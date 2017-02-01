GTA 2.exe или Кошмар Zайбацу

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:04

Alexandr Efremov Просмотров: 25 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 18:04 by

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Кто не знает игру GTA 2? Когда мне было четырнадцать лет, я скачал две игры GTA 2 - оригинальную и модификацию "Кошмар Zайбацу". Я решил поиграть в эту модификацию, но как только я установил игру, ноутбук стал шипеть как змей. Тем не менее я запустил GTA. Но то, что я увидел, повергло меня в шок: на титульном экране вместо надписей "Игра", "Параметры" и "Выход", мелькали три одинаковые кроваво-багровые надписи "DIE"(англ. УМРИ). Я слегка испугался, но я нажал на первую надпись. Сразу на экране возник Промышленный район в красно-черных тонах. Повсюду лежали мертвые люди, полицейские, члены банд... один Клод был жив! Я попытался походить ним, но вместо этого, появилась надпись "ТЫ УМЕР, ТЕПЕРЬ ТЫ МОЙ". Я обернулся и увидел сзади... КЛОДА!!!! Он был в крови и с ножом в руке... Я потерял сознание.Вот такая была история.