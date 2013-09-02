Покойнички

Новость отредактировал Летяга - 30-05-2025, 09:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Eifersucht Просмотров: 680 Комментарии: 2 +4 30-05-2025, 09:35 by

***Так получилось, что дедушка моей жены умер, когда ей было что-то около восьми лет. Все родственники собрались на похороны, как схоронили — помянули и улеглись спать. Моя будущая жена по причине малолетства улеглась с бабушкой. И вот среди ночи внучка проснулась и увидела в воздухе живое изображение деда, примерно по пояс, он усердно таращился вокруг и мощно от чего-то отмахивался. Внучка растормошила бабку и всё ей рассказала и даже показала. Бабка, ничего не увидев, отмахнулась, мол, не обращай внимания, сны на то и сны, чтобы сниться. Внучка успокоилась и легла спать. Но помнит до сих пор и уверена на все сто, что это был не сон.***Рассказала тётка моей жены. Ей уже 93 года. Схоронила мужа и уже двух сыновей. А живёт ещё, давление как у космонавта, читает газетки без очков и смотрит только телеканал «Россия». Когда она схоронила второго сына, спустя пару недель перебирала вещи сыновей в шкафу и хотела выкинуть. В этот момент зашла невестка по поводу каких-то документов. ... Сидят перебирают бумажки, ищут нужные документы. Вдруг те вещи, которые тётка перебирала, вдруг зашевелились, словно их кто-то усердно опять перебирал. Женщины сделали вид, что ничего не происходит, продолжили искать документы, лишь изредка бросая взгляды на вещи. Минут десять длилось шевеление, потом закончилось и больше не повторялось.***В деревне живёт пожилая женщина, ей 75 лет. Ещё недавно к ней сватался дедок, чуть младше её, ему 71, но получил отказ. И вскоре помер, то ли от тоски, то ли по случаю алкогольного срыва. И сразу после смерти того кавалера к старушке стал приходить кто-то ночью. Об этих приключениях она поведала соседке: «Приходит каждую ночь, прозрачный, иногда чёрный, иногда огненный. То ли собака, то ли человек. Иногда ласково поглаживает, а иногда щиплет спину и крутит ноги. Устала уже, спасу нет от него...»Соседка попросила показать спину, та показала. Точно щипки, словно человек ущипнул сильно.У той соседки подруга — медсестра, та ей рассказала. И вот бабка спустя месяц попадает в больницу по случаю гипертонического криза. И встречает эту медсестру, та заинтересовалась именно следами на спине. После осмотра была очень сильно удивлена, даже шокирована, дело в том, что дотянуться до туда, где были синяки и покраснения, невозможно было бабке самой, жила она одна.После вечернего осмотра среди ночи бабуся проснулась и позвала медсестру, мол, этот «гость» неожиданно заговорил, требовал идти домой, где хорошо, а здесь, в больнице, плохо.

Ключевые слова: Покойники рассказы щипки авторская история

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