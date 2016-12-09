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Истории из жизни

История подруги

Однажды подруга рассказала такую историю. Нам было лет по 14. В один вечер она осталась дома одна, родители уехали в гости с ночевкой, а брат был у бабушки. Дело было зимой, темнело рано. Ну подруга обрадовалась сперва, что останется одна в квартире и будет предоставлена сама себе, сможет смотреть телевизор допоздна и ляжет спать во сколько захочет (к тому же это была пятница и на след. день не надо было рано вставать в школу), накупила себе всяких чипсов и прочей ерунды.

Мы с ней поболтали по телефону, потом с работы пришли мои родители, я распрощалась с ней и пошла ужинать. Дальше что она рассказала.

Она играла в компьютер где-то часов до 9, потом ей надоело, и она пошла смотреть телевизор. Посмотрела два фильма, поела свои вкусняшки и решила, что пора ложиться спать под телевизор, а лечь решила не в своей комнате, а в зале, т.к. там телевизор больше. Пошла на кухню попить воды и в туалет, а у моей подруги по всему коридору зеркальные шкафы, ну и, естественно, ей что-то там померещилось в полутьме, она быстро сделала свои дела, пробежала в комнату и закрыла плотно дверь. Легла, сделала звук телевизора на минимум и приготовилась засыпать.

Вдруг с кухни послышался звук, будто чашка упала. Но выходить поверять моей подруге уже совсем не хотелось. Она постаралась не думать об этом и немного послушать телевизор, чтобы отвлечься. Только начала немного дремать, даже звук уменьшила, как вдруг слышит по кухне, по полу, будто катается что-то керамическое, как раз как чашка, пол кафельный, слышно хорошо. В общем, жутко стало очень ей. Звук ещё какое-то время продолжался, а когда перестал, подруга решила все-таки собраться с силами и сходить на кухню, т.к. поняла, что просто не уснет уже.

Встала, быстро пробежала по коридору мимо зеркал к выключателям и включила две лампы в коридоре и в прихожей, и свет на кухне. Никакой чашки на полу она там не увидела, это её немного успокоило, но подруга решила включить свет в остальных комнатах, чтобы было не страшно. Включила свет в своей комнате и оставила дверь открытой, а в спальне родителей тоже включила свет, но дверь закрыла. В зал дверь оставила открытую и легла, свет во всей квартире на полную.

Опять только начала дремать, как слышит из своей комнаты характерный звук по паркету, будто штору закрывают, а на шторе снизу висюльки и этот звук тоже перепутать нельзя. Дождалась пока звук прекратится, пошла и закрыла дверь в ту комнату, даже смотреть не стала что там, потом бегом в зал, там закрылась и просто легла, не надеясь уже поспать. Наверно поэтому и уснула. А время было уже 5 утра и хоть на улице и темно, но подруга говорила, что страшнее всего ей было в 2 и в 3 часа ночи, а к 4 она была уже просто измотана всеми этими глюками.

Мы с ней потом пошли гулять на следующий день, она мне всё это рассказала, и мы пришли к выводу, что это некий дух дома был все-таки недоволен тем, что она слишком поздно засиделась. После того случая моя подруга даже летом не оставалась дома одна, даже когда дома с ней ночевал только брат - ей было спокойно, хоть он и младше.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:44 by lama_kateПросмотров: 333Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Подруга квартира одна дома страх жутко ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
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Помню это, приходишь со школы домой, сидишь себе, читаешь, а на кухне посуда гремит, сама +
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#2 написал: верю-не верю
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#3 написал: Eifersucht
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#4 написал: shiny_pumpkin_of_little_stars
Сегодня, 11:37
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Цитата: shiny_pumpkin_of_little_stars
Плюс, автор!!
Помню, сидела фильм смотрела, Demon House, назывался кажется. А уже ночь, я одна. И не маленькая девочка, а взрослая лошадь. И на моменте, когда мужик себя заколотил в доме, у меня на кухне за стенкой каааак долбанет что-то! Да так громко, что я сначала подумала, что потолок обвалился. Или гарнитур кухонный. Вышла посмотреть, все на местах. Выключила фильм к чертовой матери.

А что самое мистическое сейчас, так это то, что я название фильма правильно вспомнила))
Зарегистрирован: 5.02.2019
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