Темная комната

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:56

MIMVAV Просмотров: 676 Комментарии: 9 +5 Сегодня, 05:56 by

Уже прошло много лет. Даже очень-очень много лет. Как вспоминаю то, что было, снова появляется этот запах, и пробегают мурашки по коже.На тот момент мне было около 10 лет. Ходил в школу, гулял со своим закадычным другом на тот момент - и ничего более. Тогда в моем район выпало много снега. Родители хотели озадачить убирать снег, но я предпочел пойти гулять со своим другом на заброшенную котельную, что была дальше проулка на территорий бывших складов. Снега много, мы плыли по нему, как могли. Мне доставало тогда до пояса. Другу было интересно побывать там, так как он там никогда не был. Я же говорил, что там ничего интересного нет: большой недостроенный зал, несколько темных комнат около зала и несколько этажей просто недостроя. Я ранее гулял там с соседскими пацанами и ничего такого не видел.Наконец-то мы пришли. Замело лишь начало зала. Сам зал был сухой и без снега. Сначала заглянули в бывшие котлы, потом хотели залезть на столб, но там не было возможности залезть. Потом, как мне показалось, услышал топот на верхних этажах, и что-то посыпалось вроде как. Друг на эту новость отреагировал пофигистично. Мы решили пойти на верхние этажи.Перед входом на первую лестницу была темная комната с одним ходом, выходящим как раз перед входом у лестницы. При подходе почувствовал запах горелого мяса. Так пахло, только когда мать жарила мясо в духовке. Но у этого запаха были какие-то другие нотки. Друг тоже учуял это.Наше предположение было, что пахнет как раз этой темной комнаты. Но туда нужно заглянуть. Другу страшно, мне тоже. Делая маленькие шажки запах слегка усиливался. Вот уже вижу косяк двери. Еще шаг - и вот уже в проеме.То, что увидел, до сих пор пугает меня. Ближе к центру лежал труп. Обгоревший, человеческий труп. Не знаю, сколько он лежал там, но запах мяса был не сильный.Тут от ужаса я заорал и побежал к другу. Друг тоже заорал. Тут послышалось, что с верхних этажей кто-то побежал. Что было дальше, не помню. Мы бежали. Бежали на перегонки по снегу.По приходе домой я заявил родителям, что на котельной лежит труп. Пока меня успокаивали, друг ушел домой. Позже отец сходил туда, но труп уже убрали.

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