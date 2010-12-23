ЗАТО Островной, Гремиха, "Мурманск-140"

Летяга Просмотров: 29 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 13:43 by

Островной, более известный под названием Гремиха. Когда-то там базировалась флотилия атомных подводных лодок, сейчас Островной превратился в большой пункт отстоя субмарин и полуразрушенного жилья. В 1996 здесь проживало 14000 человек, сегодня же всего 1960. У правительства есть планы к 2025 году полностью реабилитировать этот город, но в это мало кому верится.Йоканьгский погост или Йоканьга – первые упоминания об этом саамском поселении на Кольском полуострове обозначены 17 сентября 1611 года. Название Йоканьга происходит от саамских слов: йок-река, кайн – зимняя дорога.В марте 1915 года Российская империя решила строить военно-морскую базу на Йоканьгском рейде: главный морской штаб посчитал, что отсюда проще всего вести контроль за Горлом Белого моря и восточным сектором Баренцева моря. Но к 1917 году работы были остановлены.Во время первой мировой войны (1918-1920г.г.) в Йоканьге была самая страшная тюрьма (концлагерь) на Кольском полуострове – наспех были построены бараки и землянки, куда втиснули более тысячи заключенных. Историки отмечают тот факт, что у тюрьмы не было внешней охраны: бежать по тундре 300 километров никто бы не решился.В 1938 году село Йоканьга было переименовано в Гремиху, по названию местного ручья, вытекающего из озера Ромбозеро.В 1940 году приступили к созданию базы Северного флота. Именно тогда в Гремихе появились первые корабли Северного пограничного отряда. С началом войны был подписан приказ о создании в составе Беломорской флотилии Йоканьгской военно-морской базы (ВМБ), в состав которой вошли сторожевые суда рыболовецкого флота и катера, которых с моря прикрывали две подводные лодки. Задачей кораблей было несение дозорной службы и конвоирование транспорта в своей зоне.В 1981 году Гремиху снова переименовывают и называют закрытым городом Островной, а в 1982 году наступила пора «номерных» названий на Кольском полуострове: Островной стал Мурманск-140.До конца 80-х годов прошлого века АПЛ из Гремихи совершали плавания в Северной Атлантике и Средиземном море. База АПЛ в Гремихе была единственной на севере СССР, которая имела прямой выход в океан и минимальное время для выхода подлодки на боевое дежурство. С окончанием холодной войны в 90-х годах финансирование военных программ резко сократилось. Наиболее дееспособные боевые экипажи и лодки ушли на другие базы. До 1992 года в Гремихе были произведены выгрузки отработавших выемных частей (ОВЧ) на 4-х АПЛ проекта 705 (класс «Альфа»).В 1994 году Мурманск-140 переименовали в ЗАТО Островной. Он расположен на побережье Баренцева моря вблизи Йоканьгских островов и полуострова Святой Нос, в удалении 360 км от г. Мурманск, на границе свободных в зимнее время от льда вод.На базу можно добраться морским путем или на вертолете. Во время зимних штормов она становится полностью изолированной. Напротив базы расположена гряда Иокаганских островов (Чаичий, Витте, Сальный, Медвежий, Первый Осушной), которая прикрывает ее от открытого моря. Они образуют с материком Иокангский пролив (500-600 метров), вдоль которого находятся причальная линия.Общая протяженность причального фронта с береговыми сооружениями составляет 6770 метров.Население муниципального образования Островной составляет немногим более 2000 человек (2014 г.) и включает в себя, кроме города, 7 мелких населенных пунктов. Со слов старожилов, в советский период население достигало 30 тыс. человек – это, конечно, вместе с военными, о количестве которых сегодня трудно судить.В настоящее время экономическую основу ЗАТО Островной составляют: бюджетные организации, казенные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, индивидуальные предприниматели, объекты Минобороны РФ и отделение Гремиха Северо-Западного центра (CЗЦ) по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» Госкорпорации «Росатом».Отделение Гремиха создано в 2000 году и является единственным местом в России, в котором была создана инфраструктура для обеспечения перезарядки ядерных реакторов атомных подводных лодок (АПЛ) с жидкометаллическим теплоносителем (ЖМТ).Однако построенная почти 50 лет назад инфраструктура не соответствовала современным требованиям по безопасности, а с начала 90-х годов была полностью разрушена.За время эксплуатации объекта накоплены и хранились: активные зоны реакторов с ЖМТ; отработавшие тепловыделяющие сборки (ОТВС) из водо-водяных реакторов; твердые и жидкие радиоактивные отходы.Ядерно- и радиационно-опасные работы на территории бывшей БТБ ведутся более 10 лет и произошли значительные изменения на объекте.Автор: Spikermen.

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