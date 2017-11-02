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Страшно интересно

Как умирают корабли

Как умирают корабли

Как умирают корабли

Губа Пала. Слева за сопкой Снежногорск, а справа виден город Полярный. На заднем плане Полярнозоринский судоремонтный завод ФГУП "10 СРЗ". Завод, специализирующийся когда-то на ремонте атомных подводных лодок, теперь освоил новое направление - утилизацию все тех же лодок, выведенных из эксплуатации.

Как умирают корабли

Два закрытых плавучих дока для проведения работ, с системой собственного микроклимата.

Как умирают корабли

Восточная часть Пала губы - это кладбище старых кораблей.

Как умирают корабли

Это судно ПБ-24, затем ПКЗ-112.

Как умирают корабли

Как умирают корабли

Как умирают корабли

Как умирают корабли

Красный мох на фоне повисшего на скалах судна ТНТ-8. Еще виден лежащий на боку водолазный катер.

Как умирают корабли

ТНТ-8 проекта 1783А - "Вала", построенное в конце 60-х на базе несамоходной баржи. Судно для перевозки жидких радиоактивных отходов. Одно из 5 судов технологического обслуживания Северного флота.

Как умирают корабли

Как умирают корабли

Как умирают корабли

Башня береговой радиолокационной станции в поселке Мишуково.

Как умирают корабли



Автор: Spikermen.
Источник.
Сегодня, 09:11 by ЛетягаПросмотров: 16Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Полярный Снежногорск заполярье брошенные суда заброшка

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Комментарии

#1 написал: Космонасть
Сегодня, 10:21
0
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Комментариев: 230
Плюююююс ! так грустно видеть такие величественные создания в таком плачевном состоянии.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#2 написал: conjure one
Сегодня, 10:37
0
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Репутация: (3436|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 605
В этой печали есть своя красота. Удивительно, как корабли, словно хамелеоны, благодаря коррозии приобретают окраску окружающего ландшафта, будто становятся его неотъемлемой частью. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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