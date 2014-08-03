Сорвите маски с душ своих

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mr. D Просмотров: 239 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 06:45 by

Дайте человеку маску, и он скажет вам всю правду.Оскар УайльдТакси не спеша проехало через старые стальные ворота и, минуя лужи, освещаемые светом фар, подобралось к бетонным ступеням темно-серого здания. Молодой человек, лет двадцати пяти, расплатился с таксистом, открыл дверцу и покинул автомобиль, на котором долгие полчаса он трясся по ухабистой дороге. В лицо ему ударил дождь, такой холодный и такой сильный, что юноше показалось, будто в его кожу вонзились сотни острых иголок. Зонт он раскрыл быстро, почти мгновенно, но все же успел промокнуть. Взяв зонт в левую руку, правой он потянулся во внутренний карман куртки, по которой ручьями стекала вода. Достав изрядно помятый клочок бумаги, на котором значилось «Каб. №51, 21:30», молодой человек взглянул на часы и, удостоверившись, что пришел вовремя, двинулся к ступеням.Здание казалось очень старым, стены его были обшарпаны, в некоторых местах их украшали пятна разных размеров, на месте которых когда-то была штукатурка, со временем обвалившаяся. Большинство окон трех этажей сияли светом, юноша заметил в них людей. Только сейчас он осознал, что такси уже покинуло территорию, и он теперь в полнейшем одиночестве стоит под дождем невесть где, а на многие километры вокруг раскинулся лес. Эта мысль заставила его ускорить шаг. Миновав последнюю ступень, парень заметил над дверями табличку, на которой было отлито «Психиатрическая больница имени Бессонова А. И.»***Изрядно побегав по этажам, юноша все же нашел пятьдесят первый кабинет, где его встретил мужчина средних лет, с густой, местами седеющей, бородой типа «бальбо».- Ага, помню Вас, помню, – произнес мужчина, не отрываясь от бумаг, – Вы, стало быть, медбратом к нам?- Да, хотелось бы, – ответил юноша, изо всех сил стараясь унять дрожь в голосе. Одежда его намокла, а в больнице стоял такой холод, что он продрог до самых костей.Мужчина отложил бумаги и, почесав бороду, сложил руки в замок на внушительных размеров животе.- Тогда я, пожалуй, определю Вас в отделение со строгим наблюдением. Там у нас расположены наблюдательные палаты для особо буйных пациентов, да и персонала там не хватает, – заметив тревогу, промелькнувшую в глазах юноши, он тут же добавил: – Да Вы не переживайте, буйные они только на бумаге, на деле же – сидят в палатах под замком, а некоторые еще и привязаны.Мужчина резко поднялся и хлопнул в ладоши.- Что ж, молодой человек, дела, дела, надо бежать, а Вы спуститесь на нижний этаж (это мы так подвал зовем), там найдете Фёдора, он все расскажет и покажет. Ах да, и попросите у него халат и сухую одежду, по ночам тут особенно холодно, так и простуду, знаете ли, подхватить недолго.***Теперь парень спускался по широкой лестнице, шедшей винтом вниз. Его встретило большое неприветливое тускло освещенное помещение. Еще на лестнице он слышал чьи-то голоса, но теперь стало ясно, что звуки издавали не люди, а телевизор, стоявший в комнате, отделенной от помещения, в котором сейчас находился молодой человек, большим стеклом, внутренняя сторона которого защищена решеткой. Дверь в комнатушку была отворена, и парень двинулся к ней.- Здравствуйте, меня… - хотел поприветствовать юноша старика, который сидел в комнатушке на диване перед телевизором, опустив голову на грудь.- Господи! – вскрикнул он. – Так ведь и убить можно, парень.- Извините. Меня к Вам главврач послал, – парень робко стоял в дверях и чуть заметно подрагивал.- А, это тебя, значит, мне в помощь приставили, – старик гладил дымчатого кота, свернувшегося калачиком у него на коленях, который лениво глядел на незнакомца. – Да ты проходи, чего ж ты стоишь. Замерз, наверно? Ты пока располагайся, чаю себе налей, я его недавно вскипятил, а я тебе из кладовой одежды принесу.Молодой человек переоделся в сухую одежду, которую ему принес Фёдор, и теперь сидел в кресле, справа от дивана, на котором расположился старик, попивая горячий чай.- У нас работа простая: сидишь всю ночь вот в этой самой каморке, следишь, чтоб никто не буянил, а утром, передаешь службу дневным медбратьям.- А если будут буянить? – юноша обхватил кружку с чаем обеими руками и внимательно слушал старика.- Тогда берешь шприц из аптечки и колешь им успокоительное. Но я тебе вот что скажу: я тут уже без малого десяток лет отработал, и за это время ничего подобного не случалось. Правда, однажды один умалишенный где-то шариковую ручку раздобыл и в горло себе засунул. Мы тогда быстро отреагировали, жив остался. Даже, понимаешь, премию получили, – тут старик влепил себе ладонью по лбу. – Старый дурак, языком все мелю, а как звать тебя, даже не спросил.- Я Егор, – тут же ответил парень.- Я ж тебя, Егорка, понимаешь, за этого принял, – Фёдор покрутил пальцем у виска, – думал, ты из камеры выбрался и убивать меня пришел.Из коридора послышались неразборчивый крик и издевательский смех, которые эхом гулко разнеслись по коридору. Егор выпрямился, а по спине у него побежали мурашки.- Да ты не боись, это пациенты кричат, привыкнешь. Вот, помню, когда я начинал только тут работать, меня напарники пугали, будто это призраки, понимаешь. Мол, по коридорам слоняются и воют. Лечебница-то эта усадьбой раньше была, ты знал? – увидев, что Егор покачал головой, старик поставил кружку с чаем на столик, откинулся на спинку дивана и направил взгляд куда-то вдаль, это означало, что сейчас последует одна из историй Фёдора, рассказывать которые он был горазд. Многолетняя компания кота и телевизора сделали его весьма словоохотливым. – Жил, значит, в этой усадьбе знатный, всеми уважаемый и влиятельный господин. Жил с семьей. И вот однажды в дом к ним кто-то ворвался и поубивал всех, включая прислугу – ограбить, понимаешь, хотели. Вот с тех пор простаивала усадьба, пока году этак в пятидесятом ее под лечебницу не переоборудовали, – сказав это, Фёдор умолк и уставился в телевизор, Егор, налив себе еще чаю, последовал его примеру.***Во втором часу ночи Егора окончательно покинули силы. Сон тяжелейшим грузом насел на парня, и он то и дело удивлялся, как он еще может ему сопротивляться. Чтобы не уснуть на посту, молодой человек решил размять ноги, к тому же три кружки чая, которые он успел выпить, уже давно напоминали о себе, просясь наружу.- Тут есть туалет? – спросил Егор.- По коридору направо и до конца. Там будут две двери, тебе нужна та, что левее, другая – это дверь от кладовой. Не заблудишься?- Постараюсь.Егор встал и последовал маршрутом, который получил от Фёдора.Парень медленно шел по темному коридору, наводившему на него ужас. Отовсюду раздавались шорохи и скрипы, он слышал, как на улице воет ветер. По обе стороны коридора находились палаты пациентов. В верхней части стальных дверей были небольшие окошки для наблюдения за пациентами. Егор добрел до нужной двери. Как можно быстрее закончив, он вышел и направился к комнатушке, но тут его кто-то окликнул.- Эй, новенький! Новенький! Посмотри сюда, подойди.Молодой человек оглянулся на голос и увидел в окошке одной из палат безумные глаза мужчины. Подходить, вопреки просьбам, не стал. Даже в полумраке Егор смог разглядеть невероятную бледность его лица.- Принеси мне мою маску, прошу. Она там, в кладовой, я знаю точно. Будь хорошим мальчиком, принеси мне ее и выпусти меня, тогда я тебя пощажу, ты слышишь? Пощажу!Не говоря ни единого слова, Егор повернулся и ускоренным шагом – почти бегом – двинулся к своему посту.- Тебя кто там напугал? – спросил Федор, увидев, как Егор, ошарашенный, влетел в комнату.- Там… Этот... – слова Егору давались с трудом, паника крепко ухватила его язык и не думала отпускать.- А, с крикуном, что ли, познакомился? – старик рассмеялся. – Маску, небось, требовал? Это он любит, и меня, и парней из дневной смены достает с этой маской. На вот, лучше, хлебни, – с этими словами Федор протянул все еще бледному парню фляжку, содержимое которой было явно покрепче чая.- Спасибо, я не пью, – отказался парень, усаживаясь в кресло.- А я пью, – и старик опрокинул фляжку в рот.- А о какой маске он говорил? – Егор вопросительно смотрел на морщившегося старика, у которого тут же появился огонек в глазах. Так случалось каждый раз, когда его просили рассказать историю.- Маска… маска, – пробормотал Фёдор, потирая щетинистый подбородок. – А, ну да. Всей истории я не знаю, скажу только, что парень этот жёнушку свою укокошил и подругу ее в придачу. Подруга, значит, на чай зашла, сидели, сплетни сплетничали, а тут он влетает в квартиру, за нож хватается и как давай кромсать направо и налево! Его когда брали, он маску все из рук не выпускал и, понимаешь, кричал, что все знает. Ну, тут дело понятное – двинутый. Вот его и к нам. А маску сам я не видел, да и не горю желанием, понимаешь.Любопытство одолело парня. Сейчас его единственным желанием было хоть одним глазком взглянуть на эту маску, которая наделала столько шума. Он и сам не понимал, почему так яро жаждет ее увидеть. В голове юноши созрел план.***Под действием чудотворного снадобья из таинственной фляжки Фёдор уснул быстрее, чем Егор рассчитывал. Парень медленно встал, стараясь не издавать шума, и вышел в коридор.Шел Егор тихо, держась подальше от дверей по левую сторону, чтобы крикун не обличил его секретную вылазку.Ключом, который парень предусмотрительно стащил со столика Фёдора, он отворил дверь кладовой. Войдя, включил свет и под мерное жужжание люминесцентных ламп Егор принялся искать. Молодой человек ходил меж стальных стеллажей, на которых покоились картонные коробки, и выискивал среди них нужную.Егор не знал, сколько прошло времени, когда ему, наконец, удалось найти то, что он искал. Хотя если говорить на чистоту, то маска сама нашла его. Парень споткнулся обо что-то и навалился на стеллаж, чтобы не упасть, и в этот момент на него с верхней полки свалилась коробка. Юноша встал на колени и прочел на ней «Камера №8, Тихонов К. С., шизофрения». Да, это именно та коробка, Егор не сомневался. Он это чувствовал.Юноша открыл коробку, пошарил в ней рукой, отметая разный хлам, и когда он нащупал маску, рука его остановилась. Он ощутил силу, исходящую от нее. Зловещую, темную силу, но вместе с тем притягательную. Егор вынул руку из коробки и, все еще стоя на коленях, разглядывал маску. Это была черная карнавальная маска, кажется, изготовленная из папье-маше, она закрывала почти все лицо, оставляя неприкрытым лишь рот и подбородок. Парень заметил маленькие капельки засохшей крови на ней. Его одолело непреодолимое желание надеть ее. Она будто звала его, повелевала, требовала. Зов ее был столь силен, что Егор был не в силах противиться ему. А почему нет, подумал он, и приложил маску к своему лицу.И вдруг юноша прозрел. Весь мир вокруг него в одночасье стал таким понятным, кристально-ясным. Будто раньше он смотрел на него через запыленные очки, и вот теперь он их протер и вдруг увидел все в правильном свете, увидел истинную суть вещей. И суть эта его не порадовала. Егор понял, что люди в большинстве своем – крысы, прожорливые, разносящие всюду болезнь и сеющие хаос и увядание, а мир, в котором они живут, – омерзительная, вонючая помойка, ставшая таковой по их вине. Он также понял свое предназначение, мысль эта была такой чистой и понятной, что не требовала ни доказательств, ни опровержений. Он должен, просто обязан очистить мир от скверны, уничтожить каждого, чья душа была ввергнута в грех. Он был избран, и он сделает все, что должно.Егор вышел из кладовой и направился к комнатушке Фёдора. Шаг его был тверд, как и намерения.- Нет! Сними ее, она не твоя! – раздался голос крикливого пациента. – Он не мог выбрать тебя, не мог! Верни ее мне! Живо!Егор посмотрел на умалишенного и сквозь железную дверь камеры увидел его истинную сущность. Не физическую оболочку, а его душу. Перед ним стоял маленький, забитый, озлобленный на весь мир человечишка, который жаждал мести. Руки его были испачканы в крови, длинные сальные волосы свисали на лицо.«Каждый человек носит маску. За ней он скрывает свое настоящее лицо, и лишь наедине с собой он ее снимает. Как бы хорошо мы ни знали человека, перед нами всегда лишь его маска. Но я могу видеть их настоящие лица. Настоящие, отвратные лица…» - подумал юноша.- Позже, – твердо изрек он и, повернувшись, продолжил свой путь под крики психа, разбавленные угрозами.- Ты чего ее на себя напялил? – Фёдор, озадаченный, сидел на диване и гладил кота.- Так вот как ты на самом деле выглядишь, – спокойным, лишенным всяких чувств, голосом произнес юноша, ведомый важной целью.На диване сидел старик с бледной кожей и заплывшими глазами. Лицо было неестественно румяным и перекошенным. От него разило потом и алкоголем, а кулаки его были сбиты. «Любитель после пары рюмок «поучить» жену», - подумал Егор и ухмыльнулся. После чего он разбил кружку об стол, схватил первый попавшийся осколок и вогнал его в шею старика. Кровь фонтаном хлынула из его горла, окропляя все вокруг, а из горла донеслись булькающие звуки.Работы у парня было много. Он решил начать отсюда, а дальше – как пойдет. Сейчас он пойдет на верхние этажи и будет казнить всех, чья душа окажется искажена грехом. В этом ему поможет его маска, давшая ему и цель, и средства.***К утру, Егор разобрался почти со всеми, кто находился в больнице: шестеро ночных медбратьев и почти сотня пациентов, которых он убивал по одному, открывая двери их камер ключами, украденными им с постов. А тем временем к лечебнице подъехал черный автомобиль, из которого вышел главврач, еще сонный, но готовый работать.Войдя в холл больницы, он потерял дар речи. Увиденное потрясло его настолько, что в сердце у него что-то закололо, заставив его правую руку схватиться за грудь. Лужи крови на полу, в которых лежали обезображенные трупы; стены, измазанные кровью.Из коридора в холл вошел юноша, все тело которого было покрыто темной засохшей кровью, в правой руке он держал железную ножку от стула, на конце которой были прилипшие кусочки кожи и мозгов.- Что ты натворил?! – завопил врач. Но в глазах парня кричал это мерзкий свиноподобный человек, высокомерный, лживый и жестокий. А его бородка типа «бальбо» крайне нелепо смотрелась на многочисленных жировых складках, которыми было покрыто все лицо и шея. Еще одна цель, требующая правосудия.***В тот день Егор смог без труда скрыться на машине главврача из лечебницы, где он устроил жесточайшую резню, которую сам считал правосудием, воздаянием по заслугам.Все местные газеты только и писали об этом ужасном зверстве. Они пестрили статьями о том, что в психиатрической лечебнице какой-то безумец за одну ночь лишил жизни больше сотни людей. Эта новость была невероятной и шокирующей. Город еще долго не мог от нее оправиться.Что до Егора… Он скрылся, для всех он исчез. Но однажды он взглянул на себя в зеркало, маску он так и не снимал. То, что он в нем увидел, потрясло его о глубины души. Такого мерзкого монстра ему еще не доводилось видеть. И он, следуя долгу, уничтожил его, разбив себе голову о стену. Он мотал головой взад и вперед с невероятной силой, в разные стороны брызгала кровь и разлетались куски костей, пока его тело, наконец, безжизненное, не повалилось на пол.Маску с тех пор никто не видел. Когда нашли тело Егора, маски при нем обнаружено не было. Она пропала, но только для того лишь, чтобы вновь вернуться и найти следующего бедолагу, который покорно исполнит ее ужасные, безжалостные приказы.

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