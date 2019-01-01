Terraria: Оно преследует меня. Часть 1

Terraria: Оно преследует меня. Часть 1Я обычный школьник по части игроман). Хех, ладно, эта история не обо мне, а о игре по названию Террария. Харе балду пинать, погнали. Как обычно в ежедневном интернет -
сёрфинге я участвовал с интересом, как вдруг мне написал по WhatsApp.
(Он) Привет.
(Я) Что надо?
(Он) Можешь ко мне прийти. Я тебе такую мистику покажу.
(Я) Опять кота в сортире плавающего нашёл? "Кот реально у него туалете плавает)"
(Он) Гораздо страшнее...
(Я) Егора в туалете ********** нашёл у себя?
(Он) Хватит прикалываться!
(Я) Азаз) ладно что?
(Он) Террария.
(Я) Опять?
(Он) Не. Приходи скорее!
(Я) Ок
Я собрался и через минут 7 я был весь мокрый зато у него дома. Он открыл окно Террарии и там какая-то хрень была. Всё меню было жутко искаженно... Не видел никогда такого. Я запустил свой ноутбук и сказал ему чтобы он запустил мультиплеер.
(Я) Показывай это.
(Он) Окей, сейчас
Он достал Солнечную плиту и вызвал Солнечное затмение, дальше лучше внимательно читать... Мобы бежали с невероятной скоростью и лишь один из психов стоял на месте и ничего не делал словно он декор... И... Когда я навёл на него курсор вместо обычного психа у него был ник "Blatkan"
(Я) Что?!?!
(Он) Убедился?
(Я) Я кажется помню этот ник но...
Воспоминание. Игра на сервере. 02:37 Вторник
(Я) Ты что такое?
(???)...
(???) Я твой кошмар
(Я) Я Вурхиза не боюсь идиот!
(???)...
(???) Это пока что, запомни этот диалог.
(Я) Ты угараешь?
(???)...
(???) Смейся. Скоро будешь Плакать!
(Я) Закройся уже!
(???)...
(???) Запомни. Я тебя найду и УБЬЮ!!!
(Я) Прощай придурок!
Игрок ??? Вышел из игры
(Я) Неа. Я его ip помню
(Он) Кого?
(Я) Неважно. Ты прикрывай я с ним поговорю.
(Он) Оке.
(Blatkan) Я вижу вам они мешают.
(Blatkan) Сейчас... Всё
Вдруг все мобы и событие изчезло...
(Продолжение следует... Если конечно выживу.)
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:57
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 18:55 by AlykrinПросмотров: 48Комментарии: 0
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