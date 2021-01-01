Икона

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Gorefast Просмотров: 69 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:29 by

Молодая девушка по имени Ирина отмечала свой День Рождения. С утра она сидела и завтракала за столом, прочитывая поздравления от всех друзей и отвечая на них. Она была невероятно счастлива, просто поверить не могла, что так много людей помнят о ней. За окном было яркое солнце, оставшуюся осеннюю листву постепенно сбивал ветер. Где-то к обеду пришли подруги Ирины, как они и договаривались.Следующие четыре часа прошли в невероятном веселье и очень душевных разговорах о жизни. Когда она провожала их, то было уже шесть часов вечера. Проводив их и попрощавшись, Ирина вернулась в квартиру и прилегла на кровать, сама не заметив, как окунулась в страну грёз.От сна её прервал звонок в дверь, звонко раздавшийся на всю квартиру. Ирина медленно открыла глаза, но сну было сопротивляться тяжело. Наконец ещё два звонка окончательно разбудили её, и она медленно пошла к двери. Посмотрев в глазок, она никого не увидела. Спросила кто за дверью, но ей никто не ответил. Ирина ещё раз глянула в глазок и, убедившись, что никого нет, открыла дверь. В подъезде было пусто, лишь два мотылька летали около лампы, которая освещала этаж. Повеяло ночным осенним воздухом. На пороге лежала маленькая коробочка красного цвета, искусно украшенная лентами. Ирина улыбнулась, мысленно сказав спасибо тому, кто это принёс, и забрала подарок в квартиру.Закрыв дверь на замок, она прошла на кухню и села за стол. Ленточки она решила не резать, а развязать и оставить себе. Когда коробочка освободилась от оков лент, Ирина открыла её. На неё смотрела очень старая маленькая икона, размером 10 на 10 сантиметров. На самой иконе был изображён какой-то святой. Ирина была православным человеком с большим опытом, но святого узнать не смогла. Она обрадовалась подарку и положила его к себе на полку, к остальным иконам. На её полке красовались образы ангелов, архангелов, святых и прочих библейских персонажей. В центре была достаточно большая икона с изображением херувима. Ирина бросила взгляд на свою коллекцию и отправилась на кухню, всё убирать.Во время мытья посуды её отвлёк странный шум за дверью. Она выключила воду и пошла к двери. Посмотрев в глазок, она увидела мужчину, который что-то искал на полу. По жизни Ирина не была смелой женщиной, поэтому решила как-то обезопасить себя, мало ли это дебошир какой-то или наркоман? Она прошла в комнату и взяла ту самую новенькую икону с полки, и попросила неизвестного ей святого быть с ней и обратить свой взор на неё. К её удивлению, через пару минут мужчина ушёл. Домыв посуду, она отправилась спать.Ирина проснулась от холода. Было такое ощущение, что в комнате снежная камера. Женщина посмотрела на окна, но те были закрыты, она вспомнила, что единственное окно приоткрыто на кухне. От чего так холодно? Она попыталась уснуть, но у неё никак не получилось. Вот и вспомнила она про икону, уж больно сильно она ей понравилась. Встав с кровати, она подошла к полке, сняла икону и положила на прикроватную тумбу.Внезапно её окутало неприятное ощущение. Ирина поднесла икону к груди и легла на бок. Она попыталась избавиться от неприятного ощущения и тут же вспомнила, что попросила у святого защиты и успокоилась. Тут она потрогала пальцем угол иконы. Ирина включила свет начала её осматривать. Уголок изображения святого отклеился. Она поняла, что у иконы два слоя. Медленно отклеив изображение, она присмотрелась. В этот момент Ирина просто не смогла двигаться. Она испугалась, но сначала даже не поняла чего именно. Только присмотревшись, она увидела какое-то жуткое, непотное изображение чего-то. Она даже не смогла понять, кто изображён тут или что. Когда она разглядела существо на изображении, то почувствовала, как диван сзади прогнулся под чьим-то весом. Теперь, смотря на изображение страшного изуродованного существа, она поняла, что помолилась далеко не святому…

Ключевые слова: День рождения страх ужас авторская история

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