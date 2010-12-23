Шхуна-призрак Песков Гудвина

Летяга Просмотров: 47 Комментарии: 4 +8 Сегодня, 10:06 by

Легенды и сообщения о кораблях-призраках распространены по всему миру и продолжают поступать в наше время, особенно с атлантического побережья. Однако самое богатое кораблями-призраками место в Англии находится на другом берегу — в районе Ла-Манша. Это знаменитые Пески Гудвина, в пяти милях от города Дила в графстве Кент.Согласно легенде, эта опасная песчаная отмель была когда-то островом Ломеа, затопленным и ушедшим на дно в XI веке, когда граф Гудвин отказался соорудить для защиты острова стены от волн. Никаких доказательств того, что этот остров действительно существовал, нет, однако, как сообщают, до сих пор со дна моря раздается звон колоколов-призраков его затонувших соборов. Легенда также рассказывает, что в районе Песков Гудвина в кораблекрушениях погибло около 50 тысяч человек. Их корабли-призраки по сей день бороздят воды Ла-Манша.Самый известный из кораблей-призраков Песков Гудвина — трехмачтовая шхуна «Леди Лавинбонд», которая следовала в Опорто и 13 февраля 1748 года потерпела кораблекрушение. Капитан по имени Симон Пил обзавелся красавицей-женой и решил отправиться с супругой в морское путешествие. Он не придал значения примете, что женщина на судне предвещает несчастье. Помощник капитана, влюбленный в его супругу и поглощенный ревностью, направил шхуну прямо на мель.Все находившиеся на ее борту люди утонули.Каждые пятьдесят лет 13 февраля «Леди Лавибонд» видят в районе Песков Гудвина. Во время первого появления этого корабля-призрака в 1798 году его, как сообщают, видели команды, по меньшей мере, двух судов. Призрак выглядел настолько реально, что капитан корабля береговой охраны «Эденбридж» думал, что его судно вот-вот с ним столкнется.13 февраля 1848 года корабль-призрак опять появился, и его гибель выглядела так реально, что экипаж каботажного судна из Дила, будучи в полной уверенности, что на самом деле происходит кораблекрушение, вышли в море на шлюпках разыскивать уцелевших, но не нашли ни людей, ни каких-либо следов кораблекрушения.В 1898 году шхуну-призрак уже ждали — несколько жителей Дила собрались 13 февраля на берегу. Не напрасно: «Леди Лавибонд» опять внезапно появилась и разбилась у них на глазах. Пятеро парней неробкого десятка сели в лодку и обошли вокруг места кораблекрушения, но ничего не нашли.Появилось мистическое судно и в 1948 году — его видели с борта торгового судна под командованием капитана Булла Прествика. «Леди Лавибонд» не только стремительно прошла рядом, но и светилась неярким зеленым светом. Появлялась ли шхуна в 1998-м? Официальных свидетелей нет, но не исключено, что кто-то все же видел судно, но побоялся насмешек — чтобы не прослыть суеверным. Следующее «прибытие» корабля ожидается в 2048 году.О том, что память о шхуне-призраке жива до сих пор говорит тот факт, что в 2015 году в честь «Леди Лавибонд» в Нидерландах была отчеканена пятидолларовая монета Токелау. Она стала второй в серии «Корабли-призраки», выпущенная европейской компанией Numiscollect. Как и первая, посвященная паруснику «Мария Селеста», она быстро разошлась среди коллекционеров и стала нумизматической редкостью. Впрочем, сама печальная история «Леди Лавибонд» тоже по-своему уникальна и даже поучительна.Автор: Елена Крумбо́

Ключевые слова: Пески Гудвина Корабль-призрак кораблекрушение Ла-Манш

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