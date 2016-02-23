Затонувшие корабли-призраки в реальном мире

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:15

КИМ Просмотров: 234 Комментарии: 3 +5 Вчера, 20:13 by

Судно было построено в 1974-м году. Построили его для круизов в полярных широтах. Изначально корпус корабля делался таким образом, чтобы судно легко могло справляться с полярными льдами. 30-го апреля 2000-го года судно попало на риф, который не был обозначен на карте, и получило «несовместимые с жизнью» повреждения.Капитан корабля, чтобы предотвратить гибель людей и не дать судну затонуть, решил посадить его на мель. WorldDiscoverer в дальнейшем был разграблен авантюристами. В данный момент судно – популярнейшее место для почитателей морского романтизма.Корабль построен на верфях Ньюкасла в 1952-м году. Использовался он в качестве круизного лайнера. Последний круиз MediterraneanSky состоялся летом 1996-го года. В дальнейшем компанию, которой принадлежал корабль, постиг финансовый крах, и судно было арестовано.В 1999-м году судно перевели к берегам Греции. Через три года оно начало медленно набирать воду и по этой причине было отбуксировано на мелководье. В 2003-м году MediterraneanSky опрокинулось на один бок и остается в таком положении по сей день.Греческий корабль, использовавшийся для перевозки сахарного песка. В 1974-м году судно попало в шторм и столкнулось с танкером, который повредил его корпус. В результате чего образовалась брешь, и корабль начал набирать воду.Капитан направил Captayannis на мель, где судно застряло. На следующий день корабль опрокинулся. В этом положении он находится и сейчас. Местные жители именуют его «сахарным судном» и показывают туристам, у которых он пользуется популярностью.В результате танкер не пострадал. Судебные тяжбы продолжались достаточно долго, а «сахарный» корабль тем временем превратился в дом для морских обитателей и птиц.Корабль построен в США 31-го августа 1939-го года. При его спуске на воду присутствовала жена тогдашнего президента Элеонора Рузвельт. В первое плавание судно отправилось летом 1940-го. Однако уже через год его реквизировали ВМС США и переоборудовали под военные цели. Участвовал во Второй мировой войне (1941-1946) под названием «Уэст Пойнт».После окончания военных действий America выполняла межконтинентальные пассажирские рейсы. После чего корабль продали грекам, те в 1993-м году перепродали его в Тайланд. Во время буксировки судна до места назначения случился шторм, в результате которого оборвался трос, и America была выброшена на мелководье около Канарских островов. Через пару лет кормовая часть лайнера отломилась и затонула.Корабль-призрак польского производства был построен в 1952-м году. Был продан в СССР и служил в ВМФ России до 1999-го года. У нас в стране он именовался «Форт Шевченко», далее судно продали, после чего оно получило свое теперешнее имя.LaFamilleExpress потерпел кораблекрушении по неизвестным причинам. Доподлинно известно лишь то, что судно попало на мелководье в 2004-м году. Виной тому злополучный ураган «Френсис». Случилось это в Карибском море около острова Кайкос. Попытки вытащить корабль не были предприняты. Теперь судно служит местной достопримечательностью для любопытных туристов.Это коммерческий грузовой корабль. Когда судно совершало рейс из Кипра в Грецию, на него совершили нападение пираты и благополучно его захватили. Это случилось в 1979-м году, корсары посадили судно на мель в заливе острова Аморгос. Власти пытались его оттуда вытащить, но попытки не увенчались успехом. Сейчас корабль является местной достопримечательностью.Корабль HMAS Protector – приобретение правительства Южной Австралии еще в 1884-м году для защиты береговой линии от возможных атак. Корабль прошел Первую мировую войну и почти прошел Вторую. По иронии судьбы судно погибло от столкновения с буксиром в июле 1943-го года на пути к Новой Гвинее. Ржавеющие останки корабля до сих пор можно наблюдать на том же месте.Данный корабль перевозил мирных беженцев в Первую мировую войну. Погиб он из-за халатности экипажа. Наблюдающий отлучился со своего поста, и судно нарвалось на мину. Оно затонуло практически моментально, похоронив вместе с собой несколько сотен пассажиров. Случилось это около берегов теперешней Хорватии.Остров Андрос, Греция. Это пассажирское судно, которое теперь выглядит, как мрачный корабль-призрак. Село на мель у греческих берегов в 1954-м году.

Ключевые слова: Корабли-призраки мель заброшки судно затонувшие корабли

Другие, подобные истории: