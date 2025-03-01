Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Ожидание гостей

Ожидание гостей

Ко мне приедет двоюродный брат. Я рада была и ожидала приезда. Присмотрелась взглядом по квартире и поняла, что это свинарник. Принялась убирать. Убирала, убирала, и аж по лбу пот потёк. Рукой провела по лбу и почувствовала тёплые капли. Убрала через 2 часа кухню и пошла в зал.
Оглядела зал, и мой взгляд остановился на полу. Там лежал какой-то пух. Блин, как же я жила в этой грязи. Хоть родственники приедут, и смогу хоть поддерживать свою квартиру в чистом виде. Убрала пол и осмотрела место, где я хранила сценарий. Там его нет.
Я вскипела и не могла поверить, что его там нет. Бросила метёлку и посмотрела под кроватью, хоть и это странным кажется. Там нет. Посмотрела под большой коровой-игрушкой. Тоже ничего. Меня лишь успокоила корова своей мягкостью.
Пошла искать по другим комнатам. Ничего не могла найти. Вдруг зазвенел звонок в дверь.
- Кто там?
- Твой двоюродный брат.
- Как-то ты рано.
Я открыла дверь и увидела в его руке какие-то бумаги.
- А что это у тебя в руках?
- Твой сценарий.
Поток страха в моё сознание врезался. Я его оттолкнула и закрыла дверь. Это не мой двоюродный брат.
- Кто ты?
- Я твоего брата видел и его тело забрал себе. Он в лучших краях сейчас.
- Ах ты гад.
Я через дверь пролез и показал своё истинное лицо. Это скелет с фиолетовым черепом кости.
Я взяла свой крест из шеи. Он заревел. Я подошла с ним ближе к нему. Он превратился в моего брата.
- Спасибо тебе. Ты мою душу спасла.
Скелетом он снова стал. Голова его из стороны в сторону моталась. Он упал на пол, и лишь одежда осталась. На полу лежал пепел. Я вздохнула. Вышла в коридор и забрала свои рукописи.


Автор: Дмитрий Баль.
Источник.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:50 by dmbadboyПросмотров: 42Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Гости бардак рукопись сценарий

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.