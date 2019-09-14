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Истории из жизни

Мы чувствовали запах смерти

У нас 5 января умерла мама. До этого с 31 декабря стоял от неё удручающий запах. Я поначалу думала, что это запах больного человека. Как-то перед Новым годом я присела рядом с мамой и взяла ее за руку. У неё она была жёлтая и стали отекать пальчики. Вены исчезли. Я нагнулась до руки рассмотреть ее и почувствовала запах смерти. Он был точным и отчетливый. Это был запах трупный, легкий такой. Я была у многих гробов и знаю запах покойника. Я уже заранее поняла, что мамочка наша умирает.

Мы с сестрой до последнего ее поддерживали и хотели верить, что она будет жить. Мы ее из дома перевезли на машине в квартиру. У нас несколько видов жилья. Так вот в машине потом стоял какой-то странный запах. В квартире тоже стоял этот же запах. В доме он был легкий и ушёл. Я все время проветривала всю квартиру, но запах не уходил. Он был не трупный, но все же странный и невыносимый. Когда мамочка умерла, она ходила рядом возле меня и проверяла свои документы, лекарства. Я это видела, и мне было страшно. Я поняла, что это ее дух. Потом она ушла.

Когда мама лежала в морге, запах покинул и машину нашу, и квартиру. И даже ее лекарства и документы больше так не пахли. Я поняла, что это был запах души больной, но не от болезни, а от боли. Она до последнего хотела жить и боролась за жизнь. Думаю, душа потому и имела этот запах страха и слез.

А ещё мама до последнего стонала, рычала и издавала разные звуки перед смертью больше суток. Страшно было это слышать, наблюдать и понимать, что она умирает, а ты ни чем не можешь помочь. Мама ушла молодой за 5 дней до своего 58-летия. И ее запах был тоже схожим с хвоей вперемешку с тем, чем описывали выше, таким ещё обрабатывают покойников.

Автор - Валерия.
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Сегодня, 08:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 466Комментарии: 13
+12

Ключевые слова: Мама трупный запах страх слезы смерть душа

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Сегодня, 10:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 548
Жуть какая. Возможно у гг есть какие-то способности (если она чувствовала смерть и даже видела мать после смерти), а может это просто настолько сильная связь с матерью.
Плюс поставила.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 11:09
+2
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Комментариев: 2 906
На шизофрению смахивает. Появление запахов это один из симптомов.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 11:30
+8
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (105|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 041
Цитата: Баба Клава
На шизофрению смахивает. Появление запахов это один из симптомов.

Когда мой отец уезжал по работе, мать всегда оставляла нестираной его рубашку, хранила её под своей подушкой. Отсутствовал он в среднем +- полгода, и каждый раз на этой одежде, до самого прибытия, сохранялся его запах. Сразу после его смерти запах внезапно испарился, полностью, абсолютно.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#4 написал: daytaler
Сегодня, 11:42
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Комментариев: 1 470
Цитата: Kinigos
запах внезапно испарился, полностью, абсолютно

Вот те на.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#5 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:44
+5
Группа: Посетители
Репутация: (33|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 524
Недавно смотрела какую-то передачу о науке. Так вот, учёные установили, что человек, который болеет определённой болезнью издаёт определённый запах, причём болезни ещё может не быть десяток лет, а предпосылки в виде очень слабого запаха есть. Все знают о том, что от больных диабетом исходит запах ацетона. Но о других болезнях пока известно мало. В историю верю, грустно... +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 12:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (57|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 548
Спасибо комментариям. Из них я поняла, что нужно сходить на медосмотр. Потому что часто от кровати чувствую такой запах, будто на ней тайком дед спит (деда в доме не имеем, постель меняем часто). Либо это на меня уже старость немытой ногой наступает...
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#7 написал: ZelD
Сегодня, 12:41
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Репутация: (66|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 589
С проверкой документов перегиб конечно...
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#8 написал: акжана
Сегодня, 13:05
+1
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Репутация: (1096|-1)
Публикаций: 3
Комментариев: 1 250
Наверное, умирающий организм может подавать довольно мощный сигнал и на тонком уровне он тоже пахнет. И это есть запах смерти. Животные, особенно домашние чувствуют запах смерти очень четко и некоторые люди тоже его улавливают, в силу своих особых свойств. ++
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
#9 написал: Vologodskaya
Сегодня, 13:55
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 21
вообще, когда умирает мама это очень страшно..хоть сколько ей лет. И в этот момент знаете даже хочется чтобы был ее запах и чувствовалось ее присутствие..
Зарегистрирован: 20.06.2017
#10 написал: daytaler
Сегодня, 14:20
0
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Репутация: (45|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 470
Цитата: Jako tako
Из них я поняла, что нужно сходить

Нужно в русскую баньку ходить, а так же Иван-чай пить, и никаких дрожжей.
https://youtu.be/d5z0Xs2OZKE
Иван -- ЧАЙ - Река Жизни.
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#11 написал: Мария Сайгина
Сегодня, 15:28
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Комментариев: 1 679
Очень даже верю.

Цитата: ZelD
С проверкой документов перегиб конечно...

Вообще не перегиб
Вот когда вы свои ношеные носки на полке с шапками находите, вот это перегиб.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#12 написал: Light_a_dark
Сегодня, 15:36
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Цитата: Jako tako
Либо это на меня уже старость немытой ногой наступает...

smeh

Цитата: Мария Сайгина
Вот когда вы свои ношеные носки на полке с шапками находите, вот это перегиб.

Значит у моей бывшей свекрови был перегиб)))) Там ещё сапоги зимние посезонно лежали)))
Зарегистрирован: 10.07.2018
     
#13 написал: Jako tako
Сегодня, 16:08
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Репутация: (57|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 548
Цитата: daytaler

Нужно в русскую баньку ходить, а так же Иван-чай пить, и никаких дрожжей.
https://youtu.be/d5z0Xs2OZKE
Иван -- ЧАЙ - Река Жизни.

Ну во-первых, я бани не люблю. Во-вторых, кожу имею белую, нежную и очень тонкую. При моем типе кожи мне противопоказаны такого рода распаривания. Как и резкие перепады температур. Сосуды лезут. Называется Купероз.
Но за совет спасибо. Остановлюсь, пожалуй, только на распитии Иван-чая.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
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