История подруги

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

lama_kate Просмотров: 333 Комментарии: 4 +8 Вчера, 23:44 by

Однажды подруга рассказала такую историю. Нам было лет по 14. В один вечер она осталась дома одна, родители уехали в гости с ночевкой, а брат был у бабушки. Дело было зимой, темнело рано. Ну подруга обрадовалась сперва, что останется одна в квартире и будет предоставлена сама себе, сможет смотреть телевизор допоздна и ляжет спать во сколько захочет (к тому же это была пятница и на след. день не надо было рано вставать в школу), накупила себе всяких чипсов и прочей ерунды.Мы с ней поболтали по телефону, потом с работы пришли мои родители, я распрощалась с ней и пошла ужинать. Дальше что она рассказала.Она играла в компьютер где-то часов до 9, потом ей надоело, и она пошла смотреть телевизор. Посмотрела два фильма, поела свои вкусняшки и решила, что пора ложиться спать под телевизор, а лечь решила не в своей комнате, а в зале, т.к. там телевизор больше. Пошла на кухню попить воды и в туалет, а у моей подруги по всему коридору зеркальные шкафы, ну и, естественно, ей что-то там померещилось в полутьме, она быстро сделала свои дела, пробежала в комнату и закрыла плотно дверь. Легла, сделала звук телевизора на минимум и приготовилась засыпать.Вдруг с кухни послышался звук, будто чашка упала. Но выходить поверять моей подруге уже совсем не хотелось. Она постаралась не думать об этом и немного послушать телевизор, чтобы отвлечься. Только начала немного дремать, даже звук уменьшила, как вдруг слышит по кухне, по полу, будто катается что-то керамическое, как раз как чашка, пол кафельный, слышно хорошо. В общем, жутко стало очень ей. Звук ещё какое-то время продолжался, а когда перестал, подруга решила все-таки собраться с силами и сходить на кухню, т.к. поняла, что просто не уснет уже.Встала, быстро пробежала по коридору мимо зеркал к выключателям и включила две лампы в коридоре и в прихожей, и свет на кухне. Никакой чашки на полу она там не увидела, это её немного успокоило, но подруга решила включить свет в остальных комнатах, чтобы было не страшно. Включила свет в своей комнате и оставила дверь открытой, а в спальне родителей тоже включила свет, но дверь закрыла. В зал дверь оставила открытую и легла, свет во всей квартире на полную.Опять только начала дремать, как слышит из своей комнаты характерный звук по паркету, будто штору закрывают, а на шторе снизу висюльки и этот звук тоже перепутать нельзя. Дождалась пока звук прекратится, пошла и закрыла дверь в ту комнату, даже смотреть не стала что там, потом бегом в зал, там закрылась и просто легла, не надеясь уже поспать. Наверно поэтому и уснула. А время было уже 5 утра и хоть на улице и темно, но подруга говорила, что страшнее всего ей было в 2 и в 3 часа ночи, а к 4 она была уже просто измотана всеми этими глюками.Мы с ней потом пошли гулять на следующий день, она мне всё это рассказала, и мы пришли к выводу, что это некий дух дома был все-таки недоволен тем, что она слишком поздно засиделась. После того случая моя подруга даже летом не оставалась дома одна, даже когда дома с ней ночевал только брат - ей было спокойно, хоть он и младше.

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