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Истории из жизни

Домовой не домовой

Может, банальное переутомление, магнитные бури или чьи-то злые шутки, но жути я тогда хапнул сполна.

В 2000-е дали фирме, где я на тот момент работал, объект с разводкой под ключ: электрика, сетка, телефоны, пожарка. Объект — административное здание в три этажа на территории затухающего завода на краю маленького районного города. Территория огромная, вход через проходную, вся жизнь теплилась ближе к проходной, а дальше — пейзажи «Сталкера», разруха и запустение.

Наш объект был в самом конце территории, почти у забора, за которым поле и лес.

Я с напарником Рустом отвечал за телефоны и сетку. Через два дня работы звонит директор и просит ускорить работу по сетке и телефонам — есть второй заказ чисто под нас. Ну, денежка лишняя не бывает — ускоряемся. Ускорились, и спустя несколько дней работа почти завершена, осталось всё прозвонить, а время уже к вечеру, темнеет, вся бригада собирается на отдых в гостиницу.

Жалко откладывать на завтра прозвон, принимаем решение остаться до победного. Электрики предупредили, что световая группа не вся подключена и свет есть только на первом этаже (серверная на втором) и на уличном освещении, но по крылу, где расположена серверная, подключат розетки — и на том спасибо, нам хватит.

Включаем с Рустом свет на первом этаже и уличное освещение — через окна свет попадает в помещения второго и третьего, и не так темно. Сажусь в серверной, Руст пошёл по кабинетам с телефоном и кабельтестером. Прозвон у нас проходил так: Руст заходил в кабинет, цеплял телефон к розетке, тестер к сетевой, звонил в серверную, я сверял номер с таблицей.

Руст проходит первый этаж — всё совпадает. И тут мне приходит звонок с третьего. «Ни хера себе, — думаю, — Руст неугомонный, даже перекурить не захотел». Поднимаю трубку — тишина. Ну вот и первый косяк, звоню Русту на сотовый: «Ложи, говорю, трубку, я не слышу всё равно ничего, кабель, скорее всего, переобжать надо». В ответ Руст говорит, что он не поднимался на третий, а идёт в серверную перекурить… Охреневаю: неужели провод коротит или АТС глючит?

Заходит Руст, сидим, курим, обсуждаем, в чём косяк. Решив разобраться потом, начинаем заниматься вторым этажом. Пока проверяли одно крыло, пришло ещё два звонка с третьего уже с других кабинетов. Начинаю смотреть с ноута АТС, приоткрывается дверь, заходит Руст, двигает в угол кресло, садится. Всё это вижу краем глаза, не отрываясь от ноута. Начинаю ему говорить про звонки. Минуты две-три ворчу по сложившейся ситуации, и тут меня просто пронзает: он никак не мог дойти за это время от конца крыла. Резко вскакиваю, поворачиваюсь… Никого нет. Вообще никого. «Всё, — думаю, — утомился». Закуриваю. Слышу шаги по коридору, заходит Руст. Рассказываю ему: «Всё, уработался, ты мне уже мерещиться начал». Посмеялись. Руст: «А на хера ты моё кресло в угол утащил?»

Смотрим оба на кресло. Звонок с крыла, которое только обошёл Руст. Смотрим друг на друга и срываемся из здания. На выходе вырубаем всё и очень быстро нарезаем до проходной. Как бежали мимо пустующих заброшенных зданий, даже не помню. Гостиница и спать. На утро прозвонили все кабинеты, нашли пару нестыковок с номерами, никакой херни со звонками больше не было.

И вот хер знает, что это было. Скорее всего, банальное переутомление, темнота в здании и глюк АТС-ки дали такой эффект. Но как же страшно мне было...


Автор - ressc.
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Вчера, 12:11 by ЛетягаПросмотров: 309Комментарии: 0
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Ключевые слова: Промзона серверная АТС прозвон кресло

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