Немного мистики в немецкой больнице

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:48

Причина: Стилистика автора сохранена

слон и слоненок Просмотров: 281 Комментарии: 0 -1 Вчера, 15:48 by

Как говорится: информация к размышлению. Отправил меня мой врач полежать в больнице да пообследоваться. В палате было три кровати: я и две бабки, ну хорошо, пожилые женщины, но уже очень пожилые. Одна выглядела очень подавленно, да и неудивительно. Она мне сразу сказала, что у нее рак 4-й степени и с метастазами. Вторая была мелкая шустрая старушка, с юморком и подколами, но у нее была одна особенность: когда она засыпала, то начинала говорить во сне. Громко, с интонациями, отвечая на чьи-то вопросы, задавая свои, короче, вела содержательные беседы. Из-за этого я ночами просыпалась.Ну так вот. Наступило полнолуние, и старушка выдала еще одну свою особенность — она лунатила. Я проснулась ночью от громкого и протяжного старушкиного голоса: «Ах ты мой мышонок. Ты чего там сидишь? Иди ко мне».Сон мой как ветром сдуло. Бабка соскочила с кровати и побежала в угол. В тот, где спала под действием сильных препаратов вторая больная. Я вглядывалась в угол, кого она там увидела? Но старушка, не добежав до угла, остановилась и разочарованно сказала: «Ушел... Ты куда ушел? Ах, как жаль...» И вернулась на свою кровать. У меня все волосы на теле стали дыбом. Ладно. Потом она опять увидела невидимку и стала с ним разговаривать: «А ты опять здесь! Хорошо, сиди там. Да-да. Кто бы мог подумать!» И прочий диалог, в котором я слышала только ее реплики. Закончилось это, когда начало светать. Бабка уснула, уснула и я.Началось больничное утро с медсестрами, обходами, капельницами. Проснулась вторая больная. После завтрака она позвонила, видимо, какой-то родственнице, я услышала ее разговор: «Эрика, я боюсь. У меня такой страх. Я все время чувствую, что на моей кровати кто-то сидит рядом со мной». Ее, видимо, пытались успокоить, но она обреченно повторяла: «Да нет же. Я сильно чувствую. Кто-то рядом со мной на кровати сидит».Я бы с удовольствием обос..лась, но меня готовили к колоноскопии, и я сутки ничего не ела.А через день меня, к счастью, выписали!

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