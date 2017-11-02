Как умирают корабли

Летяга Просмотров: 16 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 09:11 by

Губа Пала. Слева за сопкой Снежногорск, а справа виден город Полярный. На заднем плане Полярнозоринский судоремонтный завод ФГУП "10 СРЗ". Завод, специализирующийся когда-то на ремонте атомных подводных лодок, теперь освоил новое направление - утилизацию все тех же лодок, выведенных из эксплуатации.Два закрытых плавучих дока для проведения работ, с системой собственного микроклимата.Восточная часть Пала губы - это кладбище старых кораблей.Это судно ПБ-24, затем ПКЗ-112.Красный мох на фоне повисшего на скалах судна ТНТ-8. Еще виден лежащий на боку водолазный катер.ТНТ-8 проекта 1783А - "Вала", построенное в конце 60-х на базе несамоходной баржи. Судно для перевозки жидких радиоактивных отходов. Одно из 5 судов технологического обслуживания Северного флота.Башня береговой радиолокационной станции в поселке Мишуково.Автор: Spikermen.

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