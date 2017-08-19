Воин-Ликан (Волкодак)

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 10:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

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Воин-Ликан (Волкодак)Эту историю давным-давно рассказал мне мой прадед, Дед-Прохор.Мы сидели с ним на пороге дома и наблюдали за солнечным затмением.- О! Снова "Волкодак" солнце затмил!- Как это, деда?- Да как-как, сам не знаю! Видал я такое всего раз, но до сих пор как слышу волчий вой по ночам, волосы дыбом.- Слушай внучёк: было это в годы войны, я тогда совсем молод был, служил с нами парень - Никифор, большой, статный, широкоплечий, роста в нем было метра под два.Ходили слухи о нем, мол, "Волкодак" он, человек-оборотень если проще, все посмеивались, но в то же время побаивались. Знаменит он был в нашей Минской бригаде тем, что был он очень опытным разведчиком, всегда ходил налегке, брав с собой лишь один нож. Но нож тот был не простой, это их родовое наследие, передавался от отца к сыну, Дамасская сталь, резная рукоять из кости. И нет у меня в памяти случая, чтобы вернулся Никифор раненым или без "языка". Правда, твердили пленённые немцы все как один: «Werwolf! Wolfsmann!» Что в переводе означает: "оборотень", "человек-волк". Но все списывали на контузию, шок.Наступал в ту пору немец очень сильно, давил со всех сторон, под натиском огня нашей бригаде пришлось уходить в глубь глухого леса, там то все и случилось. Враг наступал, нас становилась все меньше и меньше, мы не ожидали такого натиска.- Все! Позади болото, братцы! Некуда больше отступать!- Нет больше братцев, - послышался голос из-за спины.Я повернулся и увидел лишь Никифора.-Ничего, главное - не бойся, слышишь? И нож мой не вздумай брать, понял? - сказал мне Никифор. Я ещё подумал, зачем мне его нож? Никифор снял китель, воткнул свой нож в землю и начал шептать:- На море на Окияне, на острове на Буяне, на полой поляне светит месяц на осинов пень, в зелен лес в широкий дол. Около пня ходит волк мохнатый, на зубах у него весь скот рогатый, а в лес волк не заходит, а в дол волк не забродит. Месяц, месяц, золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя, человека и гада, чтобы они серого волка не брали и теплой бы шкуры с него не драли! Слово мое крепко, крепче сна и силы богатырской!И слева направо перекатился через нож.В ту же секунду лицо его стало ломаться и вытягиваться в волчью морду, тело начало покрываться густой серой шерстью, руки превратились в лапы с огромными когтями! А глаза до сих пор не выходят из головы, большие, жёлтые словно солнце! Подняв глаза на небо, я увидел, что солнце затмила луна. Никифор, в обличии огромного Ликана, бросился в атаку, а я не мог поверить в увиденное, лишь смотрел, как он расправляется с немцами.Пули его не брали, штыки ножей кололись как стекло, но почти мгновенно расправился с ротой солдат, за считанные минуты. Его оскал виднелся за сотню метров, глаза горели жёлтым пламенем, а зубы блестели словно серебро. Вернувшись назад, он перекатился через торчащий из земли нож, уже в обратном направлении, справа налево, обратившись обратно человеком. Он был ранен, все-таки он не был неуязвим.- Ааа… Больно-то как, - сказал Никифор. - Прохор, помоги мне!Я был в ступоре, еле проронив слова:- Чем мне помочь тебе!?- Найти "тирлич-траву" она заживит мои раны.Я ринулся в лес на поиски, благо дело дед мой был знахарем, и я знал как какие травы выглядят, найдя эту траву, я вернулся к Никифору, хотел приложить траву к ране, но он остановил меня.- Стой! Ахаха… Это так на меня не действует, я ведь только наполовину человек.Он принялся жевать эту траву, и на моих глазах произошло еще одно чудо, раны начали затягиваться.Я начал расспрашивать его как с ним такое произошло, на что он мне поведал:- Я происхожу из рода древних Славян, давным-давно, где-то в 933 году, один из наших праотцев был проклят ведьмой за без ответную любовь, ты не подумай, что ведьма, как сейчас считают, страшная обезображенная старуха, отнюдь, это была очень красивая зеленоглазая девица, но любил он совсем другую, вот и разгневалась ведьма и прокляла наш род до окончания времен.С тех самых пор все мужчины в семье были обречены на мучения в шкуре волчьей.- А почему ты сказал не трогать твой нож? - поинтересовался я.- Если кто-то заберет нож, быть беде! Я больше никогда не смогу стать человеком! И буду обречён на скитание в волчьей шкуре, а после кончины своей, по приданиям славян, могу обратиться упырем, злобным мертвецом.- И как же избежать такой участи?- Говорят, после гибели "Волкодака" нужно зажать ему в пасть 2 серебреные монеты. Так мы хороним всех ушедших из жизни.Вернувшись в расположение части, я никому не рассказывал о том, что видел, да и поверит кто вряд ли, а спустя пару дней меня прикомандировали к другой дивизии, и с Никифором мы больше не виделись.

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