Пустолицый. Часть 1

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 12:21

Причина: Стилистика автора сохранена

Simens Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Вчера, 12:20 by

В конце 2009 года мы с друзьями любили лазить по заброшенным зданиям. Тогда это было модно: фотографировать граффити, старые лестницы, пустые комнаты. Камеры на телефонах были плохими, но нам этого хватало.Однажды мы нашли заброшенное общежитие на окраине города.Внутри всё было как обычно: облупленная краска, выбитые окна, запах сырости.Мы поднялись на четвёртый этаж.Там было слишком тихо.Даже ветра не было слышно.Мой друг Денис вдруг остановился и сказал:— Вам не кажется, что кто-то стоит в конце коридора?Я посмотрел.Сначала ничего не увидел.Потом понял.Там действительно кто-то был.Очень высокий.Почти два метра.Он стоял неподвижно.Лицо было странным.Там, где должны были быть глаза, виднелись две маленькие тёмные дырки.Они были настолько крошечными, что казалось, будто кто-то просто проткнул кожу гвоздём.Рта почти не было.Вернее...Он был.Но выглядел так, словно маленький ребёнок вырезал его тупыми ножницами.Огромная рваная дыра занимала почти половину лица.Края были неровными.Будто их никогда не должно было существовать.Внутри этой дыры были десятки мелких острых зубов.Слишком маленьких для такого большого рта.Они постоянно двигались.Не челюсть.Именно зубы.Будто жили отдельно.Мы смотрели на него секунд десять.Он не двигался.Потом Денис прошептал:- Он нас не видит...В этот момент существо медленно наклонило голову.И все зубы одновременно перестали двигаться.Наступила абсолютная тишина.Потом оно сделало один шаг.Звук был такой, будто на бетон уронили мокрый мешок.Мы побежали.Я слышал только своё дыхание и тяжёлые удары позади.Но странность была в другом.Шагов было меньше, чем должно быть.Мы бежали быстро.А оно...Будто иногда исчезало между шагами.Мы выбежали на улицу.Денис оглянулся.И резко остановился.- Его нет...Мы тоже посмотрели назад.Коридор был пуст.Мы решили, что нам показалось.Через неделю Денис перестал отвечать на звонки.Его родители сказали, что он уехал к родственникам.Но позже я случайно встретил его младшего брата.Он спросил меня:- Это правда, что вы были в том общежитии?Я кивнул.Он побледнел.- Тогда это объясняет.- Что объясняет?- Денис уже неделю каждую ночь просыпался и говорил одну фразу.- Какую?Мальчик долго молчал.Потом очень тихо сказал:- «Оно не смотрит глазами».Я больше никогда не возвращался в то общежитие.Прошло пятнадцать лет.Недавно разбирал старый телефон.На последней фотографии была лестница того здания.Я никогда её не снимал.Файл был создан в 03:18.В нижнем углу кадра, почти сливаясь с темнотой, стояла высокая фигура.Она смотрела прямо в объектив.Точнее...Туда, где должен был стоять человек.Потому что у неё не было глаз.И всё же я понял одну вещь.Она всё это время прекрасно знала, где я нахожусь.

Ключевые слова: Крипипаста Хоррор страшное страшно интерсно заброшка авторская история

Другие, подобные истории: