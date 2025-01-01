Я новичок на этом сайте. Надеюсь, вам понравится! Да Нет Надо подработать Супер



Номерная радиостанция

Однажды ночью, около трёх часов, я проснулся и не знал, чем заняться. В голову пришла мысль: а что, если послушать коротковолновое радио? Я всегда увлекался радиолюбительством и обожал слушать радио.Прослушивание частот привело меня к странной передаче. В эфире были шумы и сигналы азбуки Морзе. Я не пытался их расшифровать, но слушать эти звуки в одиночестве было жутковато.На седьмой день, в пятницу 13-го, я снова включил радио в 3:33 ночи. Обычно в это время эфир прерывался, но на этот раз он не прекратился, а начал транслировать странную музыку. Она была знакомой, но я никогда её не слышал. Музыка была жутковатой, но приятной. Когда она закончилась, наступила тишина. Я подумал, что, возможно, отключилось электричество, но радио работало.Вдруг я услышал монотонный синтезированный голос, который диктовал числа: 40, 25, 14, 44, 15, 66. Затем снова наступила тишина. Я решил выпить воды, чтобы утолить жажду, и услышал, как голос сказал: «Субъект выпил воды». Это показалось мне странным.Затем я услышал другой, низкий голос. Я испугался и начал медленно оборачиваться. В этот момент я увидел существо с черепом козла вместо головы. Оно начало произносить азан. Я христианин и понял, что это был азан, позже. Мы долго смотрели друг на друга, не отрываясь, и я потерял сознание.Очнулся я в тёмном месте, похожем на заброшенный бункер. Нашёл фонарь и пошёл. Снова услышал азан и монотонный голос, который говорил те же числа. В комнате никого не было. Я сел за стол, покрытый кровью, на котором лежали фотографии пропавших без вести людей из моего города. Рядом со столом были их трупы. Внезапно возле моего уха раздался насмешливый голос: «Обернись!»

