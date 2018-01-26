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Истории из жизни

Темная комната

Уже прошло много лет. Даже очень-очень много лет. Как вспоминаю то, что было, снова появляется этот запах, и пробегают мурашки по коже.

На тот момент мне было около 10 лет. Ходил в школу, гулял со своим закадычным другом на тот момент - и ничего более. Тогда в моем район выпало много снега. Родители хотели озадачить убирать снег, но я предпочел пойти гулять со своим другом на заброшенную котельную, что была дальше проулка на территорий бывших складов. Снега много, мы плыли по нему, как могли. Мне доставало тогда до пояса. Другу было интересно побывать там, так как он там никогда не был. Я же говорил, что там ничего интересного нет: большой недостроенный зал, несколько темных комнат около зала и несколько этажей просто недостроя. Я ранее гулял там с соседскими пацанами и ничего такого не видел.

Наконец-то мы пришли. Замело лишь начало зала. Сам зал был сухой и без снега. Сначала заглянули в бывшие котлы, потом хотели залезть на столб, но там не было возможности залезть. Потом, как мне показалось, услышал топот на верхних этажах, и что-то посыпалось вроде как. Друг на эту новость отреагировал пофигистично. Мы решили пойти на верхние этажи.

Перед входом на первую лестницу была темная комната с одним ходом, выходящим как раз перед входом у лестницы. При подходе почувствовал запах горелого мяса. Так пахло, только когда мать жарила мясо в духовке. Но у этого запаха были какие-то другие нотки. Друг тоже учуял это.

Наше предположение было, что пахнет как раз этой темной комнаты. Но туда нужно заглянуть. Другу страшно, мне тоже. Делая маленькие шажки запах слегка усиливался. Вот уже вижу косяк двери. Еще шаг - и вот уже в проеме.

То, что увидел, до сих пор пугает меня. Ближе к центру лежал труп. Обгоревший, человеческий труп. Не знаю, сколько он лежал там, но запах мяса был не сильный.

Тут от ужаса я заорал и побежал к другу. Друг тоже заорал. Тут послышалось, что с верхних этажей кто-то побежал. Что было дальше, не помню. Мы бежали. Бежали на перегонки по снегу.

По приходе домой я заявил родителям, что на котельной лежит труп. Пока меня успокаивали, друг ушел домой. Позже отец сходил туда, но труп уже убрали.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 05:56
Сегодня, 05:56 by MIMVAVПросмотров: 676Комментарии: 9
+5

Ключевые слова: Комната труп заброшка страх ужас запах авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 06:33
+6
Группа: Посетители
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Публикаций: 7
Комментариев: 975
Мы с другом весной гоняли льдины на реке и нашли труп мужика. Бежали домой и орали всем встречным : - Мы труп нашли ! Мы труп нашли ! (придурки).
Страха не было и мистики тоже.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 07:28
+5
Онлайн
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Публикаций: 74
Комментариев: 4 845
Где здесь мистика?
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 08:06
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (72|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 893
Цитата: зелёное яблочко
Где здесь мистика?

Ну да, мистики не наблюдается. Вот если бы снег согласился убирать вместо прогулки, то , наверное, это была бы мистика.
Самый мой большой страх - это, собирая ягоды или грибы в лесу, наткнуться на труп(((
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#4 написал: DRUID
Сегодня, 08:46
+4
Группа: Посетители
Репутация: (180|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 975
Цитата: Light_a_dark
Самый мой большой страх - это, собирая ягоды или грибы в лесу, наткнуться на труп(((


Была такая история .
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 09:04
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (2151|0)
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Комментариев: 4 395
Цитата: DRUID
Цитата: Light_a_dark
Самый мой большой страх - это, собирая ягоды или грибы в лесу, наткнуться на труп(((


Была такая история .

Вы у нас выходит опытный трупонаходчик)
Я вот теперь тоже буду грибы осторожно искать.
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#6 написал: DRUID
Сегодня, 09:22
+5
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Публикаций: 7
Комментариев: 975
Цитата: Tigger power
Цитата: DRUID
Цитата: Light_a_dark
Самый мой большой страх - это, собирая ягоды или грибы в лесу, наткнуться на труп(((


Была такая история .

Вы у нас выходит опытный трупонаходчик)
Я вот теперь тоже буду грибы осторожно искать.


smile да боже упаси !
На сайте история была , как женщина грибочки собирала и дедулю усопшего нашла .
Помню кто-то в комментах написал " Ой сразу так грибочков захотелось" astonished
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 09:32
+2
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Репутация: (2151|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 395
Цитата: DRUID
боже упаси !

Я думала у вас история была) страх то какой, ну ладно тогда))
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:19
+4
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Публикаций: 1 594
Комментариев: 10 240
Вот если бы в истории дописали в конце, что отец труп не обнаружил, так же как и следов, кроме детских, то история была бы закончена на ура.) А так, простая криминальная история, не более.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#9 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 13:55
+3
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Репутация: (20|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 255
В детстве, когда купались в нашем озере, заметили с подругами как мимо нас проплывает какое то бревно. Очень подозрительное по виду. Пригляделись - а это утопленник. Выскочили мы оттуда на два счета. Больше там не купались.
А за историю ++++. Эта история действительно страшная.
Зарегистрирован: 16.11.2018
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