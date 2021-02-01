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Обзор страшных игр

Обзор "Happy Game"

обложка игры

Довольно психоделическая игра от Amanita Design. Ну хотя они и раньше делали психоделические игры.....
НО не в жанре "Horror"
Год:2021
Жанр: Хоррор
Разработчик(и): Amanita Design
Описание на википедии: Happy Game — приключенческая хоррор-игра, которую разработала компания Amanita Design. Игра вышла 28 октября 2021 года для платформ Windows и Nintendo Switch
Так а теперь к оценкам
Графика - довольно красивая 10\10
Музыка - Как я уже говорил "Довольно психоделическая" 8\10
Управление: может даже мой дед, со слабоумием понять управление 10\10
Геймплей: интересный, но не сильно... 9\10
Итоги: Советую поиграть, оценка игры в целом...
10\10
Видео.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 11:59
Вчера, 11:59 by Робот ГомосекПросмотров: 196Комментарии: 0
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Ключевые слова: Обзор игра критик

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