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Страшилки

Пустолицый. Часть 3

После того дня я больше ничего не записывал.

Если вы читаете этот текст, значит, ноутбук всё-таки нашли.

Последнюю запись я сделал 14 ноября.

03:16

Проснулся от знакомого скрипа половиц.

На этот раз он не останавливался.

Казалось, что кто-то медленно идёт прямо к моей комнате.

03:17

Я слышу этот звук.

Сотни маленьких зубов трутся друг о друга.

Он совсем рядом.

03:18

Кто-то стоит за дверью спальни.

Я не вижу его.

Но знаю, что это он.

Ручка двери медленно опустилась.

Я никогда не закрывал дверь на ночь.

Не помню, когда начал.

Она открылась сама.

Я не стал оборачиваться.

Я уже понял одну вещь.

Если посмотреть на него — это ничего не изменит.

Шаги остановились у кровати.

В комнате стало очень холодно.

Я слышу его дыхание.

Нет...

Это не дыхание.

Это звук зубов.

Если кто-нибудь найдёт этот ноутбук...

Никогда не ходите в то общежитие.

И если однажды в отражении за своей спиной вы увидите высокую фигуру с двумя маленькими отверстиями вместо глаз...

Не оборачивайтесь.

Полиция вскрыла квартиру через четыре дня.

Но соседи утверждали, что каждую ночь до этого

слышали, как хозяин с кем-то разговаривал.

В квартире никого не нашли.

Только ноутбук.

Последний файл был открыт.

В нём была всего одна строка.

«Теперь он стоит за твоей спиной».


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 09:55 by SimensПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: крипипаста сверхъестественное Последние слова авторская история

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