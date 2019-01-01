Terraria: Оно преследует меня. Часть 1

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:57

Причина: Изменен раздел.

Alykrin Просмотров: 48 Комментарии: 0 +2 Вчера, 18:55 by

Я обычный школьник по части игроман). Хех, ладно, эта история не обо мне, а о игре по названию Террария. Харе балду пинать, погнали. Как обычно в ежедневном интернет -сёрфинге я участвовал с интересом, как вдруг мне написал по WhatsApp.(Он) Привет.(Я) Что надо?(Он) Можешь ко мне прийти. Я тебе такую мистику покажу.(Я) Опять кота в сортире плавающего нашёл? "Кот реально у него туалете плавает)"(Он) Гораздо страшнее...(Я) Егора в туалете ********** нашёл у себя?(Он) Хватит прикалываться!(Я) Азаз) ладно что?(Он) Террария.(Я) Опять?(Он) Не. Приходи скорее!(Я) ОкЯ собрался и через минут 7 я был весь мокрый зато у него дома. Он открыл окно Террарии и там какая-то хрень была. Всё меню было жутко искаженно... Не видел никогда такого. Я запустил свой ноутбук и сказал ему чтобы он запустил мультиплеер.(Я) Показывай это.(Он) Окей, сейчасОн достал Солнечную плиту и вызвал Солнечное затмение, дальше лучше внимательно читать... Мобы бежали с невероятной скоростью и лишь один из психов стоял на месте и ничего не делал словно он декор... И... Когда я навёл на него курсор вместо обычного психа у него был ник "Blatkan"(Я) Что?!?!(Он) Убедился?(Я) Я кажется помню этот ник но...Воспоминание. Игра на сервере. 02:37 Вторник(Я) Ты что такое?(???)...(???) Я твой кошмар(Я) Я Вурхиза не боюсь идиот!(???)...(???) Это пока что, запомни этот диалог.(Я) Ты угараешь?(???)...(???) Смейся. Скоро будешь Плакать!(Я) Закройся уже!(???)...(???) Запомни. Я тебя найду и УБЬЮ!!!(Я) Прощай придурок!Игрок ??? Вышел из игры(Я) Неа. Я его ip помню(Он) Кого?(Я) Неважно. Ты прикрывай я с ним поговорю.(Он) Оке.(Blatkan) Я вижу вам они мешают.(Blatkan) Сейчас... ВсёВдруг все мобы и событие изчезло...(Продолжение следует... Если конечно выживу.)

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