Ожидание гостей
Ко мне приедет двоюродный брат. Я рада была и ожидала приезда. Присмотрелась взглядом по квартире и поняла, что это свинарник. Принялась убирать. Убирала, убирала, и аж по лбу пот потёк. Рукой провела по лбу и почувствовала тёплые капли. Убрала через 2 часа кухню и пошла в зал.
Оглядела зал, и мой взгляд остановился на полу. Там лежал какой-то пух. Блин, как же я жила в этой грязи. Хоть родственники приедут, и смогу хоть поддерживать свою квартиру в чистом виде. Убрала пол и осмотрела место, где я хранила сценарий. Там его нет.
Я вскипела и не могла поверить, что его там нет. Бросила метёлку и посмотрела под кроватью, хоть и это странным кажется. Там нет. Посмотрела под большой коровой-игрушкой. Тоже ничего. Меня лишь успокоила корова своей мягкостью.
Пошла искать по другим комнатам. Ничего не могла найти. Вдруг зазвенел звонок в дверь.
- Кто там?
- Твой двоюродный брат.
- Как-то ты рано.
Я открыла дверь и увидела в его руке какие-то бумаги.
- А что это у тебя в руках?
- Твой сценарий.
Поток страха в моё сознание врезался. Я его оттолкнула и закрыла дверь. Это не мой двоюродный брат.
- Кто ты?
- Я твоего брата видел и его тело забрал себе. Он в лучших краях сейчас.
- Ах ты гад.
Я через дверь пролез и показал своё истинное лицо. Это скелет с фиолетовым черепом кости.
Я взяла свой крест из шеи. Он заревел. Я подошла с ним ближе к нему. Он превратился в моего брата.
- Спасибо тебе. Ты мою душу спасла.
Скелетом он снова стал. Голова его из стороны в сторону моталась. Он упал на пол, и лишь одежда осталась. На полу лежал пепел. Я вздохнула. Вышла в коридор и забрала свои рукописи.
Автор: Дмитрий Баль.
Источник.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:50 by dmbadboyПросмотров: 42Комментарии: 0
Ключевые слова: Гости бардак рукопись сценарий