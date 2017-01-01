Пахнет гнилью...

HorrorLow Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:34 by

Здравствуйте, меня зовут Николай, и недавно я за собой заметил странное чувство: перед тем как кто-то из моих близких умирал, у меня в носу стоял запах гнили. Умирала моя бабушка - гниль... Умирал мой дядя - гниль... Гниль, она преследует меня!Прошло 4 дня - пахнет гнилью...Завтра умрет моя тетя, она себя очень плохо чувствует.Прошло 2 месяца - пахнет гнилью...Умрет мой отец, у него рак.Прошло 2 дня, осталась только мама, пахнет гнилью...Я проснулся ночью от этого противного запаха гнили, я в конвульсиях начал кричать: "Оставь меня! Хватит!"Мама прибежала в мою комнату и начала успокаивать меня, и чем ближе мама ко мне подходила, тем все хуже пахло гнилью!На следующее утро мама умерла.Прошел 1 год, я забыл об этой гнили, о смертях, может, потому что у меня уже нет близких?Я, как обычно, пришел домой и сел за компьютер, я переписывался со своими друзьями, мы шутили про политику. Но тут - ЗАПАХ ГНИЛИ! Я уже не знал, кто будет следующий, а может, это я?"Новости г. Новосибирска: в квартире 66 на улице Холодильная найден труп мужчины, труп был весь прогнивший, рядом с трупом лежали еще два трупа, предположительно, девушка и ребенок. И к следующим новостям..."Знаешь, друг, а я ведь уже 2 минуты стою за тобой! И, знаешь, пахнет гнилью...

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