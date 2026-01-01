Пустолицый. Часть 2

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 07:03

Причина: Стилистика автора сохранена

Simens Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Вчера, 07:03 by

После той фотографии я почти перестал спать.Каждый вечер перед тем, как лечь, я обходил квартиру. Проверял окна. Закрывал дверь на оба замка. Иногда даже подпирал её стулом, хотя понимал, что это бессмысленно.Первые несколько недель ничего не происходило.Потом я начал просыпаться ровно в 03:18.Каждую ночь.Без будильника.Без причины.Сначала я думал, что это совпадение.Потом заметил одну странность.Каждый раз, открывая глаза, я слышал тихий скрип половиц в прихожей.Будто кто-то очень медленно переносил вес с одной ноги на другую.Я жил один.В первый раз я включил свет.Звук сразу исчез.На полу никого не было.Через несколько дней скрип повторился.Но на этот раз я не встал.Лежал и слушал.Минут через пять раздался новый звук.Очень медленный вдох.Не рядом.За дверью спальни.Я чувствовал, что если сейчас открою её, то увижу что-то, чего уже никогда не смогу забыть.До утра я так и не вышел.Утром в прихожей всё было как обычно.Кроме одной детали.На зеркале кто-то провёл пальцем по пыли.Всего две точки.Там, где у того существа были глаза.Я вытер зеркало.Но вечером точки появились снова.Я начал заклеивать зеркало газетами.Через неделю услышал скрип уже возле своей кровати.Не шаги.Что-то стояло рядом.Я не открывал глаза.Только чувствовал, как в комнате стало холоднее.А потом услышал звук.Очень тихий.Будто сотни маленьких зубов одновременно царапают друг друга.Не кусают.Не щёлкают.Просто медленно трутся.На следующее утро на полу возле кровати лежала старая фотография.На ней был я.Спящий.Фотография была сделана из угла комнаты.Именно там, где ночью стоял шкаф.Но когда я отодвинул шкаф, за ним не было ничего.Только голая стена.Я переехал через три дня.Квартиру продал почти за бесценок.Думал, всё закончилось.Прошёл год.Однажды я ехал домой в метро.В окне поезда отражались пассажиры.Когда поезд въехал в тоннель и стекло превратилось в зеркало, я случайно посмотрел на своё отражение.За моей спиной стояла высокая фигура.Почти два метра ростом.Две маленькие тёмные дырки вместо глаз.И огромная неровная дыра вместо рта.Она не двигалась.Я резко обернулся.Позади были только люди.Когда снова посмотрел в стекло...Фигура стала ближе.И тогда я понял то, что до сих пор не даёт мне покоя.Она никогда не преследовала меня.Она всегда просто стояла там, где я ещё не успел посмотреть.

Ключевые слова: Ночь скрип зеркало авторская история

Другие, подобные истории: