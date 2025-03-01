Ожидание гостей

Ко мне приедет двоюродный брат. Я рада была и ожидала приезда. Присмотрелась взглядом по квартире и поняла, что это свинарник. Принялась убирать. Убирала, убирала, и аж по лбу пот потёк. Рукой провела по лбу и почувствовала тёплые капли. Убрала через 2 часа кухню и пошла в зал.Оглядела зал, и мой взгляд остановился на полу. Там лежал какой-то пух. Блин, как же я жила в этой грязи. Хоть родственники приедут, и смогу хоть поддерживать свою квартиру в чистом виде. Убрала пол и осмотрела место, где я хранила сценарий. Там его нет.Я вскипела и не могла поверить, что его там нет. Бросила метёлку и посмотрела под кроватью, хоть и это странным кажется. Там нет. Посмотрела под большой коровой-игрушкой. Тоже ничего. Меня лишь успокоила корова своей мягкостью.Пошла искать по другим комнатам. Ничего не могла найти. Вдруг зазвенел звонок в дверь.- Кто там?- Твой двоюродный брат.- Как-то ты рано.Я открыла дверь и увидела в его руке какие-то бумаги.- А что это у тебя в руках?- Твой сценарий.Поток страха в моё сознание врезался. Я его оттолкнула и закрыла дверь. Это не мой двоюродный брат.- Кто ты?- Я твоего брата видел и его тело забрал себе. Он в лучших краях сейчас.- Ах ты гад.Я через дверь пролез и показал своё истинное лицо. Это скелет с фиолетовым черепом кости.Я взяла свой крест из шеи. Он заревел. Я подошла с ним ближе к нему. Он превратился в моего брата.- Спасибо тебе. Ты мою душу спасла.Скелетом он снова стал. Голова его из стороны в сторону моталась. Он упал на пол, и лишь одежда осталась. На полу лежал пепел. Я вздохнула. Вышла в коридор и забрала свои рукописи.Автор: Дмитрий Баль.

