Мы чувствовали запах смерти

Сделано_в_СССР Просмотров: 466 Комментарии: 13 +12 Сегодня, 08:50 by

У нас 5 января умерла мама. До этого с 31 декабря стоял от неё удручающий запах. Я поначалу думала, что это запах больного человека. Как-то перед Новым годом я присела рядом с мамой и взяла ее за руку. У неё она была жёлтая и стали отекать пальчики. Вены исчезли. Я нагнулась до руки рассмотреть ее и почувствовала запах смерти. Он был точным и отчетливый. Это был запах трупный, легкий такой. Я была у многих гробов и знаю запах покойника. Я уже заранее поняла, что мамочка наша умирает.Мы с сестрой до последнего ее поддерживали и хотели верить, что она будет жить. Мы ее из дома перевезли на машине в квартиру. У нас несколько видов жилья. Так вот в машине потом стоял какой-то странный запах. В квартире тоже стоял этот же запах. В доме он был легкий и ушёл. Я все время проветривала всю квартиру, но запах не уходил. Он был не трупный, но все же странный и невыносимый. Когда мамочка умерла, она ходила рядом возле меня и проверяла свои документы, лекарства. Я это видела, и мне было страшно. Я поняла, что это ее дух. Потом она ушла.Когда мама лежала в морге, запах покинул и машину нашу, и квартиру. И даже ее лекарства и документы больше так не пахли. Я поняла, что это был запах души больной, но не от болезни, а от боли. Она до последнего хотела жить и боролась за жизнь. Думаю, душа потому и имела этот запах страха и слез.А ещё мама до последнего стонала, рычала и издавала разные звуки перед смертью больше суток. Страшно было это слышать, наблюдать и понимать, что она умирает, а ты ни чем не можешь помочь. Мама ушла молодой за 5 дней до своего 58-летия. И ее запах был тоже схожим с хвоей вперемешку с тем, чем описывали выше, таким ещё обрабатывают покойников.Автор - Валерия.

Ключевые слова: Мама трупный запах страх слезы смерть душа

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