колонны храма созданы из красного гранита, а пол из известняковых плит. Считается, что камни добывали неподалеку.Стены храма лишены каких либо надписей или рисунков, его украшали лишь статуи фараона. Храм считается абсолютным чудом древних технологий по целому ряду причин. Во-первых, он одно из древнейших сохранившихся древнеегипетских сооружений. Во-вторых по стилю и невероятной каменной кладке его можно сравнить лишь с нынешним храмом сфинкса, стоящим рядом и храмом Осириса в Абидосе.Все эти три храма до сих пор вызывают множество споров у специалистов насчет того как именно они были построены. При строительстве Храма Хефрена использовались массивные блоки весом от 100 до 150 тонн каждый, которые непонятно как перемещались. При этом стены из таких камней не имеют зазоров и каждый камень с беспощадной точностью стыкуется с другим.В дополнение к мегалитическим каменным кладкам, в Храме можно найти невероятные "изогнутые" угловые камни. Они также вызывают замешательство и восхищение как среди специалистов, так и среди простых туристов.Они кажутся деталями сложной 3d-головоломки и также очень тщательно крепятся между собой. Как они были созданы, тоже пока остается тайной даже для ученых.Если мы отправимся в местечко под названием Ольянтайтамбо, древний археологический комплекс в Перу, мы найдем там невероятным образом похожие на древнеегипетские сверхмассивные стены, возведенные древними южноамериканскими цивилизациями тысячи лет назад.Такое же ощущение, что "строили по одним инструкциям и чертежам" мы познаем, если отправимся в другой перуанский храм Кориканча в Куско.Хефрен жил в середине третьего тысячелетия до н. э., но мы не знаем, при нем ли был построен храм, названный его именем. Даты начала строительства Ольянтайтамбо и храма Кориканча ученым также неизвестны. Кто же у кого позаимствовал технологии строительства? Или может быть это просто была одна сверхразвитая цивилизация?Автор неизвестен.

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