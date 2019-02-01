Почтальон

Новость отредактировал Летяга - 7-04-2026, 09:49

Причина: Стилистика автора сохранена

Cremaster 6-04-2026, 21:23 by

От Горелого до Лугового шесть километров. Дорога прямая, через поле. Зимой её заметает так, что ни пройти, ни проехать. А мне надо было к матери. Автобусы не ходят, попуток нет. Я и пошёл.Февраль. Сумерки уже в четыре. Снег валит, ветер в лицо. Я натянул капюшон, замотал шарф до глаз. Иду, проваливаюсь по колено. Тихо. Только снег скрипит под ногами и ветер иногда взвоет.Прошёл, наверное, километра два. Уже стемнело совсем, только снег светится. И тут я вижу впереди фигуру.Тёмную, на фоне белого поля. Идёт навстречу. Медленно, но ровно. Не шатается. Не торопится.Я обрадовался. Человек — значит, дорога есть, не заблудился. Крикнул: «Эй, здорово!».Ни ответа, ни привета. Фигура не остановилась, не ускорилась. Просто идёт. Я подумал: глухая, может. Или пьяная.Пошёл дальше.Прошёл ещё минут десять. Фигура ближе. Теперь я вижу: это женщина. Или мужчина... Не разобрать. Очень высокая. И худая. Руки длинные, висят плетьми.Идёт она не по дороге. А левее, по сугробам. Дорога утоптанная, идти легко. Но она выбрала сугробы. И проваливается. Вытаскивает ноги. Медленно, тяжело.Я остановился. Она остановилась.Встала как вкопанная. Метрах в тридцати, не ближе.- Эй! - крикнул я. - Ты кто?Тишина. Только ветер. Снег бьёт в лицо.Я постоял, подождал. Она стоит. Не шевелится. Я решил: обойду. Свернул в поле, чтобы пройти мимо. Сделал шаг, второй.И сразу вижу: она движется. Параллельно. Не приближается, не отдаляется. Просто держит дистанцию. Как тень.Мне стало не по себе. Я ускорил шаг. И она ускорила. Я побежал. Она побежала.Только бежит странно. Ноги не сгибаются. Как кукла на палке. И руки... Руки у неё теперь не просто длинные. Они тянутся к земле. Как будто она на четвереньках, но нет — на ногах.Я бегу, сердце колотится, дышать нечем. Снег в лицо, под ногами каша. Оглянулся — она сзади. Метрах в пятнадцати. Не приближается, но и не отстаёт.— Уйди! — заорал я. — На хрен уйди, тварь!Она молчит. Только ноги её — топ-топ-топ — по снегу, без скрипа. Бесшумно. Как будто она не касается земли.Я споткнулся, упал в сугроб. Лежу, снег в глаза, в рот, в уши. Думаю — всё. Сейчас настигнет. Сейчас...Тишина.Я лежу, не дышу. Минуту. Две. Потом поднял голову.Никого.Только метель. И мои следы — туда, к дороге. И другие следы. Рядом. Тонкие, глубокие, как от лыж. Только лыж никто не оставил.Я кое-как дополз до Лугового. Вошёл в дом, мать увидела — побледнела.— Ты чего? На тебе лица нет!— По дороге... фигура какая-то, — сказал я. — Шла навстречу, а потом за мной побежала. Странная. Длинная.Мать отвернулась. Молчала долго.— Ты, — говорит, — никому не рассказывай. Забудь.— Мать, что это было-то?Она помолчала, потом тихо так:— До войны почтальон был. Из Горелого в Луговое ходил, письма носил. В метель одну заблудился. Замёрз. Нашли его весной. Он не на дороге лежал — в поле, в трёх километрах. Будто шёл и шёл, пока не упал. Теперь каждую зиму, когда метель, он выходит. Путь ищет.— Он? Я видел женщину.— А ты смотрел на него, — ответила мать. — Ты смотрел на то, во что он оделся. А под одеждой... Там уже ничего человеческого. Только кости. И метель. Он не человека ищет. Он тепло ищет. Если ты с ним заговоришь — он пойдёт за тобой. Уже не по полю. Домой.Я не спал три ночи. Слушал, как за стеной воет ветер. И мне казалось, что кто-то ходит под окнами. Тихо. Медленно. Словно в старых валенках.Я не выглядывал. Не включал свет. Просто сидел на кровати и слушал.На четвёртую ночь метель стихла. И шагов не стало.Я уехал в город. Думал — забуду. Но иногда, зимой, когда снег и ветер, я слышу этот звук. Не шаги — скрип. Снег под ногами. Только снег скрипит не за окном. Он скрипит рядом. В комнате.Я не оборачиваюсь. Я знаю — оно стоит за спиной. Ждёт. Когда я усну. Или когда я скажу хоть слово.Я молчу.

Другие, подобные истории: