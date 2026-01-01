Пустолицый. Часть 3

Пустолицый. Часть 3После того дня я больше ничего не записывал.
Если вы читаете этот текст, значит, ноутбук всё-таки нашли.
Последнюю запись я сделал 14 ноября.
03:16
Проснулся от знакомого скрипа половиц.
На этот раз он не останавливался.
Казалось, что кто-то медленно идёт прямо к моей комнате.
03:17
Я слышу этот звук.
Сотни маленьких зубов трутся друг о друга.
Он совсем рядом.
03:18
Кто-то стоит за дверью спальни.
Я не вижу его.
Но знаю, что это он.
Ручка двери медленно опустилась.
Я никогда не закрывал дверь на ночь.
Не помню, когда начал.
Она открылась сама.
Я не стал оборачиваться.
Я уже понял одну вещь.
Если посмотреть на него — это ничего не изменит.
Шаги остановились у кровати.
В комнате стало очень холодно.
Я слышу его дыхание.
Нет...
Это не дыхание.
Это звук зубов.
Если кто-нибудь найдёт этот ноутбук...
Никогда не ходите в то общежитие.
И если однажды в отражении за своей спиной вы увидите высокую фигуру с двумя маленькими отверстиями вместо глаз...
Не оборачивайтесь.
Полиция вскрыла квартиру через четыре дня.
Но соседи утверждали, что каждую ночь до этого
слышали, как хозяин с кем-то разговаривал.
В квартире никого не нашли.
Только ноутбук.
Последний файл был открыт.
В нём была всего одна строка.
«Теперь он стоит за твоей спиной».
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 09:55 by SimensПросмотров: 25Комментарии: 0
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