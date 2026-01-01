Пустолицый. Часть 3

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:55

Причина: Стилистика автора сохранена

Simens Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:55 by

После того дня я больше ничего не записывал.Если вы читаете этот текст, значит, ноутбук всё-таки нашли.Последнюю запись я сделал 14 ноября.03:16Проснулся от знакомого скрипа половиц.На этот раз он не останавливался.Казалось, что кто-то медленно идёт прямо к моей комнате.03:17Я слышу этот звук.Сотни маленьких зубов трутся друг о друга.Он совсем рядом.03:18Кто-то стоит за дверью спальни.Я не вижу его.Но знаю, что это он.Ручка двери медленно опустилась.Я никогда не закрывал дверь на ночь.Не помню, когда начал.Она открылась сама.Я не стал оборачиваться.Я уже понял одну вещь.Если посмотреть на него — это ничего не изменит.Шаги остановились у кровати.В комнате стало очень холодно.Я слышу его дыхание.Нет...Это не дыхание.Это звук зубов.Если кто-нибудь найдёт этот ноутбук...Никогда не ходите в то общежитие.И если однажды в отражении за своей спиной вы увидите высокую фигуру с двумя маленькими отверстиями вместо глаз...Не оборачивайтесь.Полиция вскрыла квартиру через четыре дня.Но соседи утверждали, что каждую ночь до этогослышали, как хозяин с кем-то разговаривал.В квартире никого не нашли.Только ноутбук.Последний файл был открыт.В нём была всего одна строка.«Теперь он стоит за твоей спиной».

Ключевые слова: крипипаста сверхъестественное Последние слова авторская история

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