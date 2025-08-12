Проклятая Мафия

Я пишу эту историю, чтоб люди побольше узнали об этом, но и от испуга, конечно же. Да и кто бы не испугался такого? В общем, по названию вы всё поняли, так? Мафия, да. Игра, которая старее меня, решил раскопать древность, так сказать. Я очень люблю это дело, но редко. Это должно быть как чёрная икра — вкусно, прекрасно, но один раз в пару месяцев, по праздникам. Как пример: поиграть в первый «Аутласт». Игра хорошая и, несмотря на хоррор-составляющую, мне очень нравится. Впрочем, мы же про «Мафию» базарим, так? Окей, а то… Я до сих пор не могу прийти в себя просто. Знаете же эти крипи-треды про «Утопленник Бен» из «Зельды», про призраков в «ГТА 5», ну и тому подобное? Знаете, все знают. Я всегда считал, что это, ну, страшилка, не более того. Скучнота для детей, за редкими исключениями, по типу «утробы» в «Террарии». Ну, было бы всё так просто…По-моему, это началось с первых дней августа. Тогда я решил поиграть во что-то такое эдакое, старьё, в которое никто бы не стал играть в здравом уме. Можно было бы начать с тетриса, но я пока не настолько архивариус. Так что решил вспомнить, какая же игра была хорошей по сюжету и геймплею? «Макс Пейн». Да, но только вот его я прошёл без проблем. А вот «Мафия»…Тогда мне было совсем уж скучно, а делать толком было нечего. Вспомнил какой-то обзор «Слёзы олдфага», где и была эта игра. Так и сразу припомнил ту самую миссию на болидах, где был легендарный баг. Да, тот самый, который ставил болиды на самую высокую скорость у врагов, и вы не могли пройти это, как мимо крокодил.В общем, решил просто вспомнить хорошую игру, которая когда-то взорвала многим мозг в плане графики и кинематографичности. Впрочем, надо было давно это сделать, но, может… стоило проверить сайт для начала? Хороший вопрос. Теперь я жалею о том, что был интернет-пиратом. Никогда такого не было, но сейчас…Тогда я скачал «Мафию» с древнего сайта, по типу тех, где и находятся торрент-игры. Ничего не предвещало беды, всё было как обычно. Антивирус ничего не сказал про этот сайт, не сказал и про загрузку данной игры. Следовательно, по моему опыту, всё было окей, мой ноут не подал признаков трояна или чего-то вредоносного, так что можно было запускать и наслаждаться.Ну, так как это была легендарная «Мафия», то я решил просто пройти туториал. Делаю это очень редко в играх, ибо есть такая штука, как настройки и значение клавиш, но я знал, что в этой игре очень хорошая озвучка.Так и было, но звук иногда ребил, будто с помехами. Это должно было меня насторожить, но мои наушники и так любили делать подобное в случайные моменты. Те, кто играли, прекрасно знают, что первая миссия в этой игре — тяжёлая и сделана будто для того, чтобы подорвать школьникам их седалище.Да, те самые две машинки, которые едут быстрее тебя и стреляют по твоей тачке. Обычно у людей уходит много времени, чтобы пройти эту миссию. Но сейчас было уже первое весомое отличие от некоторых видео по игре, что я видел. Моя тачка таксиста развивала максимум 40 км в час, что, ну, не хватало для того, чтобы пройти первую же миссию игры. Я потратил около полутора часов на это, и результат был неутешителен.Пройти это я не смог, ну вот никак. Сначала перезапустил игру, ничего. Потом глянул в интернете. Вдруг у многих людей та же проблема? Но нет, ничего такого. Был вариант изменить код игры вручную, что я очень не любил делать.Потом я снова зашёл в игру и попробовал вновь сыграть. Сыграл, тут же эти двое преследователей были медленнее, по ощущениям, раза в два, чем было до этого. Тогда я не стал испытывать судьбу и прошёл это мучение.Я был бы рад закончить этим мелким багом, да пройти игру, получить хорошие воспоминания и не писать вот это вот сейчас. Однако игра думала иначе. Дело в том, что вторая миссия тоже носит статус «бесячая». Всё из-за того, что если не знать, как ездить по правилам, то полицейские и пассажиры будут иметь к тебе вопросы, а потом миссия вовсе может быть провалена.Так это происходит в обычном сценарии, у меня же всё было совершенно по-другому. Снова тупой баг, который теперь заставлял меня проходить миссию точно по правилам, иначе она оказывалась проваленной.Причины могли быть самыми разными, начиная от того, что клиенты были недовольны моим вождением, до того, что полиция арестовывала меня. В общем, тут было легче, чем в первой миссии, но времени потратил порядочно, пока пытался понять, в чём дело.Это был второй звонок, который Я должен был заметить. Но знаете… будучи внутри системы чего-либо, ты не можешь понять её сути, что уже доказал фильм «Матрица». Вы поняли, о чём Я. Не догнал Я, что это ненормально, ведь игра же проходилась? Проходилась. Значит, всё окей.Теперь Я так больше не думаю…Потом идёт третья миссия, которая уже сильно меня взбесила. Там надо приехать к вашим друзьям и в одиночку отстрелять здание бара и его вооружённых людей, а потом догнать главного из них и убить. Всё просто, на первый взгляд.Как в этой версии было заведено: всё забаговано и заторможено. Но эти гады в здании валили меня с 2 выстрелов пистолета, а обычно было 4-5. И это с пистолета, а не с дробовика… В общем, тут я уж не выдержал и после попыток 20-30 удалил игру и переустановил.Удивительно, но теперь багов не было, даже режущего уши звука, который проскакивал в диалогах. Просто обычная игра, которая как бы не вызывает вопросов. Всё было окей, хорошая игра с хорошими кат-сценами, которые даже сейчас кажутся неплохими.Ну, я бы вам всё это не писал, если б всё было так просто, вы и так это понимаете. Я дошёл без проблем до миссии с болидами. Нет, я знал, что данная миссия выделяется адской сложностью, что будет тяжело, да…Но тут как бы были совершенно неадекватные баги, которые, ну, просто невозможно было игнорировать. Болиды могли таранить тебя с неистовой яростью, пропадать и появляться в воздухе, заходить в повороты, совершенно не тормозя. Короче, миссия стала тупо невыполнимой, ведь даже в самые лучшие попытки задание перезапускалось. На этом закончилось моё приключение в этой игре. Нет, я люблю хардкор, но это уже глупость. Тратить несколько часов тупо на попытку нормально проехать трассу 5 раз, чтобы она была без багов? Это было бы самое тупое, на что я мог потратить время.В общем, снёс я игру с ноута раз и навсегда. Потом долгое время был занят, не до того было. Решил загуглить, что это вообще было, да может, какой троян мне подгрузили? Правильно, что решил так сделать, а там такое…Сайт я нашёл после часа ресёрчинга информации, видимо, инфа была давнишняя, неинтересная и забытая, наверное, даже самим автором. А то, что было в этом сайте, меня сильно ошарашило.Как минимум, эта пиратка, по всей видимости, была вирусом, но это частое явление, я после миссии с болидами убедился в этом.Собственно, говорилось там, что это крякнутая версия игрухи, была сделана хакером, который распространил её на сайтах и сделал нормальные версии лост медиа своего рода. Просто угробил их под кучей вирусных копий. Сама игра и не была никакой игрой, это был багованный кусок кода, который вылетал на слабых компах, а на сильных безбожно лагал.Однако человек провёл своего рода расследование, где выяснил, что после гонок с болидами на современных устройствах (года 2017 на момент написания того текста, как я понял) могла быть дальше игра, но либо тормозила так, что играть в неё было невозможно, либо текстуры живых NPC менялись на мёртвых, а мёртвых — на живых.В общем, обычная игра-троян, которая собирала данные. Я в тот же момент нажал комбинацию клавиш Win+R, а потом «mrt». Полный скан, нахождение трояна в папке temp, удаление, всё просто. Единственное, что меня заставило бояться, о чём Я вам говорил между делом, так это то, что чувак выяснил, что данный автор игры — хакер с даркнета, который взламывал потом устройства людей и скидывал данные туда же, а другие психи брали это всё и валили людей, продавая их на органы.Я поменял все данные на ноуте, обыскал его антивирусом, всё такое. Но всё равно, сука, страшно. Я зассал, в общем, что-то писать на сайте, да везде про это. Почему же я пишу вам это сейчас? Потому что, когда я загуглил автора, который числился под, как я понял, своим настоящим именем, пропал без вести спустя месяц после опубликованной статьи. Это подтверждала дата самой статьи: 02.2017.06, и мелкого новостного оповещения в каком-то задрипанном канале новостей: 05.2017.07.Вот я и решил, пока не поздно, сообщить об этом всём, может, кого уберегу от ошибки. Просто дам вам какой-никакой совет: не пирайте старые игры. Особенно, если нет никакой информации о наличии или отсутствии в них вирусов.

