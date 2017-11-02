Как умирают корабли
Губа Пала. Слева за сопкой Снежногорск, а справа виден город Полярный. На заднем плане Полярнозоринский судоремонтный завод ФГУП "10 СРЗ". Завод, специализирующийся когда-то на ремонте атомных подводных лодок, теперь освоил новое направление - утилизацию все тех же лодок, выведенных из эксплуатации.
Два закрытых плавучих дока для проведения работ, с системой собственного микроклимата.
Восточная часть Пала губы - это кладбище старых кораблей.
Это судно ПБ-24, затем ПКЗ-112.
Красный мох на фоне повисшего на скалах судна ТНТ-8. Еще виден лежащий на боку водолазный катер.
ТНТ-8 проекта 1783А - "Вала", построенное в конце 60-х на базе несамоходной баржи. Судно для перевозки жидких радиоактивных отходов. Одно из 5 судов технологического обслуживания Северного флота.
Башня береговой радиолокационной станции в поселке Мишуково.
Автор: Spikermen.
Источник.
Сегодня, 09:11 by ЛетягаПросмотров: 16Комментарии: 2
Ключевые слова: Полярный Снежногорск заполярье брошенные суда заброшка