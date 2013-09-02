Как сказать маме?

Новость отредактировал Летяга - 30-05-2025, 09:31

Причина: Стилистика автора сохранена

TaigaYokai Просмотров: 578 Комментарии: 3 +5 30-05-2025, 09:31 by

В тот день нужно было быть в школе боевых искусств к определённому времени — опаздывать нельзя. Дисциплина. Вроде бы я и не опаздывала. Шла к трамвайной остановке вдоль дома, где ещё и машины разъезжают — отдельной зоны для пешеходов нет. Я не заметила, что сзади едет машина — очень тихая, зато увидела трамвай слева от себя, через дорогу, подъезжающий к остановке. Думала: перебежать, пока машин нет, и успеть на трамвай? Или подождать следующий? Светофоров не было, только «зебра».Вдруг сзади раздался резкий гудок — я и побежала, успевать на трамвай... А дальше я — и зритель, и участник.Выбегаю почти на середину дороги с двусторонним движением. Справа — внезапно фура. Бежала прямо под неё, выходит, но… нет. Потому что мир почти остановился. Неизвестно почему. Стою практически в центре дороги и вижу одновременно: фуру справа и черное авто, которое едет на меня, слева, а также сзади улепетывает красный жук, который дал злополучный гудок мне в спину. Одно ощущение помню точно: взять и уйти с дороги сейчас, когда ещё, казалось бы, возможно, — просто нельзя. Это будто бы вне закона. Тело не шагнёт, хоть тресни. Принимаю решение хоть как-то повлиять на исход. Фокус зрения становится обычным. Разворачиваюсь практически спиной к черному авто, всецело осознавая, что сейчас будет. Авто с затяжным воем тормозов сносит меня, как кеглю. Следующее мгновение — я на асфальте. Как будто сижу: одна нога подогнута, стопа на земле, вторая вытянута, но ягодицы не касаются асфальта, потому что опираюсь на руки. Встаю, решаю уйти с дороги, не попав под вторую машину, которая объезжает сбившее меня авто справа.Уже на газоне силы резко уходят. В голове — будто команда, с раздражением: «Да падай уже, а!» Падаю, но не как попало, а поудобнее. Лежу. Тишина. Думаю: «Надо домой. Полежала — и хватит». Встаю, иду домой. Размышляю, как сказать маме, что меня сбила машина. Уже у двери в квартиру закрываю глаза, чтобы собраться с мыслями. Вдох. Выдох. Открываю глаза — небо, лица, газон. Вздохи, охи, суета. Из травм: переломо-вывих копчика, вывих пары позвонков, трещина в тазовой кости, двойное сотрясение и ободранные в кровь ладони. Не развернись я спиной, удар пришёлся бы в бедро — и повреждения были бы куда серьёзнее. Отлет от авто был на десять метров.Очень странный феномен возможности выбора внутри не менее странной ситуации с замедлением времени. Но жаль, опция «уйти из ситуации» не сработала — почему-то нельзя оказалось.Впрочем, практика показала, что уйти нельзя никак, максимум — выбрать «позицию». С чем связано такое ограничение, да бог его знает. Но это уже немало.

Ключевые слова: Дорога автомобиль выбор травма авторская история

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