Трудности перевода, или Дьявольская модель

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:43

Причина: Стилистика автора сохранена

Rudoznatetz Просмотров: 106 Комментарии: 0 +1 Вчера, 15:43 by

Эту коробку я нашёл на антресолях в процессе расхламления квартиры. Я вертел в руках пожелтевший картон, прислушивался, как внутри пересыпаются детали, и мучительно вспоминал: где и когда я купил эту модель? Не вспомнил. Слез с табуретки, ногой отпихнул ворох старой одежды и уселся за стол. Коробка была пожелтевшей, но всё ещё прочной. Выцветшая полиграфия, от картинки на коробке остались лишь размытые силуэты и какие-то слова на ненашенском языке. Я вытащил на поверхность сознания школьные воспоминания: «Лондон из зе кэпитал оф Грет Британ». Не-е, не английский. Я попробовал прочитать вслух то немногое, что сохранилось. Ничего не понял, но язык мелодичный. Помню, когда-то я очень активно охотился за итальянскими наборами — там тоже было написано на певучем.Перевернул коробку. В обрывочных контурах букв складывались слова, которых я не понимал. Но часть из них была созвучна с теми, что всегда на слуху современного человека. В общем, что-то масштабное, уменьшенное от реальности. Производители не поскупились на оценку собственного детища: «Дьявольски реалистичная модель». Ну да, сам себя не похвалишь, другие вообще не заметят.Отыскав в карандашнице канцелярский нож, я разрезал защитные клапаны и снял верх коробки. Аккуратно упакованные литниковые решётки, запаянный целлофан и золотистая плашка фототравленных деталей – набор был не из дешёвых. Странно, что я о нём ничего не помнил. Но качество набора действительно отменное. Казалось, что детали не просто склеиваются друг с другом, а чуть ли не выпрыгивают из моих пальцев, чтобы соединиться в единый узел. Идеальные плоскости сопряжения – если наносить минимальный слой клея, то шов вообще незаметный.Тонкая плашка с фототравлением за много лет лежания покрылась благородной патиной и по внешнему виду больше напоминала античную бронзу, нежели латунь. Я рассматривал тонкие детали и восхищался изящностью линий, держа тонкую полоску золотистого металла на весу, едва прикасаясь к ней, так как боялся повредить эту красоту. В какой-то момент она выскользнула у меня из пальцев, и я сделал машинальное движение рукой в попытке поймать пластинку.«Ой!» — вскрикнул я скорее от неожиданности, чем от боли, когда тонюсенькая полоса фототравления рассекла кожу и застряла в пальце. Я выдернул металл из ранки — боли не было, но из пореза очень быстро набиралась тёмная капля крови. Ещё миг — она сорвалась с пальца и рубиновой кляксой разлетелась по содержимому коробки. Машинально я сунул палец в рот, придавив порез языком.Внезапный порыв ветра распахнул оконную створку, от сквозняка хлопнула комнатная дверь, и на кухне что-то разбилось, свалившись с подоконника. Я рванулся закрывать окна и убирать осколки, изредка засматриваясь на всполохи молний за окном. Первая гроза в этом году, и такая неожиданная.- Па-а-ап, - позвали меня из комнаты. - А как это называется? Это такой конструктор, да? Ты меня научишь его собирать, да?Щуплая детская фигура стояла возле стола и с интересом рассматривала содержимое коробки.- Ну, па-а-ап, ты чего молчишь?Я смотрел на заинтересованного мальчишку, всё внимание которого было приковано к содержимому коробки. «Надо же, как легко он назвал меня папой»? В горле словно застыл ком, и невысказанные слова давили грудь, угрожая инфарктом. Пауза затянулась.- Хорошо… С-сын, - сипло произнёс я.Протянул руку, чтобы погладить белобрысую вихрастую голову, и… не смог к ней прикоснуться. Отчего-то не хватило духу.- Давай, пап, мы прямо сейчас этот конструктор соберём? Что из него можно собрать? Всё, что угодно, да? Тут столько деталей!Ком в горле решительно не хотел уходить. Откашлялся. Стало легче.- Это не совсем конструктор… С-сын…Это слово мне давалось с трудом.- Из него можно сделать только одну модель. Ту, которая указана в инструкции. А детали надо отрезать ножом. Вот так.Я показал, как пользоваться резаком и бокорезами, и как наносить клей.- Па-ап, а вот так отделять правильно? А я правильно отрезал? А это куда вставлять?Постепенно, за работой, барьер истончался. Руки вспоминали все необходимые движения, а я, в какой-то момент времени, вновь почувствовал себя в своей мастерской на очередном мастер-классе. Показывал, как надо зачищать шов, какой стороной лучше держать кусачки. И не мог удержаться от улыбки, глядя на сосредоточенно высунутый язык – это же плюс десять пунктов к усердию и внимательности. Мы оба смеялись, когда детали прилипали к пальцам, а пальцы склеивались между собой, и приходилось трясти руками в воздухе, словно кот, наступивший на кусок клейкой ленты.– Не жми так сильно, – говорил я. – Пусть деталь сама ляжет. Она словно должна «захотеть» встать на своё место.– Как в «Лего»?– Почти. Только тут ошибки не прощаются.Мы возились долго. На улице стемнело, а лампа над столом будто стала маяком, высвечивающим безопасный островок моделизма. Неожиданно я обнаружил, что сам увлечённо собираю модель, а ребёнок сидит на стуле и изо всех сил старается не уснуть. Даже помогает себе руками, но видно, что сон его скоро одолеет.– Нет-нет, пап, я спать не хочу ни капельки. Я просто немного посижу рядом. Давай ты будешь клеить, а я буду смотреть. Хорошо?– Нет, сын, поздно уже. Пора спать!Невероятно, но теперь мне это было произнести куда легче.Я отодвинул в сторону коврик с полусобранной моделью, подхватил на руки лёгкое мальчишеское тельце и отнёс в соседнюю комнату. Положил на кровать. Укрыл одеялом.– Спокойной ночи, пап.– Приятных снов, сын.Прикрыл дверь.– Алло, Димон? Слушай, тут такое… короче, приезжай. Срочно!– Братан, пятница! Ночь на дворе…– Знаю, но… Короче, у меня новая модель.– Поздравляю! Тебе всегда везло на смазливых баб.– Блин, Димон, я про другое. У меня дома появился сын.– Поздравляю, бро. Месяца через три сыграем свадьбу, но не сейчас.Димка решительно не хотел меня понимать, еле ворочая заплетающимся языком.– Какая свадьба? Димон, взрослый пацан! Ему лет десять. Белобрысый, как я в детстве. И он называет меня «папа», как будто всегда меня знал.– Десять лет, братан, это срок. Вам было о чём поговорить.Димка шумно выдохнул и засопел в трубку.– Димон, ты не врубаешься? Он сразу в комнате появился. Из ниоткуда. Я нашёл старую коробку на антресолях. Иностранную. Я переводил. Там что-то про высокую реалистичность и детализацию. Открыл. Потом сквозняк, гроза. Графин разбился. А потом он меня позвал. Мы весь вечер собирали вместе модель. А теперь он спит в другой комнате, Димон!От волнения я не заметил, как перешёл на громкий шёпот. Видимо, в моём голосе было что-то такое, что заставляло Димку трезветь.– Мы собирали модель весь вечер. И всё было почти… нормально. Димон, он странный. Он появился в запертой квартире из ниоткуда. Он словно плывёт, когда я на него не смотрю. И он как-то странно перемещается в пространстве: вот он был, а вот уже в другом месте. А ещё он знает латынь: прочитал все надписи на коробке и сказал, что такого он уже давно не встречал. Димон, ты же учил латынь в «меде», приедь, пожалуйста. Боюсь, я что-то неправильно перевёл.– Работай меньше, – зевнул Димон. – Кукуха сдвинулась!– Я нормальный, Димон! Но у меня никогда не было детей, и… Я живу один. Жил.Мягкий щелчок повернувшейся дверной ручки. Тихий скрип двери за моей спиной. И детский голос из темноты соседней комнаты. Из комнаты ли? Или просто из темноты, из мягкой тьмы, где не видно ни черт лица, ни пола под ногами:– Папа?.. Ты с кем разговариваешь?..Я замер.– Папа? – голос стал надтреснутым: - Па-Па!Почти в унисон произнесли два голоса, вырвавшиеся из одной глотки.– Ну, па-апа. Побудь со мно-ой…В голосе одновременно слышались и леденящий холод и потрескивание пламени. Ужас сковал моё тело и ледяной озноб коснулся загривка.– Димон, - шепчу я: – Он, не мой сын. Он - не ребёнок. Он, кажется, вообще, не человек. Он...Связь прервалась, словно разом отключили все сотовые станции: вот ещё в трубке звучал взволнованный голос, и — раз! И абсолютная тишина. Даже шипения статического электричества нет.Дмитрий осоловело таращился на разом замолчавший телефон. Потом откинул одеяло и начал одеваться. Ночной город радовал своей пустотой и транспортной доступностью. Через сорок минут он стоял перед подъездом дома, в котором жил его друг. На шестом этаже рубиновыми квадратами светились два окна — холостяцкие привычки не всегда бывают логически объяснимы, но сегодня от них веяло тревогой: казалось, будто спящий дом вовсе не дом, а странное хтоническое существо, которое глазами-окнами наблюдает за человеком. Визитёр вздохнул и потянул на себя дверь.Квартира его друга выглядела так, словно её хозяин вышел на минуту. Вот он только что разбирал хлам на антресолях; вот он сложил в кучу одежду, которую собирался отправить на дачу; а тут - что-то тяжёлое волокли по полу. Точно! Собрали в мешок весь хлам и потащили на помойку - поэтому хозяина нигде не видно. Гость подошёл к столу, посмотрел на пустые литниковые решётки; поднял и повертел перед глазами узкую золотистую полоску фототравления с засохшим бурым потёком. Затем взял в руки коробку c едва заметными буквами:– La Costruzione di un Diabolo... Una realtà del Diabolo, - тихо прочитал Дмитрий."Создание Дьявола. Реальный Дьявол".– Что же ты наделал, дружище? Это же не модель Дьявола. Это Дьявол и есть.Димка устало опустился на стул. Мебель скрипнула.– Па-ап?.. - раздалось из соседней комнаты: – Ты с кем разговариваешь?Мягкий щелчок повернувшейся дверной ручки. Тихий скрип двери за спиной...

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